‫مؤسس / الرئيس التنفيذي لشركة ASCIRA جون ساتوراس يحصل على الدكتوراه الفخرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — إنها لحظة فخر وشرف كبير في ASCIRA حيث حصل الرئيس التنفيذي جون ساتوراس على الدكتوراه الفخرية في الأعمال من الجامعة الأوروبية العالمية، وهي جامعة معتمدة في باريس، فرنسا. أقيم حفل التخرج في بانكوك، تايلاند.

يصرح الدكتور: “يُهد هذا الإنجاز دليلًا لكل شخص على أنه لم يفت الأوان بعد للتعلم وتحقيق الأهداف الكبيرة. أنت فقط بحاجة إلى الرغبة الشديدة والعاطفة للعيش مع الأحلام الكبيرة والغرض الهادف”. لقد كان هذا ولا يزال السبب الرئيسي لإنشاء ASCIRA … لمشاركة كنز المعرفة مع العالم. المعرفة ليست تراكمية فحسب، بل إنها تنمو باطراد أيضًا. أولئك الذين لديهم قاعدة ثرية من المعرفة الحقيقية يجدون أنه من الأسهل تعلم المزيد.

ينحدر الدكتور ساشتوراس من أصل متواضع، وهو رجل عصامي تعلم الحبال من خلال المرونة والنزاهة. كانت تجربته الأولى في التسويق الشبكي في عام 1986 في كاليفورنيا عندما وصل لتوه من اليونان وكان يبحث عن فرص عمل. على الرغم من كونه جديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد فهم قوة الازدواجية من خلال جهود العمل الجماعي مع أشخاص آخرين.

مثل طائر العنقاء الذي يضرب به المثل الذي نشأ من بين الرماد، ارتد من قرب الإفلاس، ليس مرة واحدة ولكن ما يقرب من ثلاث مرات. والعوامل التي دفعته إلى الاستمرار هي مثابرته الصارمة وإيمانه بمعتقداته. في كل مرة واجه فيها خرابًا كاملًا، بدأ للتو من الصفر مرة أخرى.

بصفته رائد أعمال يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في عالم التسويق الشبكي والأعمال عالية التأثير، فإن لدى جون مهمة واحدة لجعل ASCIRA واحدة من شركات التطوير الشخصية والمهنية الرائدة في دبي. ومن جانب إيثاري، يريد أيضًا تطوير مجتمع اجتماعي يمكن لأكثر من مليار شخص الاتصال به من جميع أنحاء العالم والاستفادة من خدمات وخبرات بعضهم البعض.

ASCIRA هي شركة تسويق عالمية، تأسست في دبي في عام 2020، للتواصل والاتصال مع مليارات الأشخاص حول العالم ومنحهم معرفة وتعليم متنوعين. الهدف الرئيسي هو مشاركة الخبرات من كبار القادة لمساعدة الجميع على تحسين نوعية حياتهم.

أنا أؤمن بشدة بالتعليم وريادة الأعمال والقراءة وحضور ندوات تحسين الذات وبشكل عام لمواصلة توسيع معرفتي كل يوم. كما أن يحتاج ملايين الأشخاص إلى التعلم والتمكين من أجل اتخاذ الإجراءات وتحقيق النتائج المرجوة. ستفتح المعرفة العديد من الأبواب وتسمح للناس بالدخول إلى عالم جديد مليء بالفرص العظيمة، فضلاً عن تحسين العمليات المعرفية مثل حل المشكلات والتفكير المنطقي، كما جاء على لسانه.

في احتفال مزدوج، حصل الدكتور ستيف مارتين، مدير تطوير القيادة في ASCIRA، على الدكتوراه في التسويق والمبيعات مع الدكتور ساتوراس.

للتواصل:

زينيفر خليل

مسؤول الاتصالات

البريد الإلكتروني: zenifer.khaleel@ asciraglobal.com