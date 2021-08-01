‫كستمرتايمز تعلن عن تركيز موسع على أعمال شركة  سيلزفورس إندستريز

Posted on 9 hours ago by tngadmin

نيويورك، 25 آب/أغسطس، 2021 / PRNewswire / – تعلن شركة كستمرتايمز Customertimes عن تركيز موسع على أعمال شركتها سيلزفورس إنستريز في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الشمالية.

ومع الاستحواذ على شركة فيوسيتي في العام 2020، تواصل سيلزفورس دفعها نحو حلول الصناعة الرأسية.   كستمرتايمز هي أداة لسيلزفورس ماستر نافيغيتور، وتتمتع بخبرة عميقة عبر جميع شبكات كلاود سيلزفورس  إندستريز، التي هي في وضع جيد لتقديم نتائج أعمال رائعة لأي مشروع في أي صناعة.

وإذ يُعترف بها دوليًا لشراكتها القوية مع سيلزفورس، سيسمح توسيع هذه الأعمال لكستمرتايمز بالاستمرار في تقديم تحول رقمي حقيقي للقطاعات المعقدة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والاتصالات والإعلام والمرافق.

ويقول رينوي فاركي، رئيس الشركة ونائب الرئيس الأول لشركة سيلزفورسإندستريز (فيوسيتي) في  كستمرتايمز، “تشهد الصناعة حاليًا فجوة كبيرة في المهارات.  “نحن هنا لسد هذه الفجوة.  لدينا الأشخاص المناسبون في الوقت المناسب – يمكن لأكثر من 800 مستشار عالمي معتمد من سيلزفورس  التعامل مع أي مشروع من الألف إلى الياء أو المساعدة في زيادة عدد الموظفين في المشاريع القائمة.”

 ويضيف  أندريانو أكيارولي، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في كستمرتايمز: “مع أكثر من 1400 شهادة من سيلزفورس وخبراء الكلاود في سيلزفورس إندستريز الرائدين في فريقنا، نحن معروفون بعروض خدماتنا القائمة على القيمة وتقديم البرامج بكفاءة.” ”  “لدينا نماذج مشاركة تناسب أي منطقة أو شريحة عملاء بجودة ودعم لا مثيل لهما.”

تشمل مجالات المشاركة الرئيسية حاليًا نمذجة منتجات المؤسسة، وتطوير / تكوين كتالوغ منتجات المؤسسة، والبنية الفنية  سي بي كيو، وتطوير / تكوين  سي بي كيو، واستشارة / تطوير OmniStudio.

 تعرف على المزيد:

حول  كستمرتايمز
كستمرتايمز كورب هي شركة استشارات وبرمجيات عالمية مكرسة لجعل أفضل تقنيات تكنولوجيا المعلومات في متناول العملاء.  مع أكثر من 4000 مشروع مكتمل وأكثر من 1300 خبير من ذوي المهارات العالية، تم تصميم حلول الشركة لمساعدة العملاء على تحقيق تحول حقيقي في الأعمال وتحقيق أقصى قيمة من استثماراتهم التكنولوجية.  وإذ هي من أوائل المشاركين في مساحة الاستشارات والتنفيذ من سيلزفورس  في أوروبا الشرقية ومؤسسة تطوير المنتجات الفائزة على الجوائز، يوجد مقر كستمرتايمز كورب حاليًا في مدينة نيويورك، إلى جانب مكاتب إقليمية في لندن وباريس وتورنتو وكييف ومينسك وريجا، وموسكو.  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.customertimes.com.

 للتواصل الإعلامي:
ميريل سيكورا
كستمرتايمز
‎212-520-0059 
meriel.sikora@customertimes.com 

 

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