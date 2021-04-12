‫”فيرساتشي هوم” تضع لمساتها الأنيقة للتصاميم الداخلية لفلل لمشروع “شمس الرياض” الفاخرة

الرياض, 12 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة “دار الأركان”، الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط، عن تعاونها مع شركة “فيرساتشي هوم”، لتجهيز فلل فاخرة، تعد الأولى من نوعها عالمياً، وذلك ضمن مشروع “شمس الرياض”.

وستسهم تصاميم فيرساتشي، التي تتمتع بحرفية متميزة، في إضافة لمسات أنيقة للفلل، التي سيتم بناؤها في مشروع “شمس الرياض”، الذي يتميز بإطلالة خلابة على مناظر تاريخية وطبيعية متنوعة في وادي حنيفة، وتتميز تلك الفلل الفاخرة بتصاميم مبتكرة، بدءاً من مدخل الفلة، ومروراً بالغرف في الطابق الأول، وحتى النوافذ الممتدة إلى السقف، التي تتيح مرور أشعة الضوء في أرجاء المساحة ضمن الطابق، كما سيتم مراعاة تطبيق معايير هندسية متوازنة لغرف النوم، وباقي الغرف العائلية، بحيث يتم خلق مساحة تجمع بين عنصري الأناقة، والتطبيق العملي.

وقد تم تصميم الفلل أيضاً لنمط معيشي يتسم بالذكاء التكنولوجي، حيث تتميز الفلل بدمج أحدث التقنيات، مع الأخذ بأفضل معايير التكنولوجيا السكنية، بما في ذلك تصميم الإضاءة، والتدفئة، وتكييف الهواء، وذلك لتوفير نمط معيشي متطور، يمكن من خلاله التحكم عبر مستشعرات الحركة، كما سيتم دمج نظام الأمن والمراقبة، إضافة إلى نظام الترفيه المنزلي الذكي، بما في ذلك المسرح المنزلي، وأجهزة المطبخ الذكية، علاوة على التركيز على عنصر الفخامة والرقي في كل التفاصيل.

ويطل المشروع على وادي حنيفة، بالقرب من الوجهات الرئيسية، وأهم مناطق الجذب السياحي، حيث تم بناء الفلل بشكل يحقق أقصى استفادة من محيطها الطبيعي، وتقديم نمط جديد للمعيشة يتسم بالراحة والرفاهية والخصوصية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة دار الأركان يوسف بن عبد الله الشلاش: “لا يسعنا اليوم، إلا أن نكون فخورين بشراكتنا مع علامة تجارية عالمية ومرموقة مثل فيرساتشي، وهو الأمر الذي يسهم في الحصول على منزل بتصميم أنيق ومتميز، حيث تجسد التصاميم الداخلية لهذه الفلل نمطاً معيشياً عالي المستوى، وذلك ضمن مشروع “شمس الرياض”.

وأضاف الشلاش: “نطمح، في دار الأركان، إلى الإرتقاء بسوق العقارات في المملكة العربية السعودية، مرتكزين على علاقاتنا الوثيقة مع المصممين الرائدين في هذا القطاع في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز سمعة المملكة عالمياً في مجالي الهندسة المعمارية، وهندسة الديكور”.

ويمتد مشروع “شمس الرياض” على مساحة تزيد عن 5 مليون متر مربع، حيث يقع المشروع السكني الفاخر في شمال الرياض على طريق الملك خالد، حيث تعد تلك المنطقة موقعاً حيوياً، يساعد على الوصول إلى أهم الوُجهات ومناطق الجذب الرئيسية في المدينة، كما تسهم إطلالة المشروع الخلابة على وادي حنيفة، التي تتميز بالحدائق والمساحات الشاسعة، في توفير بيئة رائعة ومريحة للعائلات.

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