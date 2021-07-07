‫قبول شركة Spartan Mosquito التعامل بعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية المشفرة من البلدان في جميع أنحاء العالم

قبلت شركة Ac2T Inc dba Spartan Mosquito أول دفعة مشفرة رسمية على مدار 48 ساعة الماضية، وقد قامت بتحديث موقعها الإلكتروني ليقبل الآن العديد من العملات الرقمية المشفرة الرئيسية بما في ذلك البيتكوين “Bitcoin”، والبيتكوين كاش “Bitcoin Cash”، والداي “Dai”، والإيثريوم “Ethereum”، واللايتكوين “Litecoin”، واليو إس دي كوين “USD Coin“.

صرح جيريمي هيرش، رئيس مجلس إدارة الشركة ومؤسسها، قائلًا “أننا عملنا أخيرًا على سد الفجوة لدى البلدان التي تمتلك اقتصادًا لا يستفيد من الخدمات المصرفية، وتعاني من الآثار الوخيمة لحشرات البعوض من أفريقيا إلى آسيا.” وأضاف هيرش أيضًا “بصفتنا شركة رائدة في هذا المجال، تتركز معظم جهودنا على مكافحة البعوضة خماسية الخطوط (البعوضة المنزلية الجنوبية)، وبعوضة الزاعجة المصرية (بعوضة الحمى الصفراء)، وبعوضة الأنوفيلة، وبعوضة الأنوفيلة الغامبية (أهم ناقل لمرض الملاريا في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى). وعلى وجه الخصوص، هناك العديد من المناطق في العالم تعاني من بعوضة الأنوفيلة الغامبية تقريبًا بقدر ما يعانون من نقص البنى التحتية للمصارف التجارية الموثوقة. أنه أمر لا يتسم بالمسؤولية بالنسبة لنا أن نتمتع بتقنيات فعالة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ويجب أن تصل هذه التقنيات إلى المناطق التي هي بأمس الحاجة إليها في جميع أنحاء العالم. سنفتتح أماكن لبيع منتجاتنا في مناطق خارج الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارًا من منتصف شهر يوليو، ونفخر بشدة بأن منتجنا الأمريكي الصنع 100% سيصل أخيرًا إلى المناطق التي لا تستفيد من الخدمات المصرفية.”

طورت شركة Spartan Mosquito، التي يقع مقرها في هاتيسبورغ ميسيسيبي، تقنية Pro Tech لتكن بمثابة الجيل الجديد من أجهزة الإطلاق البطيء لطُعم السكر السام الجذاب، ويستخدم نظام Pro Tech الخاص بشركة Spartan Mosquito مركب البورات الطبيعي وجهاز سهل التثبيت لقتل البعوض.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1556999/Ac2T_Inc_dba_ Spartan_Mosquito_Malaria.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1557000/Spartan_ Mosquito_Logo.jpg