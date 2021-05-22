‫فيناميلك تقفز بستة درجات بين أفضل 50 شركة ألبان رائدة عالميًا

مدينة هو تشي منه، فيتنام, 22 مايو 2021 /PRNewswire/ — سجلت الشركة المساهمة لمنتجات الألبان الفيتنامية (فيناميلك – Vinamilk) أداءً رائعًا في عام 2020 على الرغم من التحديات التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19. مع عائدات بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة قدرها 5.9٪ على أساس سنوي، قفزت شركة فيناميلك 6 درجات بين أفضل 50 شركة ألبان رائدة في العالم.

ووفقًا لتصنيف عام 2021 من قبل شركة بليمسول للنشر المحدودة (Plimsoll Publishing Ltd) ومقرها المملكة المتحدة، تحتل شركة فيناميلك حاليًا المرتبة 36 من بين أفضل 50 منتجًا للألبان في العالم من حيث إجمالي المبيعات. منذ عام 2017، أصبحت العلامة التجارية الفيتنامية (فيناميلك) المنتج الوحيد لمنتجات الألبان في فيتنام وجنوب شرق آسيا للدخول ضمن أفضل 50 شركة في هذا المجال، إلى جانب شركات الألبان من الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأوروبا.

يرجع جزء من أرباح شركة فيناميلك القوية إلى عائدات الشركة من الصادرات لعام 2020 والتي زادت بنسبة 7,4٪ مقارنة بعام 2019. وقد ارتفع إجمالي عائدات تصدير فيناميلك منذ عام 1997 إلى 2.4 مليار دولار أمريكي من خلال توزيع المنتجات في 56 دولة ومنطقة. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الحالية في الاقتصاد العالمي، إلا أنه من المتوقع استمرار نمو صادرات فيناميلك حيث سجلت بالفعل معدل نمو بنسبة 7.9٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021.

تستمر هذه الإنجازات في تعزيز مكانة شركة فيناميلك الرائدة داخل فيتنام. وللسنة الثامنة على التوالي، كانت العلامة التجارية لمُنتج الحليب هي “العلامة التجارية الأكثر اختيارًا في فئة منتجات الألبان وبدائل الألبان لكل من المناطق الحضرية والريفية في فيتنام، وفقًا بصمة العلامة التجارية الآسيوية 2020 (Asia Brand Footprint 2020) التابعة لشركة القنطار وورلدبانيل (Kantar Worldpanel).

صرحت السيدة ماي كيو لين، الرئيس التنفيذي لشركة فيناميلك: “أنه إلى جانب الحفاظ على الاستقرار في الإنتاج والأعمال، ستواصل شركة فيناميلك تعزيز التماسك ومشاركة القيمة مع أصحاب المصلحة. كما سيتم توجيه التنمية المستدامة نحو النماذج المتقدمة لصناعة الألبان العالمية، حيث سيتم نشر خطط العمل والمبادرات لجميع أجزاء سلسلة قيمة الشركة، من البحث والتطوير، وإدارة المزارع، وصولًا إلى التصنيع والتوزيع مع تحسين الحوكمة والكفاءة التشغيلية للشركات التابعة لها”.

تماشيًا مع شركة فيناميلك، تستثمر الشركة حاليًا في “المزرعة الخضراء” (Green farm)، وهي نظام زراعي صديق للبيئة كأحد مبادراتها المستدامة. كما يتضمن النظام مزارع فيناميلك في مقاطعات كوانغ نجاي وتان هوا وتاي نينه. أما في الوقت الحالي، تمتلك الشركة 13 مزرعة ألبان في فيتنام ومجمع مزرعة ألبان عضوية في لاوس، تدير أكثر من 150,000 من قطعان الماشية.

وتتضمن المبادرات المستدامة الأخرى لشركة فيناميلك تطبيق الاقتصاد الدائري لتحسين استخدام الموارد الطبيعية، واستكمال نشر الطاقة الشمسية في مزارع فيناميلك في جميع أنحاء البلاد، وتقليل البصمة البلاستيكية في عملية الإنتاج، وتنفيذ ممارسات الزراعة العضوية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للشركة.

كما حددت شركة فيناميلك هدف إيرادات قدره 2.7 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2021 بعد الحصول على 570 مليون دولار أمريكي و 113 مليون دولار أمريكي في الإيرادات والأرباح في الربع الأول من عام 2021. وبالمضي قدمًا، ستواصل شركة فيناميلك تقديم منتجات جديدة عالية الجودة مع الحفاظ على عملية تمييز المنتج بشكل انتقائي.

وفي عام 2020، أدت ممارسات حوكمة الشركات الخاصة بشركة فيناميلك، والتي اعتمدت المعايير الدولية، إلى أن تصبح العلامة التجارية الشركة الفيتنامية الوحيدة التي تم التصويت لها كعلامة تجارية “فئة أصول جنوب شرق آسيا” (Southeast Asia Asset Class) وفقًا لنتائج سجل أداء حوكمة الشركات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان – ASEAN).

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1510327/Vinamilk_Green_ farm_fresh_milk_Vinamilk_s_ newly_launched_product_ earlier.jpg

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الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1510326/1.jpg