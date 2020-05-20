مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تخصص 20 مليون درهم لبرنامج ضمان رأس المال من خلال شراكة “الصندوق” و”بيهايف”
· مميزات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي المملوكة و المدارة من إماراتين
· تأجيل سداد لفترة ثلاثة أشهر لمساعدة الشركات خلال فترة Covid-19
· معدلات ربح منخفضة للمقترضين المؤهلين
· توفير حماية رأس المال المستثمرين
دبي، 20 مايو 2020: خصصت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، 20 مليون درهم إضافية لبرنامج ضمان رأس المال، يدار بواسطة ذراعها التمويلي الاستثماري صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة “الصندوق” ومنصة بيهايف “Beehive” أول منصة للتكنولوجيا المالية مصرح لها مزاولة نشاط الإقراض بين النظراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وانطلاقا من توسيع نطاق الشراكة المبرمة بينهما سابقًا لتسهيل الوصول لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء المؤسسة في دبي، تهدف الاتفاقية المحدثة إلى تيسير سبل الحصول على التمويل، وإضافة شريحة إضافية من رواد الأعمال، ممن يصعب عليهم الحصول على السيولة لتوسيع نطاق عملياتهم، كإضافة منتجات وخدمات، أو خطوط إنتاج جديدة، أو فتح فروع إضافية، أو الاستثمار في قنوات التوزيع المبتكرة، كالمنصات الرقمية والتطبيقات الذكية. كما تتيح منصة “بيهايف” فرصة للراغبين في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة “النظراء” لجني عوائد استثمارية مجزية، وكذلك لتشجيع الأقارب والأصدقاء على دعم مشاريع أقاربهم مادياً، وكسب أرباح مغرية مقابل مشاركتهم في تمويل تلك المشاريع،بما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة هذه الشريحة المهمة من الشركات على التطور وترسيخ قواعدها.
وتتيح الاتفاقية الأصلية بين صندوق محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة “الصندوق” ومنصة “بيهايف”، للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، المملوكة والمدارة من قبل مواطنين إماراتيين، الحصول على تمويل يصل إلى 780 ألف درهم إماراتي، مدعومة بضمان كامل لرأس المال، الذي يموله الصندوق من مجموعة ضمان بقيمة 20 مليون درهم. وفي تحديث مُهم للاتفاقية، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التي تعود ملكيتها وإدارتها لمواطنين إماراتيين بنسبة 50% أو أكثر، الحصول على تمويل قد يصل إلى 420 ألف درهم إماراتي، على أن تتلقى دعمًا بضمان رأس المال بنسبة 50٪. فضلاً عن ذلك، يسمح التحديث لجميع الشركات المُؤهلة لهذا التمويل بتأجيل السداد لمدة ثلاثة أشهر في بداية مدة القرض، ويتبعها سداد الدفعات وفقًا لجدول محدد على مدار 24 شهرًا.
قال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: “إن سهولة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل أمر ضروري ومحوري لخلق واستدامة ونمو هذه الشركات في دبي. كما أن قوة وتنوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أصولاً استراتيجية لدبي، تضمن استدامة واستمرار حركة الأعمال دون انقطاع، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة بشكل مستمر. وستعمل الشراكة المحدثة بين صندوق محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنصة بيهايف على توسيع نطاق ودائرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بإمكانها الاستفادة من هذه الشراكة، والذي بدوره سيعزز من تنافسية دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال، تحديداً في ظل الظروف الراهنة”.
تمكن ضمانات رأس المال المُقدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للاشتراطات من الحصول على التمويل برسوم أقل، كما ستوفر الحماية للمستثمرين النظراء الذين يدعمون هذه الأعمال. ويُعد ذلك أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه أزمة سيولة نقدية، وستسمح لها بمواصلة أنشطتها ودفع مصروفاتها التشغيلية. كما أن إجمالي الضمانات البالغ 20 مليون درهم إماراتي، سيتيح استخدام هذه الأداة المالية للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة.
وضمن هذا السياق، قال سعادة عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: “تمثل هذه الشراكة فرصة فريدة للمستثمرين في هذه الشركات من خلال منصة بيهايف، بحيث يمكن الاستثمار بمبالغ ضئيلة تبدأ من 100 درهم إماراتي في عدد منها، وستتيح الاتفاقية الجديدة خاصية الاستثمار منخفض المخاطر، بالإضافة إلى الثقة التي تأتي من امتلاك محفظة استثمارية متنوعة. علاوة على ذلك، فمن المتوقع لهذه الاتفاقية أن تسهم في استرداد ثقة المستثمرين في الاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد تأثرها بوباء كوفيد-19”.
وفي هذا الصدد، قال كريغ مور الرئيس التنفيذي لمنصة Beehive: “سعدنا بتمديد أجل هذه الشراكة المهمة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبتقديم خدمات إضافية من شأنها أن تُمدد مظلة المزايا لتعُم المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبصفة خاصة أولئك الذين يحتاجون إليها في هذا الوقت العصيب”.
الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي
نوع القرض
الحد الأقصى للقرض
نسبة الربح على القرض
معدل الربح المتوقع للمستثمرين
نسبة الضمان
مدة تأجيل السداد
فترة السداد
100% مملوكة ومدارة من قبل مواطنين إماراتيين لا يشغلون وظيفة دائمة
قرض قصير الأجل
780 ألف درهم إماراتي
4.7% في السنة
10% في السنة
100%
ثلاثة أشهر
24 شهراً
قرض رأس المال العامل
0.9% في الشهر
1% في الشهر
لا يوجد
150 يوم
50% مملوكة ومدارة من قبل مواطنين إماراتيين لا يشغلون وظيفة دائمة
قرض قصير الأجل
420 ألف درهم إماراتي
4.7% في السنة
10% في السنة
50%
ثلاثة أشهر
24 شهراً
قرض رأس المال العامل
0.9% في الشهر
1% في الشهر
لا يوجد
150 يوم
نُبذة عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تهدف مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة- احدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير قطاع تنافسي من الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي. تتمثل الاستراتيجيات الرئيسة التي تتبناها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توفير بيئة محابية للأعمال من أجل تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ سواءً كانت من الشركات الناشئة المبتكرة أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة جيدة الإعداد. تتمثل رؤية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحويل دبي إلى مركز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة لكي تبدأ فيها أعمالها وتنمو وتتوسع بما يسهم في إضافة قيمة أكبر لاقتصاد إمارة دبي.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
سماح عبد الباري، بريد إلكتروني: Samah.Abdelbari@dubaided.gov.
نُبذة عن منصة Beehive
تُعد منصة “Beehive P2P Ltd.” أول منصة إقراض بين النظراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. تعمل Beehive على الربط المباشر بين الشركات الباحثة عن التمويل والمستثمرين، فتنشأ عن ذلك اتفاقات تعاون ذات منفعة مُتبادلة سعيًا إلى تحقيق النمو. وتقدم منصة Beehive الرقمية حلولاً تمويلية أكثر ذكاء لكل من الشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين. ومن خلال الجمع بين الخبرة في السوق المالية والابتكار التكنولوجي، تسعى المنصة إلى رفع مستوى فاعليتها وقدرتها على الأداء لطرح حلول مالية جديدة في السوق. تعمل Beehive على تسهيل التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من خمس سنوات بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية في دبي ومصرف البحرين المركزي في البحرين.
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للتواصل مع بيهايف : بريوني ترافيرس، مدير المنتجات، رقم الهاتف: 1300-587-58 971+