‫فونيكس كونتاكت الشرق الأوسط حققت “علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية – فئة البيئة” – مركز أخلاقيات الأعمال، لدورة النصف الثاني من عام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 31 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ — قدمت غرفة تجارة وصناعة دبي (Dubai Chamber of Commerce and Industry) علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (Dubai Chamber CSR Label) إلى 36 مؤسسة لجهودها المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في النصف الثاني من عام 2020.

استضافت غرفة دبي مؤخرًا حفلًا افتراضيًا عرض إنجازات المؤسسات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (CSR)، والذي حضره ممثلون عن المؤسسات المعترف بها. في المجموع، فقد منحت الغرفة 467 علامة تجارية للمؤسسات منذ إطلاق البرنامج في عام 2010.

وفي كلمته الترحيبية، هنأ سعادة هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي، جميع المؤسسات الحائزة على الجوائز وأشاد بالتزامهم القوي بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وبالاستدامة. كما وصف سعادته علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بأنها إطار عمل وأداة تطوير لمساعدة الشركات على تقييم استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، واكتساب التقدير لجهودها وتحسين سمعتها، مشيرًا إلى أن فوائد المشاركة تتجاوز مجرد الاعتراف بها.

كما صرح سعادة هشام الشيراوي، “خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، أثبتت المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات فائدتها كأداة مفيدة جدًا للمؤسسات التي نجحت في اجتياز التحديات الجديدة. لقد أصبحت الكثير من المؤسسات في دبي متسقة في نهجها ونظامها تجاه المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، في الوقت الذي تعمل فيه على مواءمة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات مع استراتيجيات الأعمال”.

وقد أشاد مركز أخلاقيات الأعمال بغرفة دبي بالمؤسسات الحائزة على جوائز لمبادراتها والتزامها بدعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتطويرها. كما تستفيد المؤسسات التي تتقدم إلى البرنامج من تقارير التقييم التفصيلية حول التأثير البيئي والاجتماعي في مكان العمل، والتي تحلل الاستراتيجيات و الأنظمة وتساعد المؤسسات على تنفيذ سياسات وممارسات أفضل للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

ومن بين المكرمين، فقد حصلت شركة فونيكس كونتاكت الشرق الأوسط (Phoenix Contact Middle East) على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات فئة البيئة للمرة الأولى.

صرح إياد مدانات، المدير العام في شركة فونيكس كونتاكت الشرق الأوسط، ” يسعدني أن أعلن عن حصول شركة فونيكس كونتاكت الشرق الأوسط على فئة “علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات فئة البيئة“، مركز أخلاقيات الأعمال، لدورة النصف الثاني من عام 2020.

تُعد الجائزة اعترافًا بالتقدم الكبير الذي أحرزناه على مدار الأعوام الماضية في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وخاصة فيما يتعلق بالتوافق البيئي. وقد منحتنا عملية تقديم الطلبات فرصة مهمة لإعادة فحص سياساتنا وممارساتنا الداخلية وتعزيزها في العديد من مجالات عملياتنا.

كما سنواصل ال بحث عن تدابير إضافية يمكننا اتخاذها في السنوات القادمة لإثبات التزامنا بالاستدامة، ودعوة شركائنا عبر سلسلة القيمة بأكملها للانضمام إلينا في رحلتنا لنصبح مؤسسة متعادلة من حيث الأثر الكربوني “.

نبذة عن فونيكس كونتاكت

يقع المقر الرئيسي لشركة فونيكس كونتاكت (Phoenix Contact) الرائدة في السوق العالمية والمبتكرة في مجال الهندسة الكهربائية، في ألمانيا. وتمتلك الشركة خمسة مواقع إنتاج في ألمانيا و11 موقعًا في الخارج، بالإضافة إلى أكثر من 55 شركة فرعية للمبيعات و40 تمثيلًا في 100 دولة. كما تتمثل مهمة الشركة في توفير أفضل حل ممكن لمهام الهندسة الكهربائية الخاصة بك. وتُعد شركة فونيكس كونتاكت الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة هي شركة فرعية مستقلة لها إدارة محلية ومبيعات وتدريب ودعم وعمليات لوجستية. ويجعل وجودهم الموثوق به في المنطقة منتجات فونيكس كونتاكت وخبراتها أقرب إلى عملائها وشركائها في الشرق الأوسط.