‫لعبة “انتقام السلاطين” تبدأ الاحتفال بالمناسبة الخامسة للاعبها في جميع أرجاء العالم

يعود الفضل في النجاح الهائل لانتقام السلاطين لتفاني شركة وان أم تي لتقديم تجربة لعب لا مثيل لها تلاقي صدى لدى اللاعبين المحليين. ومن خلال خبرتها المحلية ونهجها المرتكز على اللاعب، طورت وان أم تي أيضًا العديد من ألعاب استراتيجيات الوقت الحقيقي متعددة اللاعبين المبتكرة والجذابة على الموبايل، التي لقيت استحسانًا بين اللاعبين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Rise of the Kings وDays of Empire وFrontier Justice.

