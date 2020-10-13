‫كي كارد تتخطى 21 مليون معاملة في عام واحد

بغداد، 13 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — كي كار\، الحل المصرفي الإلكتروني الرائد والبطاقات المدينة /الدائنة الوطنية الإفتراضية في العراق، أعلنت اليوم أنه على مدار 2019، فإن أكثر من 21 مليون معاملة تمت بإستخدام بطاقات كي كارد. تُمثل نقطة الإنجاز هذه تقبلاً متزايداً من المواطنين العراقيين الذين يستخدمون وسيلة الدفع الإلكترونية لبلوغ آفاق جديدة في الشمول والرخاء المالي. تقدم كي كارد إمكانيات دفع إلكترونية آمنة وسلسة للمستخدمين.

أعلنت كي كارد مؤخراً أنها ستكون أصدرت أكثر من 3 ملايين بطاقة كي ماستر كارد بحلول نهاية 2021. يفيد التقبل السريع للبطاقة مواطني العراق البالغين 39 مليوناً، خاصة العائدين إلى الوطن أو غير قادرين على التسوق للسلع والخدمات بأنفسهم. تُمثل كي كارد الشركة الرائدة في تحويل المجتمع العراقي القديم القائم على النقود السائلة إلى مجتمع يعتنق أمن ومرونة المعاملات الرقمية.

يُعد القدر المتزايد من عمليات المشتريات والزيادة المعلن عنها مؤخراً في المشتريات داخل التطبيقات دليلاً على أن كي كارد تساعد على حفظ إقتصاد العراق متحركاً نحو الأمام وتوفر فرصة لمواطنيه.

ولمعرفة المزيد عن شركة كي كارد، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.qi.iq

نبذة عن كي كارد

كي كارد هي حل رائد لخدمات الدفع الإلكتروني في العراق، وتستخدم كي كارد طريقة الهوية البيومترية كوسيلة للتحقق من حامل البطاقة. تتولى الشركة العالمية للبطاقة الذكية “ISC” تشغيل وإدارة شركة كي كارد، وتعد هذه الشراكة واحدة من أنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تاريخ العراق. وقد إستطاعت الشركة، بمساعدة شريكيها المملوكين للدولة وهما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، إجراء عملية التوطين المصرفي لأكثر من 8 ملايين مواطن من خلال خطة الدفع ذات المقاييس الحيوية المتعددة للإستدلال على الهوية بنجاح. وتمكنت شركة ISC خلال ما يزيد عن عامين، من صرف 4 مليار دولار أمريكي على هيئة قروض لأكثر من 800,000 مواطن عراقي. وتمتلك الشركة العالمية للبطاقة الذكية حالياً منظومة تشمل 17,000 نقطة بيع وأكثر من 6,000 تاجر يتسنى من خلالها إستخدام نظام Qi لتوفير القسط الفوري الممول من التاجر وأنشطة تجارية أخرى. تصدر شركة ISC وتستحوذ على بطاقات الدفع نيابة عن أربعة عشر مصرفاً تابعاً لها في العراق. وقد أصدرت الشركة إلى الآن، بفضل عضويتها في ماستركارد، أكثر من 2,4 مليون بطاقة ماستركارد وأصبحت أكبر مقدم لخدمات ماستركارد في العراق.