‫مؤتمر حركة إدارة الطيران العالمية تكرم الفائزين بجوائز “مافريك” للعام 2020

ألاكزاندريا، فرجينيا، 25 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — يشرف جمعية ضبط حركة الطيران (آتكا) (Air Traffic Control Association) ومنظمة كانسو (منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (Civil Air Navigation Services Organisation) الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز مافريك التي تنظم لأول مرة والتي تقدمها جمعية ضبط حركة الطيران Maverick Awards presented by World ATM Congress. هذه الجوائز – التي شارك فيها أكثر من 100 مشارك – تعرض أفضل الأفكار للمستقبل، وتكرم المساهمات الإيجابية للبيئة والحفاظ على الطبيعة، وتحتفي بالتعاون بين الشركاء وأصحاب المصلحة وتدعو للتميز الشامل في صناعة الطيران.

جائزة التعاون تقر بأهمية العلاقات والشراكات الفعالة داخل / عبر التخصصات والقطاعات لتحقيق هدف مشترك .

الفائزون هذا العام هم شركات ناتس، ناف كندا وإيريون أل أل سي

نفذتشركتا ناتس وناف كندا خدمة بث الرقابة الأوتوماتيكية المعتمدة على الفضاء التي تجري في الوقت الحقيقي العالمية الرائدة من إيريون، إلى جانب القدرات الحالية، لنشر معايير الفصل الجديدة للتحكم في الحركة الجوية العالمية وإنشاء مفهوم منقح للعمليات لمنطقة شمال الأطلسي. في 27 آذار/مارس 2019، حولت المنظمات إلى الأبد المجال الجوي العالمي من خلال نقل قدرة مراقبة خدمات الحركة الجوية الجديدة بأمان ونجاح خدمة بث الرقابة الأوتوماتيكيةالفضائية مع أدواتجديدة من جمعية ضبط حركة الطيران ومعايير فصلالحركة الجوية العالمية إلى خدمة حية.

تعترف جائزة الابتكار بالأفكار والتقنيات والمفاهيم الجديدة التي تتحدى معايير جمعية ضبط حركة الطيران الحالية مع إمكانية تطوير الأداء أو العمليات أو القدرات بشكل ملحوظ .

الفائز هذا العام هو شركة “حلول ساب الرقمية لحركة الطيران” ومطار ماونتنز الاسكندنافي .

قامتحلول ساب الرقمية لحركة الطيرانومطار ماونتنز الاسكندنافي ببناء مطار حديث أخضر فائق التقدم ومجهز بخدمات الأبراج الرقمية من مركز برج بعيد يقع في سوندسفال بالسويد. يمكن لمراقبي الحركة الجوية الآن تقديم الخدمات عند الطلب من مركز برج مراقبة رقمي مشترك بين ثلاثة مطارات أخرى. نظرًا لكون مطار ماونتنز الاسكندنافي مطارًا موسميًا، فإن المفاهيم المتمثلة في الأبراج البعيدة لشركةسابلحلول الحركة الجوية هي عامل تمكين حقيقي لخدمةرقابة الحركة الجوية الفعالة من حيث التكلفة للمنطقة.

تُكرم جائزة الاستدامة القادة والمبادرات والمنظمات التي تعمل على الحد من تأثير الطيران على البيئة وتقديم مساهمات كبيرة في تحسين البصمة البيئية للطيران من خلال جمعية إدارة حركة الطيران .

الفائز هذا العام هو شركة إناير

طورت شركةإناير بالتعاون الوثيق مع كريدا، أداة PERSEO من إناير والتي تولد توفيرًا في الوقود والانبعاثات لكل رحلة جوية من أجل أن يتم تحليلها لتحسين شبكة الطرق الجوية الإسبانية. في العام 2018، وفرت وحدات تحكم إناير، من خلال الحصول على التراخيص المباشرة من الرقابة الجوية حوالي 7 ملايين ميل بحري للرحلات الجوية المُدارة في المجال الجوي الإسباني، ما منع انبعاث 243,000 طن من ثاني أكسيد الكربون.

نظرًا لإلغاء مؤتمر جمعية إدارة ضبط حركة الطيران العالمي 2020، تم الإعلان عن الفائزين من كل فئة في وقت سابق اليوم عبر مؤتمر هاتفي من قبل رئيس جمعية ضبط حركة الطيران والمدير التنفيذي بيتر أف دومونت ومدير عام كانسو سايمون هاغارد. لمزيد من المعلومات حول الفائزين، والمتأهلين للتصفيات النهائية، والقضاة، وإشارات الشرف، يرجى الاطلاع على: Maverick Awards programme

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: Abigail Glenn-Chase

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1136353/World_Maverick_ Joint.jpg