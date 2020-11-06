‫”في شنغهاي، الصين تلتقي بالولايات المتحدة” – تواصل الآن مع المستقبل، الحلقة الثانية في سلسلة قصيرة من أربع حلقات

خلال معرض الصين الدولي للاستيراد لهذا العام، زارت زو يو، المضيف الصيني وزعيم الرأي الصيني، مصنع تيسلا في شنغهاي (Tesla’s Shanghai Giga Factory) والمرحلة الرابعة من ميناء يانغ شان (Yangshan Phase IV)، أكبر ميناء في العالم تديره الروبوتات، ليشهد ازدهار الأعمال التجارية الأمريكية، وتزايد التجارة عبر المحيط الهادئ، وللتصوير مسلسل قصير من أربع حلقات بعنوان “في شنغهاي: الصين تلتقي بالولايات المتحدة”، حيث تكشف الحلقة الثانية الحيوية والعلاقة بين الاثنين.

هذا وقد أثارت فكرة الفصل التي طرحها بعض السياسيين الأمريكيين مخاوف بشأن ما إذا كان أكبر اقتصادين في العالم سيقطعان علاقاتهما. تُظهر رحلة زو يو إلى مصنع تيسلا في شنغهاي تقنية مبتكرة تتحرك بسرعة وتطرح السيارات بشكل أسرع. كما يُعد المصنع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات أمرًا حاسمًا لطموح تسلا العالمي نظرًا لأن الصين هي بالفعل أكبر سوق للسيارات الكهربائية. كما سيعزز النجاح هناك الشركة في الصين ويؤدي إلى المزيد من وظائف التصدير.

وفي هذه الحلقة، يتوقع وانغ شووين، نائب وزير التجارة ونائب ممثل التجارة الدولية الصيني، أن الشركات الأجنبية المستثمرة (FIEs) التي تركز على السوق المحلية الصينية ستوسع سلاسل التوريد الخاصة بها في الصين بشكل أكبر.

كما يسلط تقرير شركة ماكنزي (McKinsey) لعام 2019 الضوء على كيفية زيادة ارتباط العالم بالصين كل يوم، لأنها سوق ومورد ومزود لرأس المال في مكان واحد. كما نمت تجارة الشحن في ميناء يانغ شان عبر المحيط الهادئ بنسبة 20 في المائة في أغسطس، على الرغم من تأثير كوفيد-19 والحرب الجمركية.

وتتمتع الصين بمجموعة واسعة من المرديين بالخارج وأيضًا العملاء الذين يطلبون السلع الصينية، مما يجعل سلاسل التوريد في الصين موثوقة وأقل عرضة للاضطرابات. كما أن الجهود الأمريكية للانفصال عن الصين لن تعني سوى فصل أمريكا نفسها عن العالم.

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مصدر هذا البيان الصحفي:

http://www.facebook.com/watch/ ?v=379190836567843

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