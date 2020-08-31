‫للتكنولوجيا: مؤتمر رقمي دولي حول شبكة الإيثرنت بالكابلات أحادية الزوج SPE System Alliance مؤتمر

بلومبرغ، ألمانيا، 31 أغسطس 2020 /PRNewswire/ — في 22 و 23 سبتمبرسيستضيف تحالف SPE System Alliance حدثًا دوليًا للتبادل المعرفي بين الخبراء من مختلف مجالات التقنية وقطاعاتها حول موضوع شبكة الإيثرنت بالكابلات أحادية الزوج. يُقدم مؤتمر Technology Days المُنعقد للمرة الأولى خلال العام الحالي للمُشاركين فرصة التحدث إلى المُتخصصين في هذا المجال والتعرف على القيمة المُضافة لهذه التقنية من تقنيات الاتصال. ويتشكل إطار عمل هذا المؤتمر الرقمي من كلمة الرئيس ودوائر نقاشية ومعرض تقني. يهتم الشركاء في تحالف SPE System Alliance (من أمثال شركات Dätwyler وFluke Networks وKyland وMicrochip وP hoenix Contact وPrysmian Group وR&M وRosenberger وSick وTelegärtner وأيضًا Weidmüller) بتوضيح الاتجاهات الحديثة والسائدة ضمن تقنية شبكة الإيثرنت بالكابلات أحادية الزوج (SPE)، مع تقديم شرح لأهمية المكونات مثل المفاتيح وأشباه الموصلات وأجهزة الاستشعار ومنافذ التوصيل والكابلات.

من المقرر أن يُعقد البرنامج في أوقات مختلفة على مدار اليومين، وذلك حتى يتسنى لجميع الأشخاص المهتمين بالمؤتمر حضوره افترا–ضيًا. ومن المُقرر أن يُعقد المؤتمر باللغة الإنجليزية. يمكنكم التسجيل لحضور المؤتمر الرقمي يومي 22 و 23 سبتمبر 2020 بالنقر على الرابط التالي www.singlepairethernet. com/TechnologyDays. كما يمكنكم مطالعة برنامج المؤتمر هنا أيضًا. وسيكون المعرض مفتوحًا لجميع المشاركين حتى 2 أكتوبر 2020.

نُبذة عن تحالف SPE System Alliance

SPE System Alliance هو اتحاد لشركات التقنية الرائدة من مختلف الصناعات ومجالات التطبيق، وتجتمع هذه الشركات لتتبادل خبراتها فيما يتعلق بشبكة الإيثرنت بالكابلات أحادية الزوج. وبناءً على ذلك، يسعى جميع الشركاء إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز تقنية شبكة الإيثرنت بالكابلات أحادية الزوج في إنترنت الأشياء وكل مجالات التطبيق الأخرى. للمزيد من المعلومات عن SPE System Alliance، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www. singlepairethernet.com

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