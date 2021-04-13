‫كوبري دي مايو، أس أيه دي سي في تعلن عن عرض صرف للسندات المستحقة المضمونة الرئيسية PIK للعام 2021

Posted on 4 hours ago by tngadmin

مكسيكو سيتي، 13 نيسان /أبريل 2021 / PRNewswire / – أعلنت كوبري دي مايو، إس إيه دي سي في اليوم أنها بدأت في تنفيذ عرض صرف لأي وجميع سندات PIK المضمونة الخاصة بها المستحقة في العام 2021.  يرجى النقر على الرابط أدناه للاطلاع على البيان الصحفي الذي يلخص شروط وأحكام عرض الصرف ويشير إلى كيفية تمكن حاملي السندات المؤهلين للمشاركة في العرض من الحصول على الوثائق المتعلقة بالعرض.  لن يتم تسجيل الأوراق المالية المعروضة في عرض الصرف بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي ويتم تقديمها وفقًا للإعفاءات السارية من متطلبات التسجيل في القانون.

https://www.prnewswire.com/news-releases/cobre-del-mayo-sa-de-cv-announces-exchange-offer-and-consent-solicitation-301266326.html

يتوفر هذا البيان الصحفي أيضا على الموقع الإنترنتي www.cobredelmayo.com

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