‫فيلل “يو” في الهند، الأولى والوحيدة الجاهزة للانتقال إليها، باتت على مبعدة 40 دقيقة بالهليكوبتر من مومباي

‫شركة فلايبليد تطلق حديثا خدمة السفر بالهليكوبتر بين مومباي ومهبط طائرات فلل يو

‫بيون، الهند، 7 كانون الأول/ديسمبر 2020 / بي آر نيوزواير — فلل يو في بيون الآن أقرب إلى عاصمة الهند المالية مومباي، وذلك بفضل إطلاق خدمات السفر اليومية بالهليكوبتر من قبل شركة فلايبليد الهندية بين مهبط طائرات فلل يو في بيون ومومباي.

‫في حين أن جزءًا كبيرًا من مالكي فلل يو هم من بيون، يمكن لسكان مومباي الآن امتلاك فيلا خاصة قريبة من منازلهم في مومباي، مع رابطية جوية ممتازة عن طريق خدمة الهليكوبتر التي تم إطلاقها حديثًا.

‫فلل يو هي أول منطقة تطوير عقاري في الهند تحمل علامة يو التجارية والوحيدة في الهند وهي أيضًا أول مشروع لفلل يو في العالم من تصميم المصممة الشهيرة كي هوبن.

‫كانت كيلي هوبين هي المصمم المفضل لتصميم منازل الأثرياء والمشاهير البريطانيين منذ فترة، حيث صممت منازل لأمثال جوينيث بالترو، إلتون جون، مادونا وديفيد وفيكتوريا بيكهام وحتى أعضاء من العائلة المالكة البريطانية.

‫فلل يوتم إحضارها إلى الهند بواسط ةشركة بانشيل ريالتي، الشركة الرائدة في مجال المساكن ذات العلامات التجارية.

‫تقع فلل يو بجوار ممر تكنولوجيا المعلومات الصاخب في خارادي في شرق بيون، وهي عبارة عن جيب مسور من فلل فئة الخمس نجوم يضم فللا مميزة مزدوجة الارتفاع مصممة بشكل رائع مع دمج الأذواق الشرقية والغربية.

‫تأتي iهذه الفلل بثلاثة أحجام مختلفة، وقد تم تصميم كل من هذه الفلل الفسيحة بوسائل الراحة الحديثة كمساحة تنضح فيها كل التفاصيل بالفخامة الراقية والرفاهية.

‫وإذ تقدم خيارات تصميم داخلي أخاذ – فلل سي بريز وفنتيج أكسنتس، الفلل الفائقة التقدم من فلل يو تم تصميمها مع توفير كل وسائل الراحة الحديثة والرفاهية التي لا تشوبها شائبة.

‫تتمتع المصممة الداخلية المشهورة عالميًا كيلي هوبين بأكثر من 40 عامًا من الخبرة وهي في طليعة صناعة التصميم. ‫وهي أيضًا مؤلفة تسعة كتب وشخصية تلفزيونية تظهر كمستثمر في برنامج دراغونز دن على تلفزيون بي بي سي، من بين عروض أخرى. ‫وقد حصلت على العديد من جوائز التصميم وحصلت على وسام أم بي إي البريطاني في العام 2009.

‫هذا العام، كجزء من قائمة تكريم عيد الميلاد للعام 2020 لملكة إنجلترا، مُنحت كيلي وسام سي بي إي (قائد الإمبراطورية البريطانية) لمساهمتها الاستثنائية في المملكة المتحدة بصفتها صاحبة أعمال رائدة وعصامية.

‫صُممت فلل يو لتقدم تجارب فريدة وتعزز الحياة المثالية في موقع خلاب على ضفاف النهر، وهي مصممة لأولئك الذين يتذوقون لأنماط الحياة الرائعة. ‫هذا هو المكان المثالي الملهم والغامس وبيئة الاسترخاء التي يمكنك فيها الحصول على منزل أحلامك حيث يمكنك أن تعيش حياتك على أكمل وجه. ‫للاستماع إلى كيلي تتحدث عن الإلهام لفلل يو، يرجى النقر هنا

‫تقع فلل يو وسط محيط أخضر مورق وأفضل وسائل الراحة في فئتها، وقد تم تصميمها وبناؤها لتتعايش في انسجام مع الطبيعة.

· ‫هناك “ سنترال بارك ” المورق الخضرة’ مع حدائق ذات مناظر طبيعية وحدائق مورقة وجداول مياه ومناطق لعب ومساحات هادئة مريحة

· ‫الشوارع التي تحيط بها الأشجار، والأرصفة المظللة بمظلة من الأشجار، ومسارات للركض والمشي، ومقاعد للراكضين، وخصائص مائية ونباتات موسمية، ومناظر طبيعية خصبة متموجة، كلها تجعلك تشعر وكأنك جزء من الطبيعة.

· ‫هناك أيضًا ناد واسع نادي بانشيل مع أحدث وسائل الراحة والمرافق والخدمات

‫في الآونة الأخيرة، بدأت شركة فلاي بليد الهند المحدودة تشغيل خدمات طائرات الهليكوبتر اليومية بين بيون ومومباي من مهبط طائرات فلل يو التابع لشركة بانشيل في بيون. ‫خدمة الهليكوبتر هذه هي حل يطير بحسب عدد المقاعد المحجوزة حيث يدفع المستخدمون فقط مقابل العدد المطلوب من المقاعد تمامًا كما يفعلون عند السفر مع أي شركة طيران تجارية. ‫يقع مهبط طائرات فلل يو في موقع مشترك مع جيب الفلل حتى تتمكن الطائرات من الهبوط على عتبة داركم والسير إلى الفيلا الخاصة بك. ‫حاليًا، خدمة الهليكوبتر هذه هي خيار الاتصال الجوي الوحيد المتاح بين بيون ومومباي.

‫تقدم شركة فلاي بليد الهند المحدودة حاليًا خدمتي سفر يوميًا من مهبط طائرات فلل يو ومن بيون إلى مومباي وخدمتي سفر يوميًا من مومباي إلى مهبط طائرات فلل يو. ‫ستسير خدمات السفر إلى ميدان السباق ماهالاكسمي في جنوب مومباي وضواحي جوهو. ‫لمزيد من التفاصيل حول خدمات طائرات الهليكوبتر بما في ذلك جداول المواعيد وخدمات الكونسيرج للسفر، يرجى التواصل مع شركة فلاي بليد الهند المحدودة على الرقم 1-800-102-5233 أو عبر البريد الإلكتروني customerservice@ flyblade.in أو زيارة https://flyblade.in.

مزايا منطقة خارادي

‫تقع فلل يو على مسافة قريبة جدًا من خارادي التي تُعد مركزًا ضخمًا لتكنولوجيا المعلومات ومنطقة تجارية مزدحمة تضم العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

· تبلغ المساحات المكتبية المكتملة بمنطقة خاردي 10مليون قدم مربع.

· سيتم تطوير مساحة 14 مليون قدم مربع أخرى من المساحات المكتبية في خارادي في غضون السنوات الثلاث أو الخمس القادمة.

· تبلغ مساحة المحفظة المكتبية المكتملة لشركة بانشيل في خارادي 8 مليون قدم مربع بالإضافة إلى مساحة 8 مليون قدم مربع أخرى تعمل الشركة على تطويرها.

تقع خارادي فقط على بعد حوالي 10 كيلومتر من مطار بونه، ويسهل الوصول إليها من الأحياء الرئيسية، مثل كالياني ناجار وكوريغاون بارك وماغارباتا وهادابسار. تحتوي البنية التحتية الاجتماعية لمنطقة خارادي على مستشفيات ومدارس ومراكز التسوق وغيرها من المرافق التي يستمر إنشاؤها.

يُعد مركز سيتي هوب، الذي يقع في مركز التجارة العالمي، ثاني أكبر مركز اجتماعي في مدينة بونه يضم مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم والصالات، ويوفر سبلًا للاسترخاء أثناء ساعات العمل وبعدها.

‫من أجل الترتيب لمشاهدة الفلل، يرجى الاتصال على700 007 8970 91+ أو التواصل عن طريق الإيميل على sales@panchshil.com.

‫لمزيد من المعلومات عن فلل يو، يرجى النقر هنا

أعمال بانشيل – أبرز النقاط

· تبلغ المساحة الإجمالية لمحفظة العقارات المكتملة لشركة بانشيل ريالتي حوالي 23 مليون قدم مربع فضلًا عن مساحة 20 مليون قدم مربع أخرى قيد التطوير.

· تتمثل قطاعات الأعمال الرئيسية الثلاثة لشركة بانشيل ريالتي في الأعمال السكنية والتجارية والضيافة.

· تشمل المحفظة التجارية البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات والتي تشمل مساحات مكتبية مبنية لتناسب المناطق الاقتصادية الخاصة ومجمعات تكنولوجيا المعلومات ومساحات العمل المتكاملة ومراكز التسوق والتطورات متعددة الاستخدامات.

· تضم محفظة الضيافة في بانشيل حوالي 1200 غرفة بالإضافة إلى العلامات التجارية الرائدة مثل شركة ريتز كارلتون وفندق جي دبليو ماريوت وفندق ماريوت سويتس وكورتيارد باي ماريوت وأوكوود ودبل تري من هيلتون.

· جزء كبير من مجموعة مكاتب بانتشيل ريالتي يرتكز على صندوق بلاكستون للملكية الخاصة العقارية (Blackstone Real Estate Private Equity Fund)، برعاية وإدارة مجموعة بلاكستون ذات الشراكة المحدودة (Blackstone Group LP).

نبذة عن بانشيل ريالتي

تأسست شركة بانشيل ريالتي في عام 2002 وأصبحت إحدى أرقى العلامات التجارية العقارية الفاخرة في الهند. يركز نهج المجموعة، التي تشتهر بريادتها وتميزها في مجال التطوير العقاري، على التطوير المخطط وإنشاء أصول ذات قيمة، وصياغة خبرات حياتية من خلال التصميم والهندسة المعمارية. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة www.panchshil.com

‫للاستفسار عن بيع فلل يو في بيون، يرجى الاتصال على +91 8970007700

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‫نادي بانشيل (فلل يو)

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