‫في خضم جائحة كوفيد-19، المصرين يسعون إلى ويتشاركون المشاعر الإيجابية على منصة لوليتا

القاهرة، 8 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — يظهر المستخدمون عبر مصر كلها مشاعر التعاطف والتضامن والإيجابية على تطبيق الفيديوهات القصيرة لوليتا (LOLita)، الذي أخذ يصبح أكثر شعبية في البلاد. ويصبح هذا التطبيق، الذي أطلق في مصر في مارس 2019، منصة مهمة للشباب وجيل الألفية للتواصل وتشجيع بعضهم البعض خلال جائحة كورونا.

يتدفق المستخدمون على مشاهدة مقاطع الفيديو ذات المشاعر الإيجابية ويتركون كلمات التشجيع الخاصة بهم في التعليقات. تشمل مقاطع الفيديو الشائعة عمال الخطوط الأمامية في مكافحة الوباء الذين يشجعون بعضهم البعض في أوقات فراغهم، مما يبرز صبر المهنيين الصحيين في مصر. حوّل المستخدمون مقاطع الفيديو هذه إلى منصات مصغرة إيجابية، تاركين كلمات “لايك” والتعليقات الإيجابية المشجعة للعاملين في الخطوط الأمامية.

وأصبحت لوليتا أيضًا منصة للناس للتعبير عن مخاوفهم المجتمعية. شارك مونولوغ لامرأة شابة، حصل على آلاف الإعجابات من المستخدمين، أفكار هذه المرأة، وهو ما تردد صداه لدى العديد من الأشخاص. “إنه وقت صعب لذا لا تترك والديك يشعران بالوحدة. إذا كانت لديك مشاكل معهم، فقط اذهب وحلها الآن.” وزاد انتشار هذا الفيديو القصير بسرعة وتلقى ردودًا من المستخدمين في جميع أنحاء البلاد.

أصبحتلوليتاوسيلة للمستخدمين للتواصل وسط الوباء، ومشاركة اهتماماتهم وهمومهم مع بعضهم البعض والسعي إلى القوة والعزاء. حصل مقطع فيديو من شخصين سعيدين أعلنا عن خطوبتهما على أكثر من 46000 إعجاب وأكثر من 2000 تعليق تهنئة. تساعدلوليتاالعديد من الأفراد المتضررين من خلال مساعدتهم في العثور على طريقة للإبقاء على المشاعر الإيجابية ومنحهم فترة من الراحة في هذه البيئة الصعبة التي يواجهونها.

كما تؤمن لوليتا بجمال الطبيعة البشرية وتسعى إلى رد الجميل للمجتمعات المحلية. خلال شهر رمضان، عمل التطبيق مع “رسالة”، وهي منظمة غير حكومية يدعمها 1.5 مليون متطوع في جميع أنحاء مصر، للتبرع بالسلال الغذائية لمئات العائلات الفقيرة في القاهرة.

في لوليتا، يتم تشجيع المستخدمين على الاستمتاع وإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة وصور من أنواع مختلفة بما في ذلك الكوميديا والبوب وأسلوب الحياة والرسوم المتحركة وغيرها. تمتلئ لوليتا دائمًا بالصور ومقاطع الفيديو المتنوعة، والفكاهية، وملامسة الروح، مما يجعلها مكانًا ممتعًا لأي شخص.