‫مؤشر أسهم برمودا والشركة الأم ميامي إنترناشيونال هولدنغز يعلنان عن إدراج دين بقيمة 1.35 مليار دولار لحكومة برمودا

الإدراجات الجديدة هي كما يلي:

حكومة برمودا 382,105,000 دولار أميركي 2.375٪ 144 A سندات أولية مستحقة في 20 أغسطس 2030؛

حكومة برمودا 391,596,000 دولار أميركي 3.375٪ 144 A سندات رئيسية مستحقة في 20 أغسطس 050؛

حكومة برمودا 292,895,000 دولار أميركي 2.375٪ سندات عادية كبيرة مستحقة في 20 أغسطس 2030؛

حكومة برمودا 283,404,000 دولار أميركي 3.375٪ سندات عادية كبيرة مستحقة في 20 أغسطس 2050؛

وعلق الرئيس والرئيس التنفيذي لبي أس أكسغريغ وويشوسكيقائلاً: “يسر فريقبي أس أكسأن يدعم مرة أخرى حكومة برمودا بمتطلبات زيادة رأس المال من خلال إدراج إصدارات ديونها الحديثة على بي أس أكس. يشهدبي أس أكساهتمامًا متزايدًا من مصدري سندات الدين الدولية وأسواق رأس المال للديون التي تقود الزخم في خدمات دعم الإدراج لدينا. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى سمعتنا الدولية كبورصة معترف بها ومدعومة من قبل مركز مالي منظم جيدًا يقع في منطقة زمنية مناسبة قريبة من أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية واللاتينية “.

وكانت شركة أوكوريان للسندات (برمودا) المحدودة بمثابة راعية لإدراج بي أس أكس للسندات الحكومية. وقالت أليسون داير، المديرة الإدارية لشركة أوكوريان، “يسعدنا أن نشارك في هذه الصفقة المهمة جدًا لحكومة برمودا، ونهنئبي أس أكسعلى اجتذاب صفقة تجارية مهمة أخرى. هذا الإدراج هو دليل إضافي على فعاليةبي أس أكسفي أن يكون وجهة بديلة عالمية للإدراج. أوكوريان ملتزمة بمواصلة وتعزيز شراكتها مع بي إس إكس، فيما تواصل البورصة توسيع انتشارها العالمي “.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس إدارةبي أس أكسورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـأم آي أتش، “يسعدنا أن نرىبي أس أكسيواصل ترسيخ مكانته كشركة رائدة عالميًا في قطاع الأوراق المالية المتعلقة بالديون والتأمين. ويرجع الاعتراف المتزايد بـبي أس أكس في جزء كبير منه إلى قوته كسوق محلي لسوق الأوراق المالية في برمودا ونهجه المبتكر والتجاري في المعاملات التي تتطلب إدراجًا مخصصًا ومرفقًا تجاريًا للمنتجات المتخصصة في برمودا والصناعة المالية الدولية “.

وشهد بي أس أكس زيادة في الاهتمام من أسواق رأس المال العالمية كمنصة تبادل بديلة معترف بها دوليًا لإدراج أدوات الدين الدولية.

اعتبارًا من الربع الثاني من العام 2020، كان لدىبي أس أكسأكثر من 1000 سند مالي مدرج لديه، بما في ذلك صناديق استثمار وديون وأوراق مالية متعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. بي أس أكس هو أيضًا البورصة الرائدة عالميًا لإدراج الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، بما في ذلك ما يقرب من 500 جهة إصدار مدرجة ورأس مال سوقي قائم بقيمة 40 مليار دولار تمثل أكثر من 90٪ من حصة السوق منالأوراق المالية المرتبطة بصناعة التأمينالعالمية.

لمزيد من المعلومات حول بي أس أكس، يرجى زيارة www.bsx.com .

اتصالات الشركات:

ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ناتالي كاي، وكالة كارما

nkay@karmaagency.com

بي أس أكس

جاسينثا هيوز

jhughes@bsx.com

حول مؤشر أسهم برمودا (بي أس أكس)

إذ تأسس في العام 1971، يعتبر مؤشر أسهم برمودا الآن السوق الإلكترونية الرائدة للأوراق المالية الخارجية. يتخصص مؤشر أسهم برمودا في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وأذونات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. مؤشر أسهم برمودا، المعترف بها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كسوق أوراق مالية خارجية معينة، هي عضو في الاتحاد العالمي للبورصات، وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات السندات IOSCO ومقرها في دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يتمتع مؤشر أسهم برمودا بوضع البورصة المعتمد بموجب قواعد الضرائب الأسترالية لصندوق الاستثمار الأجنبي؛ وضع التبادل الاستثماري المعين من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة؛ بورصة معترف بها من قبل هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية؛ حالة الصرف المعينة بموجب قانون ضريبة الدخل الكندي وعضو في جمعية إيداع الأوراق المالية المركزية الأميركية.

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس)، مياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس بيرل، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم برمودا أيضا.

تستفيد مؤشراتمياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.



لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com .

تنويه وملاحظة تحذيرية بالنسبة إلى البيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، أو مؤشر أسهم برمودا (بي أس أكس) ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة أو مؤشر أسهم برمودا (بي أس أكس). أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.