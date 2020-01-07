‫مؤسسة كليفر تاب تقدم سلسلة فيديوهات “نساء ملهمات”

الشركة التي تركز على إشراك والاحتفاظ بالعملاء تسلط الضوء على الرائدات في ميدان التكنولوجيا تمهيدا للاحتفال بيوم المرأة العالمي

ماونتن فيو، كاليفورنيا، 7 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — منصة كليفر تاب CleverTap، وهي منصة رائدة تستعين بالذكاء الاصطناعي تركز على إشراك والاحتفاظ بالمستخدمين، تحتفي بنجاح النساء الرائدات في التكنولوجيا عبر سلسلة فيديوهاتها “نساء ملهمات” (Inspiring Women) وهي حملة فيديو تستند إلى المقابلات. هذه السلسلة، التي سيتواصل نشرها حتى حلو اليوم العالمي للمرأة International Women’s Day يوم 8 آذار/مارس، 2020، ستسلط الضوء على قصص ورحلات ونكسات وتعاليم 13 امرأة رائدة في مجالات التسويق، وتستعرض إنجازاتهن لتشجيع وإلهام نساء رائدات مستقبليات أخريات. وتتمثل المقابلة الأولى في السلسلة في مقابلة مع هيذر ريدنغ، رئيسة قسم التسويق في لوغولاند دبي، ويمكن العثور عليها على on the CleverTap website بدءا من اليوم.

في السنوات الأخيرة، تم إحراز تقدم كبير في ما يتعلق بتمكين المرأة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى بذل الكثير من الجهد. يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة سنويًا في 8 آذار/مارس بهدف رفع مستوى الوعي بالمساواة، مع توفير فرصة للتأمل في المساواة بين الجنسين مع الدعوة للمرأة في كل مكان. تهدف سلسلة فيديوهات “نساء ملهمات” التي قدمتها كليفر تاب إلى تمكين المرأة في التكنولوجيا من خلال مقاطع الفيديو المؤثرة التي تطلق أسبوعياً قبل يوم المرأة العالمي.

وقالت الميترا كارنيك، مديرة التسويق بشركة كليفر تاب: “وفقًا لتقرير حديث أصدرته report by PwC ، فإن خمسة بالمئة فقط من النساء في مجال التكنولوجيا يلعبن أدوارًا قيادية. يمكن لصناعة التكنولوجيا أن تفعل المزيد لدعم وتشجيع وتحفيز النساء في القيادة. “نساء ملهمات” هي خطوة صغيرة تسمح لنا بالاحتفال بالقيادات النسائية في حاضرنا مع إلهام القيادات النسائية لمستقبلنا.”

تتوافق سلسلة كليفر تاب “نساء ملهمات” مع مبادرة يوم المرأة العالمي 2020 – “عالم متساو هو عالم ممكن” – وتركز على بناء عالم تسوده المساواة بين الجنسين من خلال الاحتفال بإنجازات المرأة، وزيادة الوعي ضد التحامل والعمل من أجل المساواة. تتضمن المقابلات التي جرت مع نساء ذوات رؤى رائدات في مجال التسويق، بما في ذلك رحلاتهن ومساراتهن المهنية ورؤاهن حول الوضع الحالي للصناعة، مع التالية أسماؤهن:

– هيذر ريدلينغ، مديرة التسويق، ليغولاند دبي

– أولغا أندرينكو، رئيسة قسم التسويق العالمي في سيمروش

– بونا فيرجي، مديرة أولى للمشاركة العالمية، مايكروسوفت

– ميرا آير، رئيسة قسم التسويق، Medlife.com

– كي سوداها، نائبة الرئيس – مسؤولة قسم العملاء، مايندشير

– موهيتا ناغبال، نائبة رئيس التسويق، هيفر

– نامراتا بالواني، رئيسة قسم التسويق الرقمي، رئيسة تجربة العملاء، قائدة التحول الرقمي، معلم بدء التشغيل، أستاذة جامعية زائرة

– كلير دراموند، قائدة استراتيجيه للمحتوى، ألتاسين

– كريتي، المؤسسة والرئيسة التنفيذي لشركة دوبيت

– إيمي بيشوب، مالكة ومستشارة التسويق الرقمي، كالتيفيت

– شفيقة حسين، مديرة التسويق والعلوم الرقمية، أو أس أن

– الميترا كارنيك، رئيسة قسم التسويق في كليفر تاب

– بينو آغاروال، رئيس ومؤسس شركة مايلستون إنك

سيتم نشر مقابلات جديدة أسبوعيًا على موقع كليفر تاب على كليفر تاب clevertap.com/inspiringwomen حيث يمكن للمشاهدين مشاركة التعليقات ونشر الأسئلة.

حول كليفر تاب

كليفر تاب هي المنصة الرائدة لإشراك والاحتفاظ بالعملاء التي تساعد العلامات التجارية على تعظيم قيمة حياة المستخدم. تثق أكثر من 8000 علامة تجارية للمستهلكين consumer brands حول العالم، بما في ذلك فودافون، ستار، سوني، ديسكوفري، فاندانغو لاتام وغوجيك بكليفر تاب لمساعدتها على تحسين مشاركة المستخدمين والاحتفاظ بهم وبالتالي زيادة إيرادات الشركات الطويلة الأجل. تحظى كليفر تاب بدعم من كبرى شركات رأس المال الاستثماري بما في ذلك سيكويا الهند، تايغر غلوبال منجمنت، أكسل وريكروت هولدنغز، وتعمل في سان فرانسيسكو وسياتل ولندن وسنغافورة ومومباي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة clevertap.com أو متابعتها على LinkedIn و Twitter .

اتصالات الإعلام

تشارلز أورلاندو

كليفر تاب

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