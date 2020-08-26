‫فازت شركة تكنـوTECNO ببطولة مسابقة أل أي بي الدولية (LIP) في CVPR 2020

هونغ كونغ، 26 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — فازت شركة تكنـوTECNO ، العلامة التجارية العالمية للهواتف الذكية المتميزة، بالبطولة وذلك بعد التنافس مع أفضل الشركات الرائدة في العالم في أول جولة لها في مسابقة“Look In Person (LIP)” فيرؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط (CVPR 2020) في المسار الخامس: تحدي تجزئة الصورة الداكنة ، مما يرسخ تكنـو TECNO كشركة رائدة في تصوير البشرة الداكنة.

مؤتمر CVPR هو المؤتمر الأكثر شهرة في مجال رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط. أقيمت مسابقة “Look Into Person (LIP)” الدولية للعام الرابع على التوالي من قبل CVPR ، حيث تم التركيز على الفهم الدلالي المفصل لجسم الإنسان والذي يعد أحد الموضوعات الرئيسية في مجال رؤية الكمبيوتر. وقد شارك حكام المسابقة من أفضل الجامعات حول العالم، جامعة كارنيجي ميلون، بيركلي، جامعة سنغافورة الوطنية وغيرها. جذبت هذه المسابقة العديد من كبار مصنعي الهواتف المحمولة بالإضافة إلى مشاركين من أفضل الجامعات في العالم مثل الأكاديمية الصينية للعلوم ، وجامعة تايوان جياوتونغ، وزيورخ ETH.

“تجزئة صورة بشرة داكنة “؛ تمت إضافة مسار جديد هذا العام، وأصبح بشكل مذهل المسار الأكثر تنافسية بين المسارات الخمسة للمنافسة. حيث يهدف المسار إلى تعزيز وحل مشكلة تجزئة الصور للصور ذات البشرة الداكنة في أوضاع مختلفة في مشاهد الإضاءة المعقدة. ليس من السهل اكتشاف ملامح الوجه في المناطق المحيطة حيث يوجد حد أدنى من الضوء. تمكنت شركة “تكنـو” من تحقيق المركز الأول بأعلى متوسط IOU بنسبة ۹٥,٤۰٪ بسبب الخوارزميات والتقنيات المطبقة في مجال الذكاء الاصطناعي لتحسين الصورة.

هذا ليس بالشيء الغريب حيث إن شركة تكنو TECNO كانت دائماً مبتكرة في مجال تقنيات معالجة التصوير، بالإضافة الى خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها المرتبطة مع ملايين نقاط البيانات للتصوير الفوتوغرافي للإضاءة الداكنة/التلوين، فمن السهل معرفة سبب نجاح تكنو TECNO في صدارة المنافسة هذه السنوات. بالحصول على الجائزة الأولى، فمن الواضح أن تكنـو TECNO استغلت الوقت في الاستثمار في البحث والتطوير، والتعاون مع موارد البحث العلمي الخارجية. وفي الوقت نفسه، أمكن تعيين مجموعة متنوعة من الشروط المسبقة وتدخل العمليات البشرية لتدريب نموذج الخوارزمية تلقائياً.

يعد الفوز بهذه الجائزة المرموقة شهادة على التزام شركة تكنـو TECNOبالابتكار المستمر في منتجاتها – في الأجهزة أو البرامج على حد سواء. أوقات الإثارة تنتظر المستخدمين في المستقبل!

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1243413/TECNO_Mobile.jpg