‫فيلم قصير لأول مرة: TIME IS ETERNAL: من بطولة، وشارك في كتابته وإنتاجه بيريت لابيل

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https://www. dreamteamdirectors.com/ filmc343928d

يأخذك الفيلم الذي تبلغ مدته 15 دقيقة في جولة لما يجول في ذهن كاتبة مشهورة في لوس أنجلوس حاليًا، والتي تكتب أحدث رواياتها، والتي تتخيل اللقاء الخيالي لامرأتين أسطوريتين. تلتقي كليوباترا الثامنة، ملكة مصر خلال القرن الأول قبل الميلاد، وجهاً لوجه مع الكاتبة الإنجليزية والناشطة في مجال حقوق المرأة ماري وولستونكرافت، وهي أيضًا والدة ماري شيلي كاتبة Frankenstein. يعبر الفيلم عن قصيدة قوية تعبر عن قوة المرأة، ويؤرخ الفيلم مناقشة عاطفية بين هاتين الرائدتين. تعرف كلتاهما بالعشاق والمحاربتين من أجل قضية، حيث تفكر المقاتلة والكاتبة في مقاربتهم المختلفة للقيادة، وبلغت ذروتها في شغف مشترك يتشابك إلى الأبد.

تقدم لابيل ببراعة أربعة أدوار في فيلمها الأول، تلعب دور الكاتبة، كليوباترا، وولستونكرافت ، وحورية البحر، التي ترمز إلى السباحة عبر بُعد آخر في الوقت المناسب.

تم التصوير في The Paramour Estate في حي سيلفر ليك (Silver Lake) في لوس أنجلوس، مع ديكور فخم يعود إلى أوائل القرن العشرين، وتتميز الصور السريالية التي تشبه الحلم بالتركيز على الموضة. مصمم أزياء هوليوود ويلفورد لينوف (الذي عمل مع ساويتي و بيبي ريكسا و إيجي أزاليا) عمل كمصمم أزياء، حيث وفر القطع القديمة في الأغلب. ابتكر فرانسي تومالونيس الرسام الذي تحول إلى متخصص مكياج وفنان الماكياج إبريل غارسيا على التوالي مظاهر كليوباترا وولستونكرافت، بينما صمم مصفف الشعر ديريكا مايويذر شعر مستعار مخصص لكليوباترا وحورية البحر.

منذ أكتوبر 2021، غطت لابيل أربعة إصدارات دولية من مجلة فوغ (Vogue) و غلامور (Glamour) و هاربر بازار (Harper’s Bazaar) بالإضافة إلى مجلة بولض (Bold). كما أنها تسعى حاليًا للحصول على درجة الزمالة في الفنون الجميلة (AFA) في التمثيل للأفلام في أكاديمية نيويورك للأفلام في لوس أنجلوس.

تعاون Dream Team Director مع مواهب مثل مارك رافالو و أنتوني ماكي و جوليت لويس و ليا ميشيل و كولدبلاي و باريس هيلتون و بيلا حديد، بالإضافة إلى العلامات التجارية بما في ذلك أديداس (Adidas) و سماش بوكس لمستحضرات التجميل (Smashbox Cosmetics) و تسجيلات أتلانتيك (Atlantic Records) و مجوهرات كروم هارتس (Chrome Hearts). حاز فيلمهم القصير لعام 2019،Tombstone Pillow، على استحسان واسع النطاق وحصل على 33 جائزة.

عرض الروابط والصور متوفر عند الطلب للنظر في التغطية.

بيريت لابيل متوفرة للجلسة.

يرجى التواصل مع مدير شركة Tracy Paul & Company للعلاقات العامة: tracy@tracypaul.com

رابط الفيديو الترويجي: https://vimeo.com/647101977/ 93b38e9197

الصور عن طريق:كريستوفر سكوت

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