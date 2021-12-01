‫كاسيو تطلق نماذج ساعات G-SHOCK بالتعاون مع المسلسل الوثائقي التلفزيوني Matchday: Inside FC Barcelona

Posted on 2 hours ago by tngadmin

طوكيو، 15 سبتمبر 2021 /PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة كاسيو للكمبيوترات المحدودة ( Casio Computer Co., Ltd.) ، عن إصدار أحدث إضافات العلامة التجارية G-SHOCK المقاومة للصدمات. وتم إصدار ساعتي GBD-H1000BAR و GBD-100BAR كنماذج تعاونية للاحتفال بمسلسل Matchday: Inside FC Barcelona ، وهو مسلسل وثائقي يعرض العالم الداخلي لنادي كرة القدم الإسباني الشهير.

GBD-H1000BAR (left), GBD-100BAR (right)

وتُعد ساعتي GBD-H1000 و GBD-100 هما الإصدارين الجديدين الأساسيين وكلاهما من انتاج خط G-SQUAD . وتتميز الإصدارات الجديدة بألوان فريق برشلونة الأزرق والعقيق. وتم تصميم ساعات اليد هذه من أجل استحضار أزياء الفريق السابقة والحالية، وهي مطبوعة بشعار النادي Més que un club” (“أكثر من نادٍ”) باللغة الكاتالونية المحلية. وتتميز GBD-H1000BAR بحزام معدني مطلي بطلاء أيوني ذهبي لامع يلمع مثل كأس الفائزين ببطولة، بينما تتميز الحلقة في كلا الساعتين بأربعة خطوط حمراء مستوحاة من العلم الكاتالوني. ويُعد أيضًا التغليف المصمم خصيصًا بألوان فريق برشلونة لمسة نهائية جديرة بهذه الساعات الفريدة.

GBD-H1000BAR / GBD-100BAR

وتتميز كلتا الساعتين الجديدتين بأنهما مزودتان بجهاز مقياس تسارع لعد الخطوات ولتتبع المسافات. وتأتي GBD-H1000BAR أيضًا مزودة بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب ونظام تحديد المواقع العالمي. ويتوفر أيضًا في كلا الإصدارين الجديدين خاصية الربط بالهاتف المحمول التي، عند إقرانها بتطبيق مخصص للهواتف الذكية، تدعم إدارة الصحة اليومية من خلال السماح للمستخدمين بفحص سجلات الحياة ببيانات عن عدد الخطوات والسعرات الحرارية المحروقة وسجلات النشاط والمزيد من هذه البيانات. وتتميز الساعتين بشاشة ذات ذاكرة بالبكسل وخاصية العرض البلوري السائل للحصول على رؤية استثنائية وحزام مطلي باليوريثان الناعم للتهوية والمرونة المتميزين اللذين يوفران الراحة في كل موقف بدءً من الاستخدام اليومي إلى التدريبات الشاقة.

Special packaging (GBD-H1000BAR [left]; GBD-100BAR [right])

Matchday: Inside FC Barcelona

مسلسل وثائقي من ثماني حلقات تدور أحداثه حول موسم 2018-2019 لأحد أكثر أندية كرة القدم المحبوبة في العالم. وتقدم السلسلة، من إثارة النصر إلى آلام الهزيمة، نظرة ثاقبة للاعبين وفلسفة وثقافة نادي برشلونة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1708036/image_1.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1708149/image_2.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1708038/image_3.jpg

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