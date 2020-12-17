‫مؤسسة “تمكين أميركا” تستضيف فعالية “الإمارات وإسرائيل تتحدان مع إفريقيا” في دبي

17 ديسمبر / كانون أول 2020

/PRNewswire/ —

استضافت مؤسسة “تمكين أفريقيا” أول فعالياتها في دبي الأسبوع الماضي تحت شعار “الإمارات وإسرائيل تتحدان مع أفريقيا” بموازاة عقد معرض غيتكس 2020. ومثل مؤسس والرئيس التنفيذي لـ “تمكين أفريقيا” إزي رابابورت، ونائب الرئيس لتطوير الأعمال والعمليات بالمؤسسة شاي برنشتاين، ومدير قسم الزراعة بالمؤسسة ماعوز أفيف، وغيرهم مؤسسة “تمكين أفريقيا” في هذا الحدث الأول للمؤسسة في الإمارات العربية المتحدة. ومن بين الضيوف المميزين الذين حضروا الفعالية أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، منطقة التجارة الحرة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحضر أكثر من 60 ضيفًا من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والبحرين ونيجيريا ورواندا ومصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والهند، أمسية “تمكين أفريقيا” لتناول الطعام والتواصل، وضم ممثلين عن قطاعات الاستثمار والشركات الناشئة والأعمال.

وقد كان ممكنا تنظيم هذا الحدث التاريخي بفضل اتفاق إبراهيم للسلام الذي أدى إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. ضم حدث غيتكس “نجوم المستقبل” هذا العام وفداً إسرائيلياً. ولعب شاي برنشتاين وكاليب زيبرشتاين من منظمة تمكين إفريقيا أدوارًا رئيسية في تنظيم الوفد الإسرائيلي.

وفي حديثه في حفل عشاء الفعالية، تشاطر مؤسس ورئيس مؤسسة “تمكين أفريقيا”، إزي رابابورت بعض الأفكار حول رمزية الحدث. وقال رابابورت: “لقد أصبح العالم وكأنه مجتمع عالمي. اليوم نواجه هذا الوباء، ويعيش الناس في عزلة أكثر قليلاً، لكن في نفس الوقت نتواصل كمجتمع عالمي وأسرة عالمية.”

وفي مناقشة القيمة التي يمكن أن تجلبها الشراكات التجارية الإماراتية الإسرائيلية إلى إفريقيا، وصف رابابورت ثقافة الابتكار القوية المشتركة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. “هذه ليست مجرد فرصة لنا للابتكار لبعضنا البعض، حيث تبتكر إسرائيل وتقدم حلولها في الإمارات العربية المتحدة، والإمارات العربية المتحدة مع ابتكاراتها التي تتطلع إلى تقديم الخدمات لإسرائيل. يمكننا الآن أن نجتمع معًا ونفكر في كيف يمكننا توفير القيمة معًا للآخرين “.

وتأكيدًا على أهمية الاعتراف بالإبداع والابتكار الأفريقيين، أوضح إزي أن اتفاقية التطبيع فتحت الباب ليس فقط للشراكات ثنائية الاتجاه بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية، ولكن أيضًا للشراكات متعددة الأطراف بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية والأفريقية. وحث إزي قادة الأعمال الإسرائيليين والإماراتيين على إدراك الإمكانات التجارية في الاستثمار والشراكة مع رجال الأعمال والشركات الأفريقية.

واختتم إزي حديثه قائلاً: “لا يتعلق الأمر بفعل الأشياء لأفريقيا. “الأمر يتعلق بفعل الأشياء مع مع رواد الأعمال والشركات الأفريقية.”

وقال السيد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، “لقد سلط حدث تمكين أفريقيا الضوء على الفرصة الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لتوفير قيمة للعالم وتحديداً لإفريقيا. لقد استمتعت بلقاء مهنيين وقادة أعمال من العديد من البلدان والقطاعات المتنوعة يتحدون حول هدف أساسي، لتوفير القيمة معًا، لبعضهم البعض وللآخرين. أتطلع إلى العمل مع “تمكين أفريقيا” في قيادة المبادرات التعاونية في بناء التجارة مع القارة.”

لمشاهدة مجموعة الصور الإعلامية للحدث، يرجى زيارة https://www.empowerafrica.com/ uae-israel-uniting-with- africa/

شبكة أعمال مؤسسة تمكين أفريقيا مستعدة الآن لتسلم طلبات الانتساب قدم طلبك اليوم.

حول “تمكين أفريقيا”:

“تمكين أفريقيا” هي مؤسسة أعمال بمهمة تتمثل في تسريع التمكين من خلال دفع الاستثمار والتجارة واستحداث فرص العمل في أفريقيا. تشمل الأنشطة الرئيسية للمؤسسة تشغيل شبكة أعمال “تمكين أفريقيا”، واستضافة الأحداث الدولية والبعثات التجارية، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والخدمات الاستشارية. أطلقت المؤسسة مؤخرًا تطبيقًا مخصصًا جديدًا لإنشاء نظام عالمي بقيادة القطاع الخاص يقود التنمية في إفريقيا. لمزيد من المعلومات بشأن تمكين أفريقيا، يرجى زيارةwww.empowerafrica.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1386497/Empower_Africa. jpg

اتصالات الإعلام:

جيسي أيه شيف