‫”كوارا القابضة” توقع اتفاقية شراكة مع ConsenSys الرائدة في برمجيات بلوك تشين

الرياض, المملكة العربية السعودية, 12 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت الشركة السعودية كوارا القابضة عن إطلاق شراكة مع شركة ConsenSys، الرائدة في مجال برمجيات Ethereum، التي تدعم البنية التحتية لتقنية البلوك تشين في جميع أنحاء العالم لبناء تطبيقات الجيل القادم، حيث ستسهم هذه الخطوة في تبني المزيد من الحلول المبتكرة في العديد من القطاعات، لاسيما القطاع العقاري والمالي.

هذا، وتعد شركة كوارا بلوك تشين جزءاً من برنامج شراكة مع ConsenSys، حيث ستسهم هذه الشراكة في دعم الأنشطة والمشاريع المشتركة لكلا الشركتين في المملكة.

وتسهم ConsenSys في تمكين الشركات من الاتصال بالشبكات اللامركزية، وذلك لتمكينهم من إجراء المعاملات بسهولة، إضافة إلى دعمهم في إنشاء وإدارة الأصول الرقمية، وتعد ConsenSys من أوائل مشغلي تقنية البلوك تشين في القطاع العقاري، لتمكين عملائها من استخدام التقنية للاستثمارات العقارية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لكوار القابضة زياد الشعار: “تسهم شراكتنا مع ConsenSys في تمكين عملائنا من تبني المزيد من الحلول التقنية لـلبلوك تشين، إضافة إلى دعم وتطوير كوارا القابضة، حيث نتطلع إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائنا، وهو الأمر الذي يجسده هذا التعاون، ونحن ننظر إلى هذه الخطوة كعلامة فارقة في مسيرتنا”.

ومن جانبه، قالرئيس قسم تطوير الأعمال في شركة ConsenSys فيليب ماتوف: “نحن فخورون إزاء هذه الشراكة مع كوارا القابضة، حيث نتطلع إلى مواصلة التزامنا بتعزيز الابتكار، والتحول الرقمي. فمن خلال هذه الخطوة المشتركة، سنتمكن من تطوير البنية التحتية المالية، ونحن على ثقة من قدرتنا من المضي قدماً في تعزيز ريادتنا في المنطقة وتقديم نموذج تقتدي به الشركات الأخرى”.

وأضاف ماتوف:”تسهم هذه الشراكة في تمكين عملائنا، في مختلف القطاعات بالمملكة، من استخدام تقنية البلوك تشين في التطبيقات، والمعاملات، التي كانت يتم اجراؤها، في السابق، بالوسائل التقليدية. يسعدنا العمل مع شركة لديها نهج متقدم، يركز على وضع عملائها في المقام الأول، إضافة إلى رؤيتها المستقبلية المتميزة.”

هذا، وسيتم استخدام تقنية البلوك تشين ضمن الشركات التابعة لكوارا القابضة، وذلك في عدد من القطاعات، بما في ذلك التمويل، والعقارات، وسلاسل التوريد، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتجارة الإلكترونية، والتعليم، إضافة إلى القطاع الحكومي.

حول Quara Blockchain :

تأسست Quara Blockchain في عام 2020 وأرست مكانتها كشركة رائدة في برمجيات بلوك تشين في المملكة العربية السعودية. وتمكن تقنيات بلوك تشين التي تقدمها الشركة عملاءها في قطاعات النفط والغاز؛ والخدمات المالية؛ والقطاع العقاري؛ والتجارة الإلكترونية؛ والرعاية الصحية؛ والتعليم؛ والقطاع الحكومي، من اغتنام مزايا تقنية بلوك تشين بما يشمل تعزيز الشفافية، وتحسين مستويات الأمان؛ وسهولة التتبع. وتركز الشركة على تبني تقنية بلوك تشين بأسلوب فعال بالاستفادة من قوة منظومة “كوارا القابضة”.

تركز Quara Blockchain على تقديم الإرشادات في التكنولوجيا المالية والحلول والأعمال المبتكرة في هذا المجال علاوة على تحسين المنتجات والخدمات المالية الحالية في المملكة العربية السعودية. وبالاستفادة من أطر العمل المتاحة من قبل الجهات التنظيمية، ستقدم Quara Blockchain فوائد كبيرة لأسواق رأس المال في المملكة من خلال استخدام تقنية بلوك تشين، بما يشمل اللوائح التنظيمية وأطر العمل والجداول الزمنية. وسيمنحها ذلك القدرة على توفر خدمات جديدة على غرار ترميز الأصول وتمكين الملكية الجزئية عبر بلوك تشين بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية المرعية.

تعتبر Quara Blockchain أحدى الشركات المنضوية تحت مظلة شركة “كوارا القابضة” للاستثمارات، التي تضم شركات أخرى ومنها: شركة دار الأركان للتطوير العقاري؛ ودار الأركان العقارية، ومجموعة من شركات التكنولوجيا المالية ومنها: الخير كابيتال؛ والسعودية لتمويل المساكن؛ وشركة البحرين المالية؛ وكوارا للتمويل؛ وكوارا روبوتكس؛ والشركة اللوجستية المستقلة؛ وتاج لايف ستايل سنتر؛ وتآزر للتأمين.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.quaraholding.com

ومتابعة حسابنا على تويتر @QuaraHolding

حول ConsenSys :

تعتبر ConsenSys شركة رائدة في مجال برمجيات “إيثريوم”. ونعمل في شركتنا على تمكين المطورين والشركات والناس حول العالم من تطوير تطبيقات الجيل المقبل، وتأسيس بنية تحتية متطورة للقطاع المالي، والوصول إلى موقع إلكتروني غير مركزي. وتضم محفظة برمجياتنا Infura؛ و Quorum؛ و Codefi؛ و MetaMask؛ و Truffle؛ و Diligence، وتخدم ملايين المستخدمين، وتدعم مليارات الاستفسارات الواردة عبر شبكة بلوك تشين للعملاء، وتتعامل مع مليارات الدولارات من الأصول الرقمية. وتعتبر “إيثريوم” أكبر برمجيات بلوك تشين في العالم، ورائدة بين مجتمع الشركات والمطورين ونشاطات التمويل اللامركزي. وعبر هذه المنصة الموثوقة ومفتوحة المصدر، نحرص على تأسيس الاقتصاد الرقمي الواعد للمستقبل. وللتعرف على المزيد من المعلومات حول منتجاتنا وحلولنا يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://consensys.net/