‫فتح منظمة الطاقة العالمية لدورة الترشيح الجديدة

من المقرر أن تُعقد دورة الترشيح على ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى المقرر عقدها اعتبارًا من 1 ديسمبر وحتى 20 مارس، سيتم قبول طلبات الترشيح. ووفقًا لقواعد المنظمة، لا يجوز الترشيح الذاتي، وتُقدم الطلبات من قِبل العلماء والباحثين وممثلي المنظمات الأكاديمية الذين على استعداد تام لتقديم أسباب مستفيضة بشأن الترشيح، بالإضافة إلى قائمة بالإنجازات الرئيسية والعمل العلمي للمرشح المحتمل.

وبعد ذلك تُسلم الطلبات إلى خبراء مستقلين لتقييمها حيث ستبدأ عملية التقييم هذه بتقييم إنجازات المرشحين وفقًا لمجموعة محددة من المعايير، بما في ذلك “حداثة” نهجهم العلمي ومكانتهم من حيث الناحية العملية.

في ختام تقييم الخبراء، سيتم وضع قائمة مختصرة تتكون من أفضل 15 طلبًا (خمسة في كل فئة) وعلى أساسها ستختار لجنة الجائزة الدولية (International Award Committee) الفائزين في جلسة مغلقة. ومن المقرر أن تُعلن نتائج الجلسة في شهر يوليو، وستُقدم الجوائز خلال مؤتمر الطاقة العالمي (World Energy Congress) الخامس والعشرين المقرر عقده في سان بطرسبرج في الفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر 2022.

والجدير بالذكر تبلغ قيمة الجائزة 520.000 دولارًا أمريكيًا.

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في عدد البلدان التي يمثلها المرشحون. ففي عام 2019، كان هناك مرشحين يمثلون 12 دولة، وفي عام 2021، ارتفع هذا العدد إلى 36.

صرح سيرجي بريليف، رئيس منظمة الطاقة العالمية قائلًا “شهدت دورة الترشيح الأخيرة طفرةً وتقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بالوصول إلى البلدان الأفريقية حيث تلقينا طلبات من غانا وغامبيا وزيمبابوي والكاميرون ونيجيريا وعدد من البلدان الأخرى في المنطقة.”، وأضاف “آمل أن يتوسع هذا النطاق بشكل أكبر هذا العام، فقارة إفريقيا هي واحدة من الجهات الرائدة من حيث إنتاج الوقود الأحفوري وخدمات الطاقة المتجددة القائمة بذاتها خارج الشبكة.”

كما صرح عبد ديدييه تيلا، المدير العام لاتحاد مرافق الطاقة في إفريقيا (APUA) وعضو مجلس أمناء منظمة الطاقة العالمية قائلًا “على مدى العامين الماضيين، عملت منظمة الطاقة العالمية على زيادة عدد المرشحين للجوائز بواقع ثلاثة أضعاف، وتغطي الجوائز جميع