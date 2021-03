‫في معرض الأجهزة والإلكترونيات العالمي (إكسبو) شنغهاي 2021: تعرض شركة Haier Smart Home غسالاتها ذات الحلة الكبيرة I-Pro التي يبلغ قطرها 525 مم

حازت مجموعة I-Pro بالفعل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة أفضل غسالة لعام 2020 للموديلات ذات السعة 10 كجم و12 كجم، من نشرة British، ومجلة Real Homes، وشركة Best Buy في مجلة المستهلك البريطانية Which? ، وحصلت أيضًا على جائزة أفضل غسالة على الإطلاق في فئة الحلة ذات قطر 525 مم من أكبر موقع ويب في فيتنام VnExpress.

