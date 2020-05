‫مؤسسة هوبي ومنظمة غير حكومية من المنظمات التي تعمل مع الأمم المتحدة تطلقان حملة تبرعات مشتركة لمكافحة كوفيد-19

وتأتي الحملة الجديدة new campaign في الوقت الذي تتجاوز فيه حالات فيروس كورونا المؤكدة العالمية 4 ملايين. العديد من بلدان الجنوب -الجنوب، وهي البلدان النامية الواقعة بشكل رئيسي في نصف الكرة الجنوبي عبر أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، تعيش بها مجموعات سكانية مستضعفة بصورة خاصة. تشكل البنية التحتية الهشة نسبياً للرعاية الصحية في المنطقة خطراً جسيماً مع انتشار الوباء، كما أن المناطق الريفية تعاني من أنظمة رعاية صحية مجهدة غير مجهزة للتعامل مع تدفق حالات كوفيد-19.

