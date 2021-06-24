‫قِيَم العلامة التجارية جاك موتورز | فهم “الابتكار التكنولوجي”

غوانزو، الصين،24 يونيو 2021 — /PRNewswire/ إن أهداف جاك موتورز مصمَّمة بحَزم على توفير تكنولوجيا المستقبل، والدفع والابتكار باستمرار نحو تجارب قيادة أكثر قوة وأكثر كفاءة وأكثر متعة. ويعني “الابتكار التكنولوجي” إنشاء تقنيات جديدة، واستخدام هذه التقنيات المختلفة بطرق جديدة تمامًا، والابتكار في كل مجال من أجل إنتاج سيارات تتخطى الحدود دائمًا.

الابتكار الداخلي

يقوم مركز جاك للبحث والتطوير، تحت راية مجموعة جاك، بنسج الابتكار في عملية التصنيع. ويعمل المركز على مدار الساعة خلف الكواليس من أجل تطوير تقنيات سيارات داخلية متطورة تجعل السيارات أسرع وأكثر هدوءًا وصداقة للبيئة ومتعة في القيادة أكثر من أي وقت مضى.

وقد تم استثمار أكثر من 30 مليار يوان في الأبحاث المستقلة في جاك، مما أسفر عن العديد من التطورات الجديدة والمثيرة. وفي عام 2021، كشفت جاك النقاب عن “تقنية البطاريات السالبة الأسفنجية السليكونية” المطوَّرة بشكل مستقل والحاصلة على براءة اختراع، والتي تجعل طبقة السليكون السالبة داخل البطاريات ناعمة ومرنة مثل الأسفنج، مما يقويها ضد التآكل الناتج عن الشحن ويمنحها سعة تخزين أكبر. كما يمكن تقليل حجم ووزن بطارية واحدة بنسبة٪ 20 و٪ 14 على التوالي، مع تخفيضات مستقبلية متوقعة تصل إلى٪ 50.

في قمرة القيادة: أنظمة ذكية

تشتمل الميزات التقنية الجديدة الفريدة داخل السيارة على نظام ADiGO الذكي للسيارة 4.0، والذي يخلق “قمرة قيادة ذكية” من خلال الجمع بين “نظام التحكم الصوتي الذكي” عالي الدقة، ووضع الطيار الآلي عالي القدرة، والقدرات الواسعة لإنترنت الأشياء.

التطورات التقنية الأخرى من جانب المستهلك والتي تجعل جاك تحظى بشعبية كبيرة لدى المستهلكين الأصغر سنًا هي الميزات التي تُركِّز على السهولة والراحة، مثل الشحن اللاسلكي للأجهزة، والنوافذ البانورامية، وشاشات اللمس التي يمكن التحكم فيها عن طريق التمرير تمامًا مثل الهاتف الذكي، وكاميرات الرَكن بزاوية 360 درجة، وأزرار وضع الجلوس ذات الذاكرة.

كل هذه الابتكارات الدقيقة والمختبرَة على نطاق واسع تمنح المستهلكين تجربة قيادة جديدة تستخدم أحدث التقنيات العالمية. هذا الاستعداد لاحتضان التغيير التكنولوجي هو ما يُميِّز جاك موتورز: السعي دائمًا إلى “الذهاب والتغيير”.

مع الكمال كهدف نهائي، تم إعداد جاك موتورز على اعتياد كسر حواجز التكنولوجيا ومواصلة الوصول إلى نطاق عالمي. بدون ابتكار، لا يوجد تغيير؛ وبدون تغيير، لا يوجد تَقدُّم. ويُعتبر الابتكار التكنولوجي في صميم علامة جاك موتورز التجارية، ونحن متحمسون لمعرفة كيف ستُغيِّر أحدث القدرات -من التكنولوجيا الأكثر صداقة للبيئة إلى المركبات الذكية أو ذاتية القيادة- حياة العملاء في المستقبل.

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