‫فازت زد تي إي وتشاينا موبايل بجائزة أفضل شركة لحلول الخطوط الخاصة في المنتدى العالمي للنطاق العريض 2020

أنشأت شركة زد تي إي وفرع شركة تشاينا موبايل في دونغ غوان حل الخط الخاص لشركات شبكات النقل البصري الذكي بشكل مشترك لتوفير شبكات عالية الجودة، وذلك لتلبية طلبات الوصول المتباينة للمستخدمين.

يدعم الخط الخاص بالمؤسسة دقة التوليف 2ميجا-100جيجا للاستفادة بشكل أفضل من موارد النطاق الترددي. وعلاوة على ذلك، يمكنه تنفيذ النشر التلقائي لأجهزة العملاء الطرفية (CPE) والتوصيل والتشغيل (PnP – Plug and Play) بحيث يتم تقصير تنفيذ النشر التلقائي لأجهزة العملاء الطرفية من أيام إلى ساعات.

وفي الوقت نفسه، يسمح الخط الخاص بالمؤسسة بتصنيف النشر التلقائي لأجهزة العملاء الطرفية من خلال منصة الإدارة والتحكم الذكية، مما يتيح إدارة شاملة للبائعين.

كما أنه يدعم النشر والتزويد السريع من طرف إلى طرف للشبكة بأكملها، مع تقصير جدولة الخدمة من ساعات إلى دقائق، وبالتالي تقليل الوقت للتسويق (TTM – Time to Market) بشكل كبير وتعزيز القدرة التنافسية لشركة تشاينا موبايل في الصناعات الرأسية.

وبقياس زمن الوصول والإنذار في الوقت الفعلي، يضمن الخط الخاص لشركات شبكات النقل البصري الذكي أن مؤشرات الكمون الخاصة به سوف تلبي متطلبات المستخدمين بشكل جيد.

شركة زد تي إي كوربوريشن هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. ولقد التزمت الشركة بتزويد العملاء بابتكارات متكاملة وشاملة لتقديم التميز والقيمة مع تقارب قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تبيع شركة زد تي إي المُدرجة في بورصات هونغ كونغ وشنتشن (تحت رمز الأسهم إتش: 0763.HK / رمز الأسهم أيه: 000063.SZ)، منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

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مارغريت ما

زد تي إي كوربوريشن

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