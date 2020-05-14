‫مؤشر أسهم مياكس بيرل يعلن عن مواعيد اختبار المؤشر المقبلة، ويعيد التأكيد على موعد الإطلاق في سبتمبر 2020

وبالنسبة إلى اختبار الصناعة المقرر يوم الجمعة، 8 مايو 2020، أعلنت خطة ناسداكيو تي بيعن مواعيد اختبار الصناعة لمؤشر أسهممياكس بيرل ( Nasdaq UTP Plan Testing Dates )ومن المتوقع أن تعلنشركة أتمتة صناعة الأوراق المالية (أس آي أيه سي) عن موعد أو أكثر من مواعيد اختبارات الصناعة قريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، تواصلمياكس بيرلمعالجة طلبات العضوية، والتي سيخضع دخولها حيز التنفيذ لموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية على تسجيل القواعد المقترحة، وتزويد المشاركين في السوق بالموارد والمعلومات اللازمة لإطلاق مؤشر أسهممياكس بيرل.

بالإضافة إلى ذلك، مددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مؤخرا فترة مراجعة قواعد التسجيل المقترحة منمياكس بيرللتوفير تداول الأوراق المالية بموجب ترخيص البورصة. تم نشر ملف قاعدةمياكس بيرلفي السجل الفيدرالي للتعليقات العامة في 2 شباط/فبراير 2020 ولم يتم تلقي أي تعليقات.

وعلق توماس غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز، “لقد عملنا وما زلنا نعمل بشكل بنّاء مع مسؤولي هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن تقديم القواعد المقترحة من قبلنا. وردا على النقاشات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، قمنا مؤخرًا بتعديل التسجيل لإحداث تغييرات جوهرية في التسجيل، ومواءمة قواعد قاطع الدائرة على مستوى السوق لدينا مع التغييرات التي قامت بها بورصات أخرى مؤخرًا، وتزويد المشاركين في السوق بمزيد من الخصوصية في ما يتعلق بمعالجة الطلبات في قواعدنا أثناء عملنا نحو إطلاق المؤشر يوم 25 أيلول/سبتمبر 2020.”

لمزيد من المعلومات حول مواصفات الواجهة الطرفية والاتصالية لمياكس بيرل، يرجى زيارة: Interface Specifications و Connectivity Specifications .

لمزيد من المعلومات عن مؤشر مياكس بيرل للأسهم، يرجى زيارة الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXEquities.com www. MIAXOptions.com ، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية أو المبيعات التابع لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com .

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: +1-609-897-1465

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.



لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.