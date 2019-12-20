‫فيفو تستعد لتحقيق زخم في عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا مع اقتراب العام 2020

دبي،لإمارات العربية المتحدة، 20 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تحتفل شركة الهواتف الذكية فيفو اليوم بتوسعها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بعد ستة أشهر فقط من دخولها المنطقة. وإذ تتبع استراتيجية تقوم على الانغماس في الثقافة المحلية وتكييف نهجها لتلبية احتياجات العملاء، تواصل فيفو تعريف الطريق إلى النجاح في الشرق الأوسط وأفريقيا في العام 2020.

منذ إعلانها في أواخر شهر تموز/يوليو 2019 عن خطط التوسع في المنطقة، دخلت فيفو بنجاح 14 سوقًا، ووسعت قنوات مبيعاتها ووفرت للمستهلكين العديد من خيارات الهواتف المبتكرة والموضة.

بحلول نهاية العام، ستعمل فيفو على توسيع قنوات مبيعاتها ومنافذ بيعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا بأسماء كبرى بما في ذلك شركة سوق المدعومة من شركة أمازون ونون وجوميا المدعومتين من إعمار، إلى قائمة بائعي التجزئة الذين يبيعون الهواتف المحمولة.

وعلى وجه الخصوص، أثبت هاتفا أس 1 وفي 17 برو بالفعل أنهما خياران شعبيان بين المستهلكين الشباب في المنطقة، وهو ما تعزوه الشركة إلى نهج دخولها السوق.

وقال جت شو، رئيس شركة فيفو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن ممتنون للاستقبال الإيجابي الذي حصلنا عليه حتى الآن من العملاء في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. وفيما ننتقل إلى عام 2020، سنواصل انغماسنا في الأسواق لمعرفة المزيد عن الاحتياجات المختلفة للمستهلكين هناك وإعادة تعريف المزيد من منتجاتنا وخدماتنا لتقديم ميزات رائدة على مستوى العالم تكون مبتكرة بالنيابة عنهم. فبالأساس تتمثل مهمة علامتنا التجارية في جعل حياة المستهلكين استثنائية من خلال تقديم التكنولوجيا المبتكرة، كون شركتنا الشركة المعروفة بفرض سمات الريادة والتأثير في ثقافة الشباب اليوم. ولهذا السبب، عند دخولنا المنطقة، زارت فرق البحث لدينا بلدانا مختلفة وأجرت أبحاثًا متعمقة في احتياجات المستهلك “.

أثبت جهاز في 17 برو، الذي يتميز بعناصر التصميم الأفضل في فئته من سلسلة فيفو الراقية، شعبيته لدى المستهلكين الأصغر سناً من خلال أول كاميرا أمامية عالية الدقة بدقة 32 ميغابكسل في الصناعة بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل كواد تعمل بالذكاء الاصطناعي. يحتوي في 17 برو على 6 كاميرات، وهو يوفر جودة تصوير متطورة. ويتميز الجهاز بشاشة ألترا فولفيو للحصول على تجربة بصرية متواصلة وقطع قوية لتقديم أداء عال، ويوفر الهاتف جميع مزايا الهاتف المتميز في نطاق السعر المتوسط.

وقدمت الشركة هاتف أس 1 لتزويد المستهلكين بتذوق التصوير الاحترافي بفضل الذكاء الاصطناعي. تمت إضافة ميزات مثل تأطير الصورة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستهلكين على تكوين أفضل للحصول على لقطة مثالية، وجمالية الوجه بالذكاء الاصطناعي لجعل التقاط الصور الشخصية أكثر متعة. كما أن هناك ميزة أخرى في أس 1 وهي المساعد الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من فيفو، جوفي، الذي يمكنه فهم احتياجات المستخدمين. باستخدام معرف الصورة جوفي، يمكن للمستخدمين الوصول إلى ما يقرب من مئة من منصات التجارة الإلكترونية السائدة للبحث في قاعدة بيانات تضم أكثر من نصف مليار منتج.

ولم يكن .الاستثمار الكبير لشركة فيفو ودخولها إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مصادفة. فوفقًا لـ جي أس أم أيه، ستصل قيمة تجارة الهواتف الجوالة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول العام 2023 إلى ما يزيد قليلاً عن 220 مليار دولار، حيث تستفيد بلدان المنطقة من تحسين بنيتها التحتية، وزيادة خدمات الهاتف الجوال ونشر شبكة 5 جي. واعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر 2019، أطلق 10 مشغلين بالفعل خدمات 5 جي التجارية عبر 5 دول من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف شو: “منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لها أهمية استراتيجية وهي جزء رئيسي من إستراتيجيتنا. نحن واثقون من أننا سنتوسع وننجح هنا في العام المقبل لأننا مستمرون في إعادة تعريف المنتجات والخدمات عالية الجودة لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين.”

ومع اقتراب العام 2020، تهدف فيفو إلى البدء بقوة بحملة “أعد تعريف عامك الـ 2020، أعد تعريف صورك السلفي” بهاتفيها في 17 برو وأس 1.

عن فيفو

فيفو هي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة ملتزمة بتقديم منتجات وخدمات ذكية للهواتف الذكية. فيفو مكرسة لتشكيل نظام حيوي للإنترنت المحمول، وتمتلك وتدير حاليًا شبكة واسعة من عمليات البحث، مع مراكز بحث وتطوير تابعة لها في سان دييغو وشنجن ونانجينغ وبكين وهانغجو وتايبيه. تركز هذه المراكز على تطوير تقنيات المستهلك المتطورة بما في ذلك شبكة 5 جي والذكاء الاصطناعي، والتصوير الفوتوغرافي على الهاتف المحمول وتصميم الهواتف الذكية من الجيل التالي. كما أنشأت فيفو 5 قواعد إنتاج لها في جميع أنحاء العالم في الصين وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

فيفو لديها أكثر من مئتي مليون مستخدم يتمتعون بمنتجاتها وخدماتها المحمولة في جميع أنحاء العالم. تتميز فيفو بمتاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت في أكثر من 1000 مدينة حول العالم.

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