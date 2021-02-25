‫مؤتمر موزعي “جاك موتورز” الدولي لعام 2021 ينطلق عبر الإنترنت بموضوع – “معًا، نعمل بشكل أفضل”

قوانغتشو، الصين, 25 فبراير 2021 /PRNewswire/ — عقدت جاك موتورز في 28 يناير مؤتمر الموزعين الدولي الكبير لعام 2021. قام الموزعون من 26 دولة بالتجمع تحت شعار المؤتمر “معًا، نعمل بشكل أفضل”، “في السحاب”، متجاوزين الاختلافات في الوقت والمكان، من أجل التفاعل بشكل حيوي مع جاك موتورز عبر الإنترنت.

ومن خلال دعم قوي من الشركاء العالميين في عام 2020، تمكنت جاك موتورز من التغلب على الوباء العالمي والركود الاقتصادي. وتمكنت الشركة من تحقيق نمو سنوي في الصادرات بنسبة 18٪، مما يجعلها واحدة من أكبر ثلاث شركات مُصدِّرة للسيارات وأسرعها نموًا في الصين.

ومن أجل تأكيد وتقدير الأداء المتميز للموزعين، فقد قدمت جاك موتورز لشركة “الجميح للسيارات” الجائزة الماسية للموزع المتميز. وفي عام 2020، حققت الشراكة الإنتاجية بين شركة الجميح وجاك موتور نتائج مذهلة في سوق المملكة العربية السعودية.

وخلال المؤتمر، أعلنت جاك موتورز عن خططها لعام 2021 فيما يتعلق بالنمو الشامل من أجل تمكين نشاط المبيعات وضمان نمو أسرع كشركاء جاك موتورز مع الموزعين في جميع أنحاء العالم.

وفيما يتعلق باستراتيجية المنتج، تُخطط جاك موتورز لتقديم أربعة طرازات تعمل بالوقود وطرازين يعملان بالطاقة الجديدة على مستوى العالم. ستكون هذه إضافة إلى الطرازات المخصصة للتفضيلات الإقليمية.

وستستكشف جاك موتورز أيضًا قنوات جديدة، مثل السيارات التجارية، والسيارات المستعملة ذات العلامات التجارية المعروفة، وخيارات السفر النقالة.

وأشار رئيس جاك موتورز، السيد يو جون، إلى أن جاك موتورز ستمضي قدمًا على جميع الجبهات من أجل تحسين وضعها في الصناعة. وسيتم بناء جاك موتورز وتنصيبها على أنها “العلامة التجارية الممتازة والمتوسطة الراقية من الصين ذات الإشادة الدولية”.

كما قال المدير العام لشركة جاك موتورز، السيد تشنغ هي بن، “ستواصل جاك موتورز التركيز على بناء العلامة التجارية من خلال نهج موجه نحو السوق من خلال القيم الأساسية لعلامتنا التجارية”.

وقد عقدت جاك موتورز مؤتمرات إقليمية مع موزعيها من أجل صياغة سياسات عمل مفصلة واستراتيجيات السوق لكل سوق. وبالمثل، يُعقد مؤتمر موزعي منطقة روسيا عبر الإنترنت في 25 فبراير.

وقد أَظهَر مؤتمر موزعي جاك موتورز الدولي لعام 2021 طموحات جاك موتورز وطاقتها، مما أدى إلى زيادة ثقة جميع الموزعين والشركاء. ومن الآن فصاعدًا، ستُركِّز جاك موتورز على الأسواق الاستراتيجية وطرازات السيارات، وتقديم قيم علامتها التجارية، وتعزيز سمعة علامتها التجارية. ونتيجة لذلك، سيستمتع المستهلكون بمنتجات ذات جودة أعلى، وتجربة حديثة، وأسلوب حياة أكثر إرضاءً مع السيارات.