‫لظهور الأول لشركة دافوديل في تقييم بيك ماتريكس 2021 لخدمات هندسة منتجات البرمجيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة وجورجاون، الهند، 27 أبريل/ نيسان 2021 /PRNewswire/ — دافوديل سوفتوير (Daffodil Software) شركة رائدة في مجال هندسة البرمجيات ، أعلنت اليوم عن ظهورها لأول مرة في تقييم بيك ماتريكس (PEAK Matrix®) لخدمات هندسة البرمجيات لمجموعة إيفرست (Everest Group) لعام 2021. تُصنف الشركة ضمن أشهر الأسماء في فئة خدمات هندسة البرمجيات.

يعد تقييم بيك ماتريكس الصادر عن مجموعة إيفرست أحد أكثر التقييمات الموثوقة، والذي يستند إلى البيانات لمقدمي الخدمات والمواقع والمنتجات والحلول العالمية في مختلف قطاعات السوق، وهو يقيم المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم بناءً على عوامل مثل الرؤية، والقدرات/ الوظائف، وتوافر المواهب، ونجاح السوق/ التأثير، والتكلفة. يتيح تقييم بيك ماتريكس للمؤسسات قياس عروضها مقابل أقرانها وكذلك معايرتها، مما يساعدها في النهاية على تحقيق الأداء الأفضل.

أجرت مجموعة إيفرست التقييم للعديد من الشركات التي تقدم خدمات هندسة البرمجيات بناءً على عوامل متنوعة، والتي تشتمل تبني السوق (عدد العملاء، وقاعدة الإيرادات، والنمو السنوي، والفوز بالعملاء الجدد، ونماذج التسعير، إلخ)، والمحفظة (تنوع قاعدة العملاء/ الإيرادات عبر المناطق الجغرافية والركائز ونوع العميل)، والقيمة المقدمة للعملاء .

يمكن عزو وضع دافوديل سوفتوير في القائمة إلى اعتمادها المبكر على التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وعمليات السحابة وإنترنت الأشياء وغيرها، علاوة على مجموعة متنوعة من العملاء بمن فيهم بنك الاحتياطي الهندي (Reserve Bank of India) وسيمنز (Siemens) وسامسونج (Samsung) إضافة إلى المزيد. كما أسست الشركة سمعتها كشريك تكنولوجي مفضل لمئات المؤسسات على مستوى العالم، حيث تساعد هذه المؤسسات بتقديم حلول المؤسسات وهندسة البرمجيات وخدمات التحول الرقمي.

يقول يوجيش أجاروال (Yogesh Agarwal)، الرئيس التنفيذي لشركة دافوديل سوفتوير: “يعد تقييم بيك ماتريكس أحد أكثر الوسائل المعترف بها شهرة. هذا، وإن حصول الشركة على ذلك الاعتراف والإقرار بخدمات هندسة البرمجيات لدينا هو أشبه بدرة تاج الشركة”.

ويضيف قائلًا عن تنوع المحفظة والقيمة المقدمة إلى العملاء: “نظرًا لأننا في صناعة التكنولوجيا فيها هي مفتاح التطور، فإننا نحافظ على امتلاكنا التكنولوجيا الحديثة. كان تركيزنا في الماضي القريب على المشاريع المتعلقة بأحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الروبوتية، وإنترنت الأشياء، إلخ. وقد أدى ذلك إلى محفظة متنوعة تحوز على ثقة عملائنا في إمكاناتنا الفنية بسهولة تامة. علاوة على ذلك، كانت تجربة العملاء والقيمة المقدمة لهم على رأس أولوياتنا دائمًا. ولهذا السبب لدينا نماذج تسعير وممارسات تجارية مختلفة سعيًا منا لإرضائهم”.

نبذة عن دافوديل سوفتوير:

كانت دافوديل سوفتوير شريكًا موثوقًا لتكنولوجيا البرمجيات للمؤسسات في جميع أنحاء العالم لأكثر من 20 عامًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.daffodilsw. com

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كارتيك كاكار

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