‫كوهلر تكشف النقاب عن تعاون مع “دانيال أرشام” لطرح حوض محدود الإصدار مزود برسوم ثلاثية الأبعاد في ديسمبر

تأسست شركة كوهلر Kohler Co عام 1873 لتصبح واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم وابتكار وتصنيع منتجات المطبخ والحمام، والخزائن الفاخرة والبلاط وأنظمة الإضاءة، والمحركات وحلول الطاقة النظيفة، والشركة مالكة ومشغلة لفندقين من فئة الخمس نجوم للضيافة، إلى جانب منتجعات الجولف في كوهلر، بولاية ويسكونسن، وبلدة سنت اندروز، في سكوتلندا. ويأتي تعاون الشركة مع أرشام في إطار علاقتها باستوديو معمل الفنون The Art Lab Studio إحدى مكاتب الاستشارات التي أسستها سناء رضوان “Sana Rezwan” والتي تهتم بمجال التسويق والشراكة الفنية.

Search News Search for:

Advertisement