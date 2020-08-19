‫مؤشر مياكس بيرل يتلقى الموافقة لتشغيل مؤشر الأسهم؛ تأكيد موعد الإطلاق ليوم 25 سبتمبر 2020

برنستون، نيوجيرزي، 19 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، الشركة القابضة الأم لمؤشرات ياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج)، اليوم أن تقديم طلبها للقواعد والنظم لمؤشر مياكس بيرل المقترح لتوفير التجارة بالأوراق المالية بموجب رخصة بورصتها تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ومن المتوقع أن يبدأ الاتجار على بورصة مياكس بيرل للأسهم، وهو أول مؤشر لتجارة الأسهم تابع لميامي إنترناشيونال هولدنغز، يوم 25 أيلول/سبتمبر، 2020.

مواعيد اختبارات مياكس بيرل للأسهم المهمة المتبقية هي كما يلي:

· مواعيد اختبارات التجارة الوهمية من الصناعة

– 29 أغسطس، 2020

– 19 سبتمبر، 2020

· الموعد المستهدف للتحول إلى التجارة الحية هو 25 سبتمبر، 2020

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةميامي إنترناشيونال هولدنغز: “نحن متحمسون للغاية لموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على قواعدمياكس بيرل للأسهمالخاصة بنا وإطلاق أول بورصة لدينا قريبًا. صنعت مجموعةمياكس إكستشينج اسمها في في قطاع خيارات الأسهم، ونتوقع أن نفعل الشيء نفسه في الأسهم من خلال الاستفادة من تقنيةمياكسالراسخة لدينا لجعلمياكس بيرل للأسهممكانًا شفافًا ومنخفض التكلفة ويتاجر بأسعار تنافسية طالما سعت العديد من الشركات إلى تحقيقها “.

وتابع غالاغر، “لقد بدأت بالفعل اختبارات التجارة الوهمية للصناعة واختبارات شهادات العملاء، ويسعدني أن أبلغ أن هذه الاختبارات كانت ناجحة للغاية. وهذا يمنحنا الثقة في أن شركاتنا الأعضاء ستستمر في القدرة على تجربة فوائد التداول على واحدة من أكثر منصات التبادل تقدمًا وأمانًا وموثوقية، سواء أكان في تداول الخيارات أو الأسهم “.

وقال دوغلاس إم شيفر جونيور، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات فيميامي إنترناشيونال هولدنغز: “إن هدفنا في تطوير الجيل التالي من تكنولوجيا التبادل، والذي سيكون متوفرا مع إطلاقمياكس بيرل للأسهم، هو توفير منصة تقنية تعتمد على ركائزمياكسالأربعة، وهي الأداء والموثوقية وخدمة العملاء والتكلفة المنخفضة. كما فعلنا في مؤشرنا للخيارات، نتوقع تزويد أعضاءمياكس بيرل للأسهمبأفضل أداء في فئته، والذي نحدده على أنه مزيج من الحتمية العالية والكمون المنخفض والإنتاجية الكافية “.

وقالت باربرا جيه كوملي، نائبة الرئيس التنفيذي والمستشارة العامة لشركةميامي إنترناشيونال هولدنغز: “يسعدنا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد وافقت على على طلبنا لتقديم القواعد لبورصة مياكس بيرل للأسهم. نود أن نشكر الرئيس كلايتون والمدير ريدفيرن وجميع مفوضي هيئة الأوراق المالية والبورصات وموظفي الهيئة لدعمهم طوال عملية الموافقة بأكملها والتصويت بالثقة في إطلاق بورصة مياكس بيرل للأسهم.”

وأضاف غالاغر، “هذه الموافقة من لجنة الأوراق المالية والبورصات وإطلاق مؤشر داخلي تتطلب جهدًا جماعيًا كاملاً، وأود أن أشكر جميع أقسام مجموعة مياكس أكستشينج على تركيزهم والتزامهم خلال هذه العملية برمتها.”

لمزيد من المعلومات حول مواصفات واجهة ورابطية بورصة مياكس بيرل للأسهم، يرجى زيارة: https://miaxequities.com/ interface-specifications/ pearl-equities ، و https://miaxequities.com/ connectivity?gid=equities

لمزيد من المعلومات حول بورصة مياكس بيرل للأسهم، يرجى زيارة www.MIAXEquities.com ، أو يرجى الاتصال ب بعمليات تجارة مياكس على: TradingOperations@ MIAXEquities.com أو المبيعات على Sales@MIAXEquities.com .

اتصالات الشركات:

ناتالي كاي، وكالة كاي

215-790-7806

nkay@karmaagency.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس)، مياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس بيرل، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.



لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.