‫كوفيد-19: DrAnsay.com توفر حاليًا شهادات طبية صادرة عبر الإنترنت عن أطباء للاختبارات الذاتية للأجسام المضادة في جميع أنحاء العالم

هامبورج، ألمانيا، 8 من يوليو 2021 /PRNewswire/ — موقع DrAnsay.com، السوق الرائدة للشهادات الطبية الصادرة عن أطباء عبر الإنترنت، يوفر حاليًا شهادات اجتياز اختبارات الأجسام المضادة السريعة التي تُجرى ذاتيًا في جميع أنحاء العالم لتفادي مخاطر العدوى وتوفير الجهد والتكلفة المرتبطة بالاختبار في مراكز الرعاية.

وعلى المستخدم، للحصول على شهادة الاختبار إلكترونيًا، أن يجري أولاً اختباراً معيارياً ذاتياً سريعاً للأجسام المضادة من أي مكان وفي أي وقت. ويمكنه الاطلاع على نتيجة الاختبار بعد عشر دقائق والإجابة عن أسئلة الاستبيان المتاح على الموقع الإلكتروني www.DrAnsay.com في أي وقت. وسوف يتلقى خلال 3 دقائق شهادة الاختبار بصيغة ملفات الصور PDF وبأربع عشر لغة على مدار الساعة بعد قيام الطبيب عبر الإنترنت بالتحقق من النتيجة.

تستوفي شهادة الاختبار جميع اشتراطات السفر إلى كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا وتركيا وفرنسا وغيرها من الدول، إن لم يكن لدى المستخدم جواز مرور يفيد بمناعته أو تلقيه اللقاح. وبالنسبة للولايات المتحدة على وجه الخصوص، تشمل شهادة الاختبار المُجازة قانونًا التأكيد الطبي الذي يفيد بأن المستخدم لا يعاني أية أعراض وأن بإمكانه السفر.

وقد صرح أستاذ المحاماة، كان أنساي، المحامي والرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: “في زمن جائحة كورونا، أصبح السفر الآمن وارتياد مقار العمل والمدارس ممكنًا فقط عن طريق الاختبارات الجماعية السريعة للأجسام المضادة. وها هي خدمتنا الفعالة والسهلة والسريعة عبر الإنترنت التي توفر وحدها حاليًا ملايين الشهادات الطبية عن تلك الاختبارات الذاتية السريعة في جميع أنحاء العالم.” كان أنساي (صورة البيان الصحفي https://bit.ly/376DjnT).

تمثل هذه الخدمة تتمة لأول “جواز مرور للمناعة” بخصوص مرض كوفيد-19 عبر الإنترنت يحمله الأشخاص المتعافون من الفيروس. وقد صدر في 18 من يونيو 2020.

نبذة عن شركة “Dr. Ansay AU-Schein GmbH”:

تم تدشين موقع Dr. Ansay AU-Schein GmbH عن طريق ملاحظات الأطباء عبر الإنترنت عن الإجازات الطبية مدفوعة الأجر في ألمانيا خلال عام 2018 المنشورة عن طريق www.AU-Schein.de. تعتمد تلك الخدمة على الاستبيانات الذكية التي يقوم الأطباء بالتحقق من صحتها عبر الإنترنت. وقد صدرت، حتى تاريخه، أكثر من 100 ألف شهادة من أطباء دون الإبلاغ عن أي خطأ في التشخيص.

اتصلوا على:

السيدة/ تريرات فونجشياسيت

شركة Dr. Ansay AU-Schein GmbH وعنوانها

Hartungstr. 14

20146، هامبورج، ألمانيا

البريد الإلكتروني: [email protected]

، هاتف رقم: 445589 40 0049

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