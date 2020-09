‫كاسيو تطلق نموذج EDIFICE التعاوني مع هوندا ريسينج

يشير سباق هوندا إلى أنشطة رياضة السيارات التي تمارسها شركة هوندا موتور المحدودة (Honda Motor Co., Ltd.) في جميع أنحاء العالم. وقد كانت الشركة في دائرة الضوء كمورد لوحدات الطاقة لفريق Scuderia AlphaTauri Formula One ™ (كوديريا ألفا تاوري فورمولا وان)، والذي تعد شركة كاسيو شريكًا رسميًا له. كما تطور التعاون بين هوندا ريسينج و EDIFICE، وكلاهما لهما أصول في اليابان، والذي سينشأ من التفاني المشترك للاستفادة من قدرات التكنولوجيا الفائقة في مساعيهما العالمية.

طوكيو، 29 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة شركة كاسيو للكمبيوترات المحدودة (Casio Computer Co., Ltd.) اليوم عن إطلاق EFS-560HR، أحدث نموذج تعاوني مع هوندا ريسينج (Honda Racing) في خط EDIFICE للكرونوغرافات (ساعة توقيت عادية دقيقة بها مؤشر ثواني ثاني يمكن إيقافه) المعدنية عالية الأداء القائمة على العلامة التجارية مفهوم “السرعة والذكاء”.

