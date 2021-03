‫مؤسسة مياه ستوكهولم الدولية: منحت ساندرا بوستل، رائدة فكر المياه العذبة، جائزة ستوكهولم للمياه لعام 2021

تُمنح جائزة ستوكهولم للمياه من قبل سيوي بالتعاون مع الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم (the Royal Swedish Academy of Sciences) وسيقدمها الملك السويدي صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف في 25 أغسطس، خلال أسبوع المياه العالمي.

تدير ساندرا بوستل مشروع سياسة المياه العالمية. كتبت عشرات المقالات، بالإضافة إلى العديد من الكتب الرائدة، بما في ذلك ريبلينيش ( Replenish ): الدورة الفاضلة للمياه والازدهار ( The Virtuous Cycle of Water and Prosperity ). صدر كتابها عام 1992، الواحة الأخيرة ( Last Oasis )، بثماني لغات. عملت كزميلة لشركة المياه العذبة في الجمعية الجغرافية الوطنية من عام 2009 إلى عام 2015.

