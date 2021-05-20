‫”فيفو” تعلن طرح سلسلة هواتف X60 عالمياً، وتعيد تعريف تقنيات التصوير بالتعاون مع “زايس”

دبي – الإمارات العربية المتحدة،, 20 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — أطلقت “فيفو” رسمياً سلسلة X60 الرائدة للهواتف الذكية ذات التصوير الاحترافي في أنحاء الشرق الأوسط. وتعتبر سلسلة X60 (المؤلفة من هاتفي X60 وX60 Pro) أول أجهزة من فيفو يتم تصنيعها بالتعاون مع “زايس”، الشركة العالمية الرائدة في البصريات والإلكترونيات البصرية. وتؤكد سلسلة X60 على التزام فيفو بتقديم تجربة متميزة في التصوير بالهواتف المحمولة، في ظل ما يميز الهواتف الجديدة من تصميم عصري وجودة فائقة في التصوير بالتعاون مع زايس.

وتتصدر فيفو مجال التصوير بالهاتف المحمول من خلال توفير تقنيات كاميرا احترافية للمزيد من مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم في عام 2021. وسيتم طرح سلسلة X60من فيفو في أكثر من 20 سوقًا، مما يوسع وجودها في مناطق عدة منها منطقة آسيا والباسيفيك، والشرق الأوسط وأوروبا خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتأكيدًا على أهمية سوق الشرق الأوسط لسلسلة X60، أعدت فيفو عرض ليزر مذهلاً على أطول لوحة إعلانية في العالم- برج خليفة في 18 مايو، لتعرض الميزات الفريدة للهواتف الذكية الجديدة. وتتفاوت خصائص ومدى توفر كل طراز من سلسلة X60 وفقًا لظروف السوق المحلية وتفضيلات المستهلكين.

إعادة تعريف التصوير الفوتوغرافي من خلال الشراكة العالمية مع زايس

باعتبارها أول هواتف ذكية من فيفو يتم تصميمها بشكل مشترك مع علامة زايس التجارية الشهيرة، تدمج سلسلة X60 الابتكار الموجه نحو المستخدم من فيفو مع خبرة زايس المتميزة في التصوير بالجهاز المحمول لتحقيق وعد العلامة التجارية المتمثل في طرح إمكانات متميزة للبرامج والمعدات. وتسمح العدسات البصرية، وأجهزة الاستشعار، وخوارزميات معالجة الصور والميزات المتعددة الوسائط، الأفضل في فئتها، للمستخدمين بالاستمتاع بتقنيات الكاميرا التي كانت تقتصر في السابق على المصورين المحترفين فقط.

وقال سبارك ني، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم التسويق في فيفو: “يسر شركة فيفو أن تمنح مستخدمي X60 أفضل تجربة تصوير بالهاتف المحمول من خلال الاستفادة من إمكانات شركة زايس، أسطورة عالم البصريات منذ 175 عامًا. لقد أصبحت الهواتف الذكية امتدادًا لنمط حياة المستهلك من أجل تسجيل والتقاط اللحظات السعيدة، مما جعل التصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول جزءًا مهمًا من تجربة المستخدم. لقد تعاونا مع زايس على تحقيق مستوى لا مثيل له من الوضوح والصفاء وجودة الصور للهواتف الذكية من فيفو”.

ويكمن سرّ إمكانات التصوير الفائقة لسلسلة X60 في نظام التصوير المشترك بين فيفو وزايس، الذي ينتج عنه أداء قوي لا يتغير. يحتوي طراز X60 Pro على ثلاث كاميرات خلفية (48 ميجابكسل + 13 ميجابكسل + 13 ميجابكسل)، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. وقد تم تزيين العدسة بشعار زايس، في حين تم نقش علامة زايس Vario-Tessar التجارية أسفل الكاميرات، لتناسب جهاز التصوير الاحترافي الرائد الذي سيلفت الأنظار دون شك.

وللمرة الأولى، يمكن للمستخدمين أيضًا استعمالنمط البورتريه ZEISS Biotar في سلسلة فيفو X. تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين إنشاء بورتريهات احترافية متخصصة، مع قدرة غير مسبوقة على تقديم حدة مركزية وبوكيه فريد متناغم بشكل دائري.

توفير ميزات تصوير متقدمة للمستخدمين

قامت فيفو بتحسين تقنياتها الحالية في التصوير لتضاف إلى X60 Pro، بدءًا من Gimbal Stabilization 2.0، واستعمال أحدث تقنيات تثبيت الفيديو خماسية المحاور VIS، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على لقطات واضحة للأجسام في حركة ديناميكية بدقة أكبر. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد برنامج Extreme Night Vision 2.0 المستخدمين على إعادة إنشاء مليون درجة من الظلال الليلية بنقرة واحدة، والتقاط الامتداد المذهل للليل من خلال خوارزمية الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتقليل الضوضاء من فيفو.

وتضم سلسلة X60 مجموعة متنوعة من ميزات التصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي متعدد الأنماط التي تعد من السمات الرئيسية لتكنولوجيا فيفو. فمن خلال ميزة Cinematic Master، يمكن تصوير لقطات سينمائية رائعة على نسبة عرض إلى ارتفاع 2.35: 1 للشاشة العريضة مع تكبير صوت ذكي وإدخال صوت توجيهي. واعتمادًا على احتياجاتهم الظرفية، يمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار بين HDR Super Night Portrait، وUltra-Wide Night Mode، وSuper Pano، وPro Sports Mode، وKids Snapshot، وMulti-Style Portrait، وLong-Exposure Mode، وغيرها الكثير.

القوة المثلى والأداء الرائد

توفر سلسلة فيفو X60من القوة والاتصال والسرعة ما يرضي المستخدمين المعاصرين للهواتف الذكية المتطورة، الذين يطلبون أداءً استثنائيًا للجهاز. تم تزويد هواتف فيفو X60وX60 Pro بمنصة Qualcomm® Snapdragon ™ 870 5G للجوال للتغلب بشكل جماعي على سابقاتها على جميع الأصعدة من خلال تجارب مستخدم يومية أكثر تميزاً وسلاسة. مع الزيادة الكبيرة في أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، تحتوي هذه المعالجات الموفرة للطاقة على نطاقات أساسية مدمجة 5G لجعل شبكة المستخدم اللاسلكية 5G تعمل بسرعة فائقة وبأقل زمن انتقال.

وبفضل وجود بطارية 4200 مللي أمبير (قياسية)، تتيح تقنية فيفو للشحن السريع بقوة 33 واط على X60 Pro وX60 سرعة شحن كبيرة، مما يوفر تجربة مريحة للغاية في استعمال الهاتف المحمول.

وبهدف تحسين تجربة المستخدمين، تتميز سلسلة فيفو X60بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز* ومعدل استجابة 240 هرتز يعمل على شاشة AMOLED من الحافة إلى الحافة. ويسمح معدل التحديث الرائد في الصناعة البالغ 120 هرتز سهولة ومتعة كبيرة في التصفح ومشاهدة المحتوى، بينما يحفز معدل الاستجابة 240 هرتز شاشة لمس فائقة الاستجابة لتحسين أداء المستخدم في الألعاب أو القدرات المهنية. وبالإضافة إلى ذلك، تم منح سلسلة X60 شهادات عديدة منهاHDR10 + ،SGS Eye Care Display ،SGSSeamless and Hi-Res Audio؛ يمكن للمستهلكين التطلع إلى الوضوح النابض بالحياة مع شاشات العرض المذهلة، مما يؤدي إلى صور غنية وغامرة لا ترهق العين بعد فترات طويلة من الاستخدام.

تصميم فائق النحافة مع جماليات فاخرة

على الرغم من كثرة الميزات القوية والقدرات المتطورة في سلسلة X60، تمكنت فيفو من دمج كل هذه التقنيات في هياكل رفيعة وأغلفة خفيفة الوزن. يكتمل هاتف X60 بشاشة Ultra O مرنة مذهلة مقاس 6.56 بوصة وتحتوي على فتحة للكاميرا الأمامية مقاس 3.96 مم تتوسط الجزء العلوي مع حواف ضيقة للغاية. يزن اللون الأسود 176 جرامًا فقط بهيكل فائق النحافة يبلغ 7.36 مم. يتميز هاتف X60 بانحناء أنيق ثلاثي الأبعاد مع جماليات مستقبلية، وهو يحمل معه أناقة X50 بمنحنياته فائقة النحافة وصورته الظلية الخلابة. أصبحت الخطوط أكثر جاذبية من ذي قبل ومزينة بحلقة- شريط جميل يمتد على طول الحافة العلوية لإكمال صورة جميلة ذات لمسة وإحساس رفيعين.

الكاميرات الخلفية مغلفة في سلسلة فيفو X60بدرجة اللون المزدوج الجديدة، وهو تصميم متعدد الطبقات يتجنب المظهر الضخم. مع تصميمها في لوحات متتالية رفيعة ترتفع بخطوات دقيقة، تدمج درجة اللون المزدوج جميع تقنيات التصوير الاحترافية وميزات التصوير المصممة بالاشتراك مع زايس.

مجموعة ألوان هواتف X60 Pro و X60 مستوحاة من أزهار الصيف، وهي متوفرة باللون الأزرق أو الأسود. مع اللون الأزرق، يمكن للمستخدمين تجربة الإشراق البصري والشعور بالأمل الأبدي لشروق الشمس، بما في ذلك درجات اللون الأزرق والأرجواني الناعمة التي تطل من بين غيوم الصباح الباكر. يُعد اللون الأسود قويًا يحلق بالمستهلكين في سماء ليالي الصيف الصافية، مما يشعرهم بالحماسة والعاطفة الكامنة- طاقة الحياة.

* قد يتم عرض تطبيقات أو واجهات ألعاب محددة بمعدل تحديث 60 هرتز لأسباب مثل توافق البرامج.

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نبذة عن فيفو

فيفو شركة تقنية رائدة على مستوى العالم تُركز على المنتجات، وتُعنى بتقديم أجهزة وخدمات ذكية ومتطورة. تلتزم فيفو بتكريس جهودها لربط المستخدمين حول العالم عبر تصميم هواتف ذكية وملحقات مبتكرة، بالإضافة إلى خدماتها الفريدة التي تدمج بين التكنولوجيا والتفكير الإبداعي بطرق مبتكرة. ترتكز القيم الأساسية لشركة فيفو على الإبداع، وعلى توجهات المستخدمين ومفهوم benfen*، وتعتمد في أعمالها على تطبيق استراتيجية تطوير مستدامة، مع رؤية تهدف لتحويلها إلى شركة عالمية رائدة ومستدامة على المدى البعيد.

يقع مقر فيفو في الصين، وتدعمها شبكة تضم 9 مراكز للأبحاث والتطوير تتوزع في شينزين، ودونغ غوان، ونانجينغ، وبكين، وهانغتشو، وشنغهاي وتايبيه، وطوكيو وسان دييغو. وتركز فيفو على تطوير أحدث التقنيات بما في ذلك تكنولوجيا الجيل الخامس G5، والذكاء الاصطناعي، والتصميم الصناعي والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من التقنيات الجديدة. أنشأتفيفوأيضاً خمسة محاور للإنتاج (بما في ذلك مركز التصنيع المعتمد لعلامتها التجارية)، في جميع أنحاء الصين وجنوب وجنوب شرق آسيا، لتصنيع أكثر من 200 مليون هاتف ذكي كل عام. وابتداءً من عام 2019، نشرت فيفو شبكةمبيعاتها في أكثر من 30 دولة ومنطقة، وتحظى منتجاتها بأكثر من 370 مليون مستخدم حول العالم.

*Benfen مصطلح يعبر عن مفهوم القيام بالأشياء الصحيحة، والإنجاز الصحيح للأشياء، وهو وصف مثالي لرسالة فيفو في ترسيخ الاستخدام السليم للتكنولوجيا على الوجه الأمثل.

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جدول مواصفات سلسلة X60:

X60 Pro X60 Note نظام التشغيل Funtouch OS 11.1 (يستند إلى نظام التشغيل Android 11) Funtouch OS 11.1 (يستند إلى نظام التشغيل Android 11) إن العلامة التجارية (Android) هي

علامة تجارية ملك لشركة جوجل ذ.م.م (Google LLC) الشاشة* شاشة مرنة 6.56 إنش FHD+ 3D‎ شاشة مرنة 6.56 إنش FHD+ 2.5D‎ * حجم الشاشة حسب القياس القُطري 6.56 إنش في الزوايا المستطيلة. حجم الشاشة الفعلية أصغر قليلًا. الكاميرا الأمامية: 32 ميجا بكسل الخلفية: 48 ميجا بكسل (Gimbal, f/1.48) + 13 ميجا بكسل + 13 ميجا بكسل الأمامية: 32 ميجا بكسل الخلفية: 48 ميجا بكسل (OIS, f/1.79) + 13 ميجا بكسل + 13 ميجا بكسل المعالج Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 870 الأبعاد* الأسود: 158.58 ملم×73.24 ملم×7.59 ملم الأزرق: 158.58 ملم×73.24 ملم×7.69 ملم الأسود: 159.63 ملم×75.01 ملم×7.36 ملم الأسود: 159.63 ملم×75.01 ملم×7.36 ملم قد تختلف الأبعاد والوزن الفعلي وذلك بسبب التباينات في عمليات المعالجة وطرق القياس والمواد المُوَرَّدَة وغيرها من العوامل. الوزن الأسود: 177 جرامًا الأزرق: 179 جراماً الأسود: 176 جرامًا الأزرق: 177 جراماً البطارية 4200 مللي أمبير/ ساعة (قياسية) 4300 مللي أمبير/ ساعة (قياسية) سعة التخزين* ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت + مساحة داخلية 256 جيجا بايت ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت + مساحة داخلية 256 جيجا بايت * ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية الفعلية للهاتف أصغر بعض الشيء والسبب في ذلك يرجع إلى أن نظام التشغيل والتطبيقات المُثبتة مسبقًا تشغل حيزًا من هذه المساحة. الاتصال Type-C, 2.4GHz/5GHz Wi-Fi MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, OTG Type-C, 2.4GHz/5GHz Wi-Fi MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, OTG أنظمة الملاحة GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS المستشعرات ماسح ضوئي للبصمة مدمج بالشاشة، مقياس التسارع، مستشعر الإضاءة المحيطة، مستشعر القرب، بوصلة إلكترونية، جيروسكوب افتراضي، ومستشعر ملون لقياس درجة الحرارة. ماسح ضوئي للبصمة مدمج بالشاشة، مقياس التسارع، مستشعر الإضاءة المحيطة، مستشعر القرب، بوصلة إلكترونية، جيروسكوب افتراضي، ومستشعر ملون لقياس درجة الحرارة 1. قد يختلف توفر بعض الخصائص والمميزات من منطقة إلى أخرى. صور المنتج المُقدمة والخصائص هي للاسترشاد فقط، كما أن الصور المُوضحة في الشاشة هي صور تخيُّلية لأغراض العرض التوضيحي فقط. قد تختلف المواصفات الفعلية للمنتج وذلك لأسباب مثل تغيُّر المُورِّد أو اختلاف دفعات المُنتج. يُرجي التعامل مع المنتجات الفعلية على أنها المنتجات القياسية. 2. تستند جميع البيانات إلى معايير التصميم الفنية المُتبعة لدى شركة vivo، وإلى نتائج الاختبارات المعملية وبيانات اختبارات المُورِّد. قد يختلف الأداء الفعلي استنادًا إلى نسخة البرنامج، وبيئة الاختبار، وطراز الهاتف.

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