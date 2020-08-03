‫فيفو تطلق سلسلة هواتف X50 التي تقدم تجربة تصوير احترافية

دبي – الإمارات العربية المتحدة، 03 أغسطس 2020 : أطلقت فيفو اليوم بشكل رسمي هاتفي X50 وX50 Pro ضمن سلسلة هواتف X50 الجديدة كلياً. وانطلاقاً من التزام فيفو بالتصاميم والابتكارات المرتكزة على خدمة العملاء، يحتوي الهاتفان على تقنيات احترافية للكاميرات من شأنها أن تُحدث ثورة في عالم التصوير بالهواتف المحمولة.

وبهذه المناسبة، وقال جيت زو، رئيس العمليات في شركة فيفو لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “تندرج سلسلة X50 ضمن الهواتف الذكية المخصصة للتصوير الاحترافي لمساعدة المستخدمين على تسجيل ومشاركة أهم لحظات حياتهم بسهولة ويسر. ونظراً إلى قدرات التصوير الثابت في الهاتف، والعدسات والمستشعرات الممتازة، ونظام الكاميرا المتقدم، يتيح جهاز X50 للمستخدمين تصوير كل ما يحبونه بجودة احترافية عالية. وتعد هذه أول سلسلة X يتم إطلاقها عالمياً، ونحن سعداء بمشاركة مفاهيمنا التكنولوجية والتصميمية المبتكرة مع العملاء”.

وبفضل ميزة التثبيت المتطورة في الهاتف، ونمط التصوير الليلي (Night Mode)، ونمط البورتريه، تتيح سلسلة هواتف X50 لمستخدميها إمكانية التقاط صور وفيديوهات ثابتة وعالية الجودة ضمن سيناريوهات واسعة النطاق. وتستلهم سلسلة هواتف X50 تصميمها من العناصر الطبيعية والجمالية المحيطة التي تسهم في إكمال أنماط الحياة العصرية للمستهلكين. لذا فإن سلسلة الهواتف هذه من فيفو تندرج ضمن أفضل منتجات الهواتف الذكية المتوفرة نظراً إلى قدرات التصوير الاحترافية وتصميمها الفريد وأدائها السلس.

آفاق جديدة للتصوير بالهواتف المحمولة

لتقليل الاهتزازات، تم تجهيز الكاميرا الرئيسية في هاتف X50Pro بنظام الكاميرا ذات المحورين (GimbalCameraSystem) لمساعدة المستخدمين على التقاط صور وفيديوهات واضحة أثناء التحرك، حتى أثناء الليل. تم تصميم هذا النظام وفقاً للجيمبال الاحترافي ذات الحجم الكامل، ويتحرك نظام الجيمبال الصغير والمدمج في هاتف X50Pro في الاتجاه المعاكس لحركة الاهتزاز، الأمر الذي يزيد ثبات الكاميرا الرئيسية. ويعمل هذا النظام أيضاً على توسيع زاوية الدوران ومجال منع الاهتزاز مقارنة مع طرق التثبيت الشائعة حالياً، ما يوفر صوراً فائقة الوضوح. وتتيح ميزة GimbalRadar، التي تظهر على شكل كرة متحركة على شاشة الهاتف لتعكس حركة الجيمبال، للمستخدمين معرفة متى سيكون الإطار ثابتاً. كما أن خوارزمية فيفو لإزالة ضبابية الحركة (Motion-deblur)، والمستشعرات المخصصة، والتعقب المستمر للتركيز هي جميعها ميزات تعزز وضوح الصور والفيديوهات.

تحتوي سلسلة X50 على هواتف ذكية متطورة للتصوير الفوتوغرافي. فمثلاً، يضم هاتف X50 Pro مجموعة من الكاميرات المنوعة تشمل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، وأربع كاميرات خلفية (الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا البورتريه الاحترافية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا التقريب خمس مرات بدقة 8 ميجابكسل). وتدعم كاميرا التقريب في هاتف X50 Pro ميزة التقريب الفائق (ستين مرة) التي تساعد على إنتاج صور ذات تفاصيل مدهشة.

ويحتوي هاتفا X50 وX50 Pro على نمط التصوير الفائق في أجواء الليل (Super Night Mode) ونمط التصوير الفلكي (Astro Mode) اللذين يساعدان على التقاط صور رائعة في المشاهد الحضرية والريفية أثناء الليل، في حين تساعد زاوية التصوير فائقة الاتساع بمقدار 120 درجة (أو 108 درجات بعد تصحيح الانحراف) وميزة السوبر ماكرو (Super Macro) على التقاط صور بجودة احترافية ضمن سيناريوهات متعددة. ويسمح نمط البورتريه من فيفو، والذي يعمل وفقاً لخوارزمية مؤلفة من أربع طبقات، للمستخدمين بعزل الجسم المصور عن الخلفية وتطبيق تأثيرات مختلفة للاضطلاع بنتيجة أفضل.

أداء ممتاز وتصميم أنيق

علاوة على قدرات التصوير الاحترافية، توفر سلسلة X50 أداء منقطع النظير، إذ تدعم السلسلة الاتصال بشبكات الجيل الخامس وفقاً لظروف السوق المحلية، ما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من سرعات إنترنت عالية وانخفاض زمن الاستجابة. يحتوي هاتف X50 Pro على معالج Qualcomm Snapdragon 765G ليوفر بذلك سرعات حوسبة عالية وسلاسة في أداء المهام المتعددة، فضلاً عن احتوائه على معدل تحديث 90 هرتز للشاشة، وقدرته على عرض الصور والأفلام والألعاب بكل وضوح وبدون أي تشويش.

واعتماداً على فلسفة الابتكار في التصميم التي تتبعها فيفو، تم تصميم سلسلة هواتف X50 بشاشات مرنة وأكثر نحافة وخفة في الوزن وأكثر متانة من الشاشات التقليدية. ويعد هاتف X50 من أنحف هواتف شبكات الجيل الخامس على الإطلاق. كما أن تقنية HDR 10+ توفر شاشة أكثر إنارة وحيوية، ويتيح زجاج AG Matte Glass لمسة ناعمة. وقد تم تصميم نظام الكاميرا ذات المحورين (Gimbal Camera System) على شكل عين، ليكون بذلك مكوناً تصميمياً فريداً في الجانب الخلفي لهاتف X50 Pro.

سماعات TWS Earphone Neo من فيفو تكمل تجربة هواتف X50 بجودة صوت رائعة

تعتزم فيفو أيضاً إطلاق سماعات TWS Earphone Neo المصممة خصيصاً لتوفير تجربة صوتية رائعة وعالية الجودة تلبي احتياجات محبي الموسيقى. وتحتوي السماعات على وحدة ملف متحركة (Moving Coil Unit) قياس 14.2 ميليميتر لإنتاج صوت أكثر قوة وشمولاً، كما أن الغشاء المكون من ألياف حيوية يعزز تفاصيل الصوت.

صُممت سماعاتTWS Earphone Neo لتأخذ احتياجات المستهلكين بعين الاعتبار، حيث تحتوي على ميزة إلغاء الضجيج بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI Noise Cancelling) للحصول على مكالمات هاتفية أفضل وقدرات متعددة للتحكم الذكي باستخدام الصوت. وتعمل السماعات بمنصة TWS من الجيل الرابع من كوالكوم، وهي QCC3046، حيث توفر اسجابة ودقة عالية وتجربة استماع ثابتة، إضافة إلى تقنية البلوتوث 5.2 مع نطاق يبلغ مداه الأقصى 10 أمتار. لذا تعكس الميزات المتقدمة في سماعات TWS NEO وتصميمها الكلاسيكي وحجمها الصغير، استثمار فيفو في الأجهزة المعتمدة على تقنية إنترنت الأشياء والتزام الشركة بإنتاج أجهزة مرتكزة على أجمل التصاميم وتسهم في تحسين حياة المستهلكين.

نبذة عن فيفو

فيفو شركة تقنية رائدة على مستوى العالم تُركز على المنتجات، وتُعنى بتقديم أجهزة وخدمات ذكية ومتطورة. تلتزم فيفو بتكريس جهودها لربط المستخدمين حول العالم عبر تصميم هواتف ذكية وملحقات مبتكرة، بالإضافة إلى خدماتها الفريدة التي تدمج بين التكنولوجيا والتفكير الإبداعي بطرق مبتكرة. ترتكز القيم الأساسية لشركة فيفو على الإبداع، وعلى توجهات المستخدمين ومفهوم benfen*، وتعتمد في أعمالها على تطبيق استراتيجية تطوير مستدامة، مع رؤية تهدف لتحويلها إلى شركة عالمية رائدة ومستدامة على المدى البعيد.

يقع مقر فيفو في الصين، وتدعمها شبكة تضم 9 مراكز للأبحاث والتطوير تتوزع في شينزين، ودونغ غوان، ونانجينغ، وبكين، وهانغتشو، وشنغهاي وتايبيه، وطوكيو وسان دييغو. وتركز فيفو على تطوير أحدث التقنيات بما في ذلك تكنولوجيا الجيل الخامس G5، والذكاء الاصطناعي، والتصميم الصناعي والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من التقنيات الجديدة. أنشأتفيفوأيضاً خمسة محاور للإنتاج (بما في ذلك مركز التصنيع المعتمد لعلامتها التجارية)، في جميع أنحاء الصين وجنوب وجنوب شرق آسيا، لتصنيع أكثر من 200 مليون هاتف ذكي كل عام. وابتداءً من عام 2019، نشرت فيفو شبكةمبيعاتها في أكثر من 30 دولة ومنطقة، وتحظى منتجاتها بأكثر من 350 مليون مستخدم حول العالم.

*Benfen مصطلح يعبر عن مفهوم القيام بالأشياء الصحيحة، والإنجاز الصحيح للأشياء، وهو وصف مثالي لرسالة فيفو في ترسيخ الاستخدام السليم للتكنولوجيا على الوجه الأمثل.

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مواصفات هاتف X50 Pro