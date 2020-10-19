‫فتح باب الترشيحات لنيل جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2021

جائزة المليون دولار تأتي تقديراً للإنجازات الجليلة التي تساهم في تقدم البشرية وتعزيز التعايش والإخاء الإنساني .

مستوحاة من قيم زايد وتكرم جهود ترسيخ مباديء السلام والتسامح حول العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 أكتوبر 2020:PRNewswire/أعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية اليوم، بدء تلقي الترشيحات من جميع أنحاء العالم، لـ “جائزة زايد للأخوة الإنسانية” في دورتها الثانية لعام 2021، وهي جائزة دولية مستقلة تحتفي وتكرم الأفراد والمؤسسات في مختلف بقاع الأرض الذين قدموا إسهامات كبرى من أجل الإنسانية .

وقد منحت الجائزة في دورتها الأولى عام 2019 إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وذلك عقب توقيعهما التاريخي في أبو ظبي على وثيقة الأخوة الإنسانية، التي دعت لتنحية الخلافات وإعلاء الحوار وتحقيق التقارب والسلام والأخوة بين جميع البشر، وتعد هذه المرة هي الأولى التي يفتح فيها باب الترشح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار .

وأقرت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية معايير دقيقة يتم بناء عليها قبول الترشيحات، من بينها أن يكون المتقدم بطلب ترشيح شخصية ما، عضوًا في حكومة أو رئيس دولة سابق أو عضو برلمان أو رئيس محكمة عليا، أو أحد أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أو مديري المنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو رئيس منظمة دولية غير حكومية أو رئيس جامعة أو أحد الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية أو زعيم روحي أو ثقافي أو فكري له إسهامات بارزة في مجال تحقيق التسامح والأخوة ومواجهة الكراهية والتمييز.

وتُشرف على تقييم معايير الجائزة لجنة تحكيم يتم تعيين أعضائها من قبل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وتضم لجنة التحكيم في عضويتها كل من:

– معالي كاثرين سامبا بانزا: الرئيسة السابق لجمهورية أفريقيا الوسطى

–معالي محمد يوسف كالا: النائب السابق لرئيس جمهورية إندونيسيا

–معالي ميكائيل جان: الحاكم العام الـ 27 لكندا

–الكاردينال دومينيك مامبيرتي: رئيس المحكمة العليا للفاتيكان

–السيد أداما ديانغ: المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية

وسيتم الاستمرار في تلقي الترشيحات حتى تاريخ 1 ديسمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائز في يوم 4 فبراير 2021.

لتحميل كلمات مصورة لبعض المتحدثين الرسميين، يرجى الضغط على الرابط

لتحميل الفيديو الترويجي الخاص بالجائزة، يرجى الضغط على الرابط

نبذة عن جائزة زايد للأخوة الإنسانية

تحتفي جائزة زايد للأخوة الإنسانية بإرث وقيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث تكرم الأشخاص والمؤسسات الذين يجسدون بأعمالهم قيم التعايش والإخاء التي سعى دائمًا لترسيخها ونشرها.

وتُمنح من قبل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وتقدم مكافئة مالية قدرها مليون دولار. جاء تأسيس الجائزة احتفاءً باللقاء التاريخي في فبراير 2019 في ابوظبي الذي جمع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حيث وقعا على وثيقة الاخوة الإنسانية التاريخية، وكانا أول الفائزين الشرفيين بها.

نبذة عن اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية

هي لجنة دوليَّة تأسست عام 2019، تهدف إلى تحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، وتنفيذ المبادئ الواردة فيها على الصعيد العالمي، وتتكون اللجنة من مجموعة من الخبراء والقادة في مجال الحوار بين الأديان والمعتقدات والأخوة الإنسانية، ينتمون لبيئات دينية وثقافية متعددة.

Video – https://mma.prnewswire.com/ media/1315376/Zayed_Award_for_ Human_Fraternity.mp4

Video – https://mma.prnewswire.com/ media/1315371/Zayed_Award_for_ Human_Fraternity.mp4

Video – https://mma.prnewswire.com/ media/1315373/Zayed_Award_for_ Human_Fraternity.mp4

Video – https://mma.prnewswire.com/ media/1315375/Zayed_Award_for_ Human_Fraternity.mp4

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1315364/Zayed_Award_for_ Human_Fraternity.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1315365/Zayed_Award_for_ Human_Fraternity.jpg