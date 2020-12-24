‫فيليب هان رؤية المليونير لعام 2021

ساو باولو، 24 ديسمبر 2020 /PRNewswire/ — إذا كان هناك شيء واحد يمكن قوله حول عام 2020، فهو بالتأكيد حقيقة أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه العام خلال مساره. ومثل كل فترة، يقترب عام 2020 أيضًا من نهايته. لذا حان الوقت الآن لإعادة التفكير في الاتجاهات والأهداف وكيف ستكون عملية التكيف للعام التالي.

بهذا المعنى، يمكن أن يكون الاستماع إلى نصيحة أولئك الذين لديهم مسار ثابت في العمل مسارًا جيدًا. ولهذا السبب شارَكَ المليونير فيليب هان بعض الدروس القيِّمة التي تعلمها من رؤيته وخبراته.

وبالتالي، إبراز النقاط الرئيسية لتطوير النمو الشخصي والمهني خلال المجهول الذي ينتظرنا. كونها:

كن دائمًا متقدمًا بخطوة

كما ذكرنا سابقًا، كان عام 2020 عامًا قادرًا على إظهار أهمية الهيكلة والأسس المتينة بشكل عام، حيث أثَّر على الأشخاص العاديين وأصحاب الملايين وحتى الشركات الصغيرة والكبيرة.

وبالتالي، إيقاظ الحاجة الملحة لمعرفة كيفية التعامل مع التخطيط وفعالية الحفاظ دائمًا على خطوة واحدة إلى الأمام. المعرفة المكتسبة خلال خبرات فيليب.

في هذه الحالة، بالإشارة إلى أهمية فهم أنه على الرغم من أنه لا يمكن توقع أي شيء بأمان كامل، إلا أنه لا يزال من الضروري إنشاء تخطيط، مع إدراك أنه حتى أفضل الخطط يجب أن يكون لها تكيف.

“التخطيط لا يتعلق بانتظار تطور كل شيء تمامًا كما هو متوقع، ولكن يتعلق بفهم مسار الأحداث واتجاهاتها المحتملة، والاستعداد دائمًا لمواجهة المحن”.

التفكير في الماضي، وتحليل الحاضر ومن الاستنتاجات، وتطوير التخطيط الاستراتيجي لعام 2021. بعد كل شيء، يمكن مشاهدة تعاليم لا حصر لها خلال فترة الكارثة، والآن أصبح الأمر مجرد معرفة أفضل طريقة لاستخدامها.

حدِّد أهدافك

“ما هو طريقك؟ كل حالِم يحتاج إلى اتجاه”.

هناك نقطة أخرى يتم تسليط الضوء عليها بواسطة فيليب، وهي الحاجة إلى استهداف شيء ما، ووضع اتجاه في الاعتبار حتى تكون قادرًا على استثمار القوى فيما يهم حقًا. من الطبيعي أن نقوم بتغيير الأذواق والآراء وحتى الرغبات مرات عديدة، لكننا نتحرك دائمًا في اتجاه ما. بعبارة أخرى، للكفاح من أجل ما يؤمن به المرء حقًا.

بالعودة إلى الأحداث التي حدثت في عام 2020 -حيث انتهى الأمر بالمجتمع ككل إلى مواجهة التحدي المتمثل في الوقوف بحزم- فلا مفر من عدم فهم أهمية الهدف.

“لذا، في أسوأ اللحظات، من أين ستأتي قوتك؟ ما الهدف الذي سيبقيك واقفًا؟”

ما يبرز في رسالة فيليب التي قادته للوصول إلى ما هو عليه، قبل كل شيء، فهم لحظات الحياة المضطربة والتروس التي ستجعله يتقدم إلى الأمام دائمًا.

خلال مسيرته المهنية، كانت هناك لحظات تبين فيها أن عدم الاستقرار قاسٍ، مما يؤدي به إلى مسارات خطيرة. ومع ذلك، فإن التعرض للشدائد والصعود إلى القمة أثبت أهمية وجود هدف في الاعتبار.

حان الوقت دائمًا لإعادة اكتشاف نفسك

من خلال التركيز على الموضوع الأخير، هناك تركيز آخر أبرزه فيليب وهو ميزة التجديد. بعد كل شيء، هناك دائمًا مجال لإنشاء شيء جديد وإعادة تصميم الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن.

وبعبارة أخرى، تمامًا كما انتهى عام 2020 بالكشف للعالم أن هناك طرقًا مختلفة للاستثمار والإبداع والبيع والنمو، يظهر 2021 أيضًا كوقت لأفكار جديدة.

ثم يتم إنشاء سوق مفتوح من أجل الفهم الجديد والتداعيات التي لا حصر لها لتكون قادرة على الترسيخ والتطوير أيضًا.

“كشف لنا عام 2020 عما هو غير متوقع، والآن تُعَد 2021 خطوة جديدة وبداية جديدة. لقد حان الوقت للإبداع والمخاطرة والبناء وإعادة كتابة التاريخ”.

إن الحاجة إلى تغيير الرؤية والتراجع أحيانًا وإعادة الابتكار هي نقطة أخرى مأخوذة مباشرة من التجارب التي اكتسبها فيليب على مر السنين. حيث كانت الخطوة الأولى للتغيير هي الخطوة الضرورية لإعادة تخصيص الحياة ومحيطها.

التواصل الذي يحيط بنا

أخيرًا، تم أيضًا إدراك الحاجة إلى التعرف على من حولنا. بعبارة أخرى، من الضروري أن نفهم من هو بجانبنا على طول الطريق وكيف أن التواصل البشري هو أحد العوامل الرئيسية للتطور الشخصي والمهني.

لذلك، يمكن ملاحظة أنه على مدار عام 2020، ترتبط الطريقة التي يتواصل بها الأفراد ارتباطًا مباشرًا بالطريقة التي يتصرف بها المجتمع.

“في عام 2021، من الضروري كسر الحدود والتواصل والوصول إلى الناس وتطوير الروابط وفهم أهمية من حولنا…”

بهذا المعنى، يمكن القول أيضًا أن التواصل أعاد اختراع نفسه، وتم تحديث الروابط، ولن تكون الطريقة التي يُنظر بها إلى الاتصال البشري هي نفسها أبدًا.

ولهذا السبب، تنشأ الرغبة في أن تكون متواصلاً، وأن تكون حاضرًا، وأن تعرف كيفية تقييم ما يمكن أن يسمى بـ “رأس المال البشري”.

بعبارة أخرى، عندما سُئل فيليب هان عن رؤيته لعام 2021، كان متفائلاً، ومدركًا أن الوقت قد حان للفرص، والانفتاح على التجديد، ولتقييم الأهداف، وقبل كل شيء، للتواصل الإنساني.

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