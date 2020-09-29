‫مؤسسة مجدي يعقوب العالمية للقلب تشارك ITWorx لطرح تطبيق على الهاتف المحمول لصحة القلب

سان فرانسيسكو، 29 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — تزامناً مع يوم القلب العالمي الموافق 29 سبتمبر، يسر مؤسسة مجدي يعقوب العالمية للقلب، وهي مؤسسة خيرية رائدة غير ربحية تعمل على تحسين رعاية القلب الشاملة والمتقدمة للأطفال، أن تعلن عن إقامة شراكة مع شركة ITWorx لتطوير تكنولوجيا المعلومات الحائزة على جوائز لطرح تطبيق فريد للهاتف المحمول من شأنه تعزيز الصحة والعمل الخيري يُدعى: HealAHeart.

يطلق يوم القلب العالمي منصة دعوة لتسليط الضوء على الإجراءات التي يمكن للأفراد اتخاذها للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ومكافحتها – السبب الرئيسي للوفاة في العالم. وفي إطار هذه المهمة، يمثل تطبيق HealAHeart أداةً جديدةً مهمة لزيادة الوعي وصحة القلب العالمية – بناء المعرفة وتبادل الممارسات لتحسين صحة القلب مع توفير طريقة سهلة ومريحة للأفراد لتقديمها إلى أفضل مؤسسة خيرية صحية عالمية في فئتها.

صرَّح يسري حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة ITWorx: “لقد صُدمت عندما علمت عدد الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب – حيث يبلغ 10 ملايين كل عام – والذي قد يكون بمثابة حكم بالإعدام على أطفالنا الأكثر ضعفًا. كلما عرفتُ أكثر عن عمل مؤسسة مجدي يعقوب العالمية للقلب في علاج هؤلاء الأطفال وبناء البحوث الطبية والتدريب من أجل تحقيق تأثيرًا دائمًا، سألت نفسي، ماذا يمكنني فعله للمساعدة؟”

بالطبع تنتشر الهواتف الذكية في كل مكان، ومن ثم وُلدت فكرة تطوير أداة تعمل بخاصيات Android و iOS. سيتضمن HealAHeart:

الوصول الفوري إلى أحدث الأخبار والنصائح المتعلقة بصحة القلب، بما في ذلك تحديثات الأبحاث الرائدة من مركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب العالمية للقلب في مصر.

أدلة تدريب صوتية بقيادة الخبراء مع تمارين بدنية لتحسين صحة القلب، والذي يمثل أهمية حاسمة على نحوٍ متزايد لاستمرار الرعاية أثناء فترات التباعد الاجتماعي وإغلاق الصالات الرياضية، مدمجة في تحديث الإصدار التالي.

منصة مجتمعية مخصصة للمتبرعين بمؤسسة مجدي يعقوب العالمية للقلب، مع فرصة التبرع الفوري وكذلك إطلاق حملات تمويل جماعي لدعم مؤسسة مجدي يعقوب العالمية للقلب.

تقارير مركزية عن المساهمات، مما يوفر منصة ملائمة للأفراد لتوحيد إيصالات الضرائب الخيرية أثناء التعرف على تأثيرها.

يقدم تطبيق المحمول HealAHeart الفريد من نوعه منتدى مدمجًا لعرض مجموعة من التوصيات والنصائح والخدمات لتحسين صحة القلب – فعليًا ومعنويًا، حيث تساعد فوائد العمل الخيري في تقليل التوتر والقلق وارتفاع ضغط الدم، وهو أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية.

ذكر البروفيسور مجدي يعقوب مؤسس مؤسسة مجدي يعقوب العالمية للقلب: “نولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص الذين يُيسرون عملنا بفضل سخائهم، ونريد مساعدتهم على الاستمتاع بحياة سعيدة وصحية. لقد أدى إنشاء أداة لهواتفهم المحمولة إلى ضمان وصولنا إليهم برسائل صحية قيّمة، حيث نواصل الاحتفال بالمساهمات التي يقدمونها نيابة عن الأطفال”.

تطبيق HealAHeart متاح للتنزيل الفوري عبر متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات أبل.

نبذة عن مؤسسة مجدي يعقوب العالمية للقلب

تدعم مؤسسة مجدي يعقوب العالمية للقلب مركز أسوان للقلب في صعيد مصر وتقوم بجمع الأموال لمستقبل مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة. وعلاوةً على دورها في توفير الرعاية القلبية التي تمس الحاجة إليها، فإنها تؤثر على المنطقة والقارة بفضل تعزيز الفهم العلمي من خلال البحث وبناء قدرات صحة الإنسان من خلال برامج التدريب.

نبذة عن ITWORX :

ITWORX هي شركة خدمات تقنية معلومات عالمية تأسست في 1994 تقدم حلولًا سحابية وفي أماكن العمل للمؤسسات الرائدة في العالم مع التركيز على التحليلات المتقدمة وتنقل المؤسسات وإدارة الأداء وإدارة علاقات العملاء. تحظى ITWORX بسجل حافل تبلغ مدته 20 عامًا، حيث تقوم ببناء حلولًا حائزة على جوائز لشركات الاتصالات، والخدمات المصرفية، والتصنيع، والزراعة، والحكومة، والاستفادة من قدرها الهائل من المواهب، ومجموعتها الواسعة من الشراكات، وقدرة التسليم العالمي.

للتواصل:

رضا أثناسيوس, المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي

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Director@myglobalheart.org

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