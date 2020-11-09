‫قمة مجموعة العشرين في الرياض تغلق الاعتماد الإعلامي خلال أقل من أسبوعين في 20 نوفمبر ولا مجال للتمديد

الرياض، المملكة العربية السعودية

ستقام قمة قادة مجموعة العشرين في الرياض لهذا العام يومي السبت 21 نوفمبر والأحد 22 نوفمبر 2020.

وسيتاح للإعلامين والجهات الإعلامية المعتمدة دخول الموقع الالكترونيالمصغر (Microsite) المخصص لقمة قادة مجموعة العشرين، ويعتبر المواقع البوابة الإعلامية الحصرية لنقل فعاليات القمة وسيحتوي على نقولات فيديو حي ومقاطع فيديو وصور فوتوغرافية من قمة القادة والاجتماعات التي تسبقها بما في ذلك الاجتماع الختامي لـلشربا واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

كما سيتيح الموقع المصغر (Microsite) إمكانية حضور المؤتمرات الصحفية والإحاطات الإعلامية من قبل الوزراء السعوديين ووفود مجموعة العشرين من جميع أنحاء العالم، كما سيحتوي على الكلمة الافتتاحية والخطاب الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين، وكذلك المؤتمر الصحفي الرئاسي في ختام القمة.

يجب تقديم طلبات الاعتمادمن خلال بوابة الاعتماد الإعلامي للأمانة العامة لمجموعة العشرين هنا: https://accreditation.g20.gov. sa/PublicRegistration/ MediaLoginAndApplyToMeeting? meetingId=044412b4-fa84-4d46- a9cd-6dfa179341cb

سيتم إغلاق الاعتماد في الساعة 11:59 مساءً بتوقيت السعودية في 20 نوفمبر 2020 ولن تكون هناك أي استثناءات، ونهيب بالإعلامين الراغبين بالحصول على الاعتماد تقديم الطلب مبكرا لتجنب التأخير في تلقي تفاصيل تسجيل الدخول للموقع المصغر (Microsite).