‫لعبة My Talking Angela 2 أصبحت جاهزة مباشرة على AppGallery

شنتشن، الصين, 21 يوليو 2021 /PRNewswire/ — أُطلقت لعبة My Talking Angela 2 ، وهي تكملة للعبة الهاتف المحمول الافتراضية الشهيرة للحيوانات الأليفة، My Talking Angela ، على AppGallery. تتبع اللعبة نجاح النسخة الأصلية التي جذبت بضعة ملايين من التنزيلات. أصبحت اللعبة الجديدة من شركة Outfit7، الشركة الرائدة عالميًا في ألعاب الحيوانات الأليفة الافتراضية، متوفرة في وقت واحد مع متاجر التطبيقات الكبرى الأخرى، مما عزز AppGallery كثالث أكبر منصة تطبيقات في العالم.

