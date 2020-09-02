‫كبر صورك ألعابك مع سلسلة GeForce RTX™ 30 من ألعاب زوتاك

وحدات معالجة الصور من الجيل التالي التي تعمل بهيكلية NVIDIA Ampere

هونغ كونغ، 1 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تفخر شركة زوتاك تكنولوجي المحدودة، وهي شركة عالمية مصنعة للابتكارات، أن تعلن عن إطلاق وحدات معالجة الصور GeForce RTX™ السلسلة 30 للألعاب الجديدة التي تعمل على هيكلية NVIDIA Ampere. وإذ تأتي مدمجة مع تقنيات الجيل التالي، وأساسيات آر تي RT Cores وتنسور Tensor Cores، ومعالجات بث متعددة وذاكرة فائقة السرعة، تثير وحدات معالجة الصور من زوتاك للألعاب المكبرة مع النقاء العالي للصور في الألعاب.

تتميز وحدات معالجة الصور NVIDIA GeForce RTX السلسلة 30 الجديدة، وهي الجيل الثاني من RTX، بمعالجات RTX الجديدة و Tensor Cores ومعالجات البث المتعددة، مما يوفر مرئيات مذهلة ومعدلات إطارات سريعة بشكل مذهل وتسريعيعمل بالذكاء الاصطناعيللألعاب والتطبيقات الإبداعية. وإذ تأتي مدعومة بهيكلية NVIDIA Ampere، التي توفر زيادات تصل إلى 1.9 ضعففي الأداء لكل واط مقارنة بالجيل السابق، توفر سلسلة RTX 30 تجارب الرسومات بسهولة في جميع درجات الدقة، حتى تصل إلى 8K في النهاية العليا. تمثل GeForce RTX 3090 و 3080 و 3070 أكبر قفزة جيلية لوحدة معالجة الرسومات في تاريخ NVIDIA.

أسرع وحدة معالجة رسومات للألعاب

تقدم سلسلة GeForce RTX 30 من زوتاك للألعاب تصميمًا جديدًا مع الزخارف التي تدفع الحركة في السكون والتقدم في التبريد.

وقال توني وونغ، الرئيس التنفيذي لشركة زوتاك: “تعتبر سلسلة GeForce RTX 30 المبنية على بنية NVIDIA Ampere أعجوبة هندسية. نحن نمضي قدمًا في إدخال تحسينات على مستوى المكونات، وضبط النفس على تصميم الأجهزة الخارجية، والتطورات في التبريد لإخراج أفضل ما في كل وحدة معالجة رسومات.”

وقال مات ويبلنغ، نائب رئيس تسويق GeForce العالمي في NVIDIA “نتطلع إلى براعةزوتاكالهندسية وتصميم الأجهزة المستقبلية التفكير في دفع بنية وحدة معالجة الرسومات الأكثر تقدمًا إلى أبعد من ذلك“.

أيه أم بي إكستريم – المستوى الأعلى

إذ هو المفضل دائما من لاعبي الكمبيوتر الشخصي بتصميمه البارز وأدائه المطلق، يقدم تصميم أيه أم بي إكستريم الجديد تمامما تصميم HoloBlack، وهو تصميم فريد يحتضن تشطيبًا ثلاثي الأبعاد يشبه الشفق القطبي ويمارس الحركة في السكون. يتحول الازدهار في اللون اعتمادًا على زاوية الرؤية مع شفافية لا تظهر إلا عندما تتوهج إضاءة SPECTRA 2.0 RGB تحتها.

تستمر لغة التصميم لتوحيد كل من الأمام والخلف مع تضمين لوحة خلفية ملفوفة مع إضافة إضاءة ARGB . تتيح ميزة رأس RGB الجديدة ذات الـ 3 سنون توصيل شريط RGB LED خارجي للتزامن مع إضاءة بطاقة الرسومات.

بينما تضمن اللوحة الأمامية واللوحة الخلفية المعدنية المصبوبة المتانة المادية الشاملة، يتميزتصميم أيه أم بي إكستريم أيضًا بـ POWERBOOST، وهي شريحة مقاومة لدرجات الحرارة العالية تتيح استمرارية طول العمر والأداء الأقوى.

إطلاق Trinity و Twin Edge لاول مرة

تتميز السلسلة GeForce RTX 30 من زوتاك بوجود Trinity و Twin Edge، ومروحة ثلاثية ومروحة مزدوجة. يأتي كل من Trinity و Twin Edge و AMP Extreme مزودًا بنظام تبريد IceStorm 2.0 الأكثر دقة.

يقدم المبرد القوي تطورات تحت الغطاء وهو مصمم خصيصًا لتغطية أوسع للحفاظ على برودة وحدة معالجة الرسومات وتشغيلها بشكل أقوى. تعمل المروحة الجديدة ذات الـ 11 شفرة على زيادة تدفق الهواء بنسبة تصل إلى 10٪ مقارنةً بتصميم الجيل السابق، بينما تساهم التعديلات على تصميم المبدد الحراري وتحسين تخطيط الأنابيب الحرارية والتغطية الأوسع في تحسين الأداء العام. تم أيضًا توسيع ميزة إيقاف المروحة لتتوفر في المزيد من الطرازات أكثر من ذي قبل.

استفد من أداة FireStorm Utility من زوتاك للألعاب لضبط بطاقة الرسومات بدقة، ومراقبة وحدة معالجة الرسومات، وضبط سرعة المروحة باستخدام الطرز المميزة للتحكم في المروحة، وتخصيص إضاءة RGB، والمزيد.

التوفر

تتوفر طرازات Trinity من السلسلة GAMING GeForce RTX 30 من زوتاك بدءًا من النصف الثاني من أيلول/سبتمبر 2020، بينما من المتوقع أن يتوفر طرازات AMP Extreme و Twin Edge في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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حول ألعاب زوتاك

وراء التحديق الثاقب للعين الروبوتية، تكمن القوة والتكنولوجيا المستقبلية التي تملأ غرور الأشخاص الذين لم يهزموا والمعارك التي تم خوضها. تأسست زوتاك للألعاب في العام 2017، وهي الحركة الرائدة التي انبثقت من جوهر علامة زوتاك التجارية التي تهدف إلى إنشاء أجهزة ألعاب الكمبيوتر المثالية لأولئك الذين يعيشون للعب. إنها مثال على براعتنا الهندسية وخبراتنا في التصميم التي تمثل أكثر من عقد من الدقة في الأداء، مما يجعل زوتاك للألعاب قوة رائدة ولدت بهدف تقديم أفضل تجربة ألعاب للكمبيوتر الشخصي.