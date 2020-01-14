‫لؤلؤة طبيعية فريدة من نوعها منقوش عليها “لفظ الجلالة” باللغة العربية تُعرض للبيع في مزاد علني

كوتشين، كيرالا، 14 يناير، 2020 /PRNewswire/ — تستعد شركة Acharya’s Amman Gems & Pearls المحدودة، وهي شركة مسجلة في الهند، لطرح للبيع في مزاد علني لؤلؤة طبيعية فريدة من نوعها تسمى “The Allah Divine Al Lulu” أو “اللؤلؤة الربانية” التي كانت قد اكتُشفت في الخليج منقوش عليها “لفظ الجلالة” باللغة العربية .

لؤلؤة طبيعية فريدة من نوعها منقوش عليها “لفظ الجلالة” باللغة العربية

لؤلؤة طبيعية فريدة من نوعها منقوش عليها “لفظ الجلالة” باللغة العربية

لا يتعلق الأمر بشيء نُقِش على هذه اللؤلؤة وإنما هي لؤلؤة عُثِر عليها في المياه المالحة محفور عليها هذا النقش بصورتها الطبيعية من المحار نفسه.

تتمثل قداسة هذه اللؤلؤة في أن “لفظ الجلالة” المحفور عليها طبيعي كذلك كما أنها معتمدة من قبل مختبرات الأحجار الكريمة واللؤلؤ في كل من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.

تفاصيل حول المنتج

الاسم : ‘THE ALLAH DIVINE AL LULU’ “اللؤلوؤة البانية”

المصدر : مياه الخليج

الشكل : دائرية غير مثقوبة

الوزن : 1,614 قيراط (6,46 أوقية ترويسية)

المقاس : 6,04 – 6,19 مم

اللون الخارجي : كريمي فاتح

المطابقة : لؤلؤة طبيعية – مستخرجة من المياه المالحة

التألق : باللون الوردي

البيئة : المياه المالحة

الحيوان الرخوي : ذوات الصدفتين

صُمِّيمت اللؤلؤة على شكل قلادة دون أن تتصل بها أية معادن. وهي محمية بخمس لآلئ من جميع الجهات. تتكون القلادة من 65,001 جرامًا من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا ومرصعة بعدد 424 ألماسة من فئة 3,74 قيراطًا و5 ألماسات من فئة 0,41 قيراطًا و5 لآلئ طبيعية من 0,37 قيراطًا؛ مع قفل قابل للفك.

التقارير والشهادات:

صُنِّفت اللؤلؤة على أنها لؤلؤة طبيعية من جانب:

مختبر مملكة البحرين لفحص الأحجار الكريمة والآلئ

معهد الأحجار الكريمة الأمريكي – GIA – الولايات المتحدة الأمريكية

معهد الأحجار الكريمة السويسري – SSEF

كما أنها تحظى بمزيد من التميز للعثور عليها في مياه الخليج العربي وهو مركز اللؤلؤ في العالم. وتحظى لآلئ الخليج العربي بشهرة واسعة لأن اللؤلؤ يوجد في الأماكن التي تلتقي فيها المياه العذبة بالمياه المالحة ويكون في أنقى أشكاله.

لماذا هذه اللؤلؤة: سلام الكون وهبة من الله

يمكنكم الرجوع إلى: السورة رقم 55 من القرآن الكريم. سورة الرحمن

https://www.noblequran.com/translation/surah55.html

(السورة 55: الآية 19) “مرج البحرين يلتقيان”.

(السورة 55: الآية 20) “بينهما برزخ لا يبغيان”.

(السورة 55: الآية 21) “فبأي آلاء ربكما تكذبان”.

(السورة 55: الآية 22) “يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان”.

(السورة 55: الآية23) “فبأي آلاء ربكما تكذبان”.

وها قد رأينا حديث المولى عزوجل عن الكنوز المخفية “يتجسد على أرض الواقع”

يقع المكان الذي يوجد فيه مجد وبركة اللؤلؤة السماوية هناك؛ عندما تتلاقى السماء بالأرض، ولابد أن يجذب الجميع من أنحاء العالم لمشاهدة ذلك “اللؤلؤة المقدسة” والتبرك بها.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2013:45-46

إنجيل متَّى، الأصحاح 13 الآيات 45 – 46 (الطبعة الدولية الجديدة)

“ومرة أخرى، مملكة السماء مثل تاجر يبحث عن لآلئ فاخرة” “وعندما عثر على واحدة ذات قيمة كبيرة، تولَّى وباع كل ما لديه واشتراها.”

بيانات الاتصال:

براكاش ج. العضو المنتدب

لشركة (Acharya للأحجار الكريمة والآلئ المحدودة)

هاتف رقم: 974444024-0091

بريد إلكتروني:

amman@acharyasamman.com

qr@acharyasamman.com

صُممت اللؤلؤة المزدانة بلفظ الجلالة على شكل قلادة ماسية

شعار Acharyas_Amman

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/1075616/Acharyas_Amman_Logo.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/1075614/Acharyas_Amman_Natural_Pearl.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1075615/Acharyas_Amman_Arabic.jpg