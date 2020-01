‫مؤسسة كليفر تاب تقدم سلسلة فيديوهات “نساء ملهمات”

ماونتن فيو، كاليفورنيا، 7 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — منصة كليفر تاب CleverTap ، وهي منصة رائدة تستعين بالذكاء الاصطناعي تركز على إشراك والاحتفاظ بالمستخدمين، تحتفي بنجاح النساء الرائدات في التكنولوجيا عبر سلسلة فيديوهاتها “نساء ملهمات” ( Inspiring Women ) وهي حملة فيديو تستند إلى المقابلات. هذه السلسلة، التي سيتواصل نشرها حتى حلو اليوم العالمي للمرأة International Women’s Day يوم 8 آذار/مارس، 2020، ستسلط الضوء على قصص ورحلات ونكسات وتعاليم 13 امرأة رائدة في مجالات التسويق، وتستعرض إنجازاتهن لتشجيع وإلهام نساء رائدات مستقبليات أخريات. وتتمثل المقابلة الأولى في السلسلة في مقابلة مع هيذر ريدنغ، رئيسة قسم التسويق في لوغولاند دبي، ويمكن العثور عليها على on the CleverTap website بدءا من اليوم.

You May Also Like