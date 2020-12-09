‫عيادة بانكوك سمايل دنتال على شارع سوخومفيت 5 تحصل على شهادة الامتثال للسفر الطبي خلال فترة وباء كوفيد-19 من برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 9 كانون الأول/ديسمبر 2020 /بي آر نيوزواير/ — حصلت عيادة بانكوك سمايل دنتال ( https://www. bangkoksmiledental.com/) -وهي عيادة طب أسنان معروفة تقع في بانكوك، بتايلاندا- على شهادة الامتثال لوباء كوفيد–19 للسفر العلاجيمن برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية.

أصدر برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية (GHA) لخدمات السفر العلاجي الإرشادات التوجيهية لكوفيد–19 في وقت سابق من هذا العام لمساعدة المنظمات في صناعات السياحة العلاجية والصحية التي تسعى إلى التخفيف من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا للمرضى المسافرين المحليين والدوليين ومرافقيهم. إن الإرشادات التوجيهية فريدة من نوعها من حيث أنها تُركِّز على سلسلة الرعاية بأكملها، بما في ذلك التفاعلات مع منظمة الرعاية الصحية والفنادق والنقل البري.

وفقًا للدكتور سيرمساكول وونغتيرابوم، المالك والرئيس التنفيذي لعيادة عيادة بانكوك سمايل دنتال، فإن عيادة بانكوك سمايل دنتال ليست فقط منشأة رائدة في مجال طب الأسنان في تايلاند والمنطقة، ولكنها أيضًا في شراكة حصرية مع عيادة مالو دنتال، التي تعد أكبر مجموعة من عيادات طب الأسنان في العالم. وإذ يديرها الدكتور باولو مالو، نستقبل المرضى للعلاجات السنية من جميع أنحاء العالم منذ أكثر من 18 عامًا. لقد اتخذنا قرارًا استراتيجيًا لتحقيق شهادة التوافق مع إرشادات كوفيد-19 الصادرة عن برنامج اعتماد الرعاية الصحية االعالمي لبناء ثقة المريض في عيادتنا، مما يدل على أن لدينا بروتوكولات محددة للتخفيف من مخاطر كوفيد-19 للمرضى المسافرين. كانت عملية الاعتماد ذات قيمة كبيرة لفريقنا لأنها ساعدتنا على تحديد نقاط الضعف والمخاطر ليس فقط في عيادتنا، ولكن أثناء سفر المرضى والنقل والإقامة.”

إن شهادة المطابقة بالنسبة للمستشفيات ومراكز جراحات اليوم الواحد، هي شهادة مدتها ثلاث سنوات مع مراجعات سنوية، وتشير إلى المسافرين للعلاج، والمُحِيلين، وغيرهم من الجهات الدافعة بأن المنظمة قد نفذت التوصيات الواردة في الإرشادات التوجيهية كاستراتيجية استباقية للتخفيف من المخاطر لضمان سلامة المريض وصالحه خلال وبعد كوفيد-19. جزء لا يتجزأ من عملية منح الشهادة هو تدريب على الإنترنت للموظفين من أجل مؤالفة أنفسهم على الإرشادات التوجيهية وعملية منح الشهادة.

ووفقًا لـ كارين تيمونز، الرئيس التنفيذي للاعتماد الدولي للرعاية الصحية (GHA)، “تُساعِد شهادة مطابقة كوفيد-19 على زيادة ثقة المريض في المؤسسة من خلال إثبات أن برنامج السفر الطبي قد نفذ البروتوكولات التشغيلية والممارسات والإجراءات التي خضعت لمراجعة خارجية وتعكس أفضل الممارسات الدولية المُصمَّمة للحفاظ على سلامة المرضى المسافرين. ونهنئ عيادة بانكوك سمايل دنتال على حصولها على شهادة الامتثال من برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي، وعلى تركيزها القوي على سلامة المريض وتجربته”.

إن برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية (GHA) الخاص بكوفيد-19 من أجل الإرشادات التوجيهية لخدمات السفر العلاجي هو برنامج مجاني، وشهادة المطابقة هي عملية يتم إنجازها افتراضيًا وفي خلال مدة قصيرة نسبيًا.

حول برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي

تأسس برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية لخدمات السفر العلاجي في العام 2016، وهو الهيئة الوحيدة المعتمدة التي تُركِّز فقط على خدمات السفر العلاجي. وقد تم تطوير المعايير القياسية الدولية لـ GHA والأعراف المهنية للسفر العلاجي بالتشاور مع خبراء عالميين بارزين في الصناعة، بما في ذلك مقدمي الخدمات وشركات التأمين وأرباب العمل الملتزمين بوضع أفضل الممارسات في السياحة العلاجية والسياحة الصحية، والتي تدعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة وتجربة المريض، والرؤية المتزايدة، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام لمقدمي الخدمات على طول سلسلة الرعاية أثناء السفر العلاجي بأكملها. كما حصل GHA على اعتماد اتحاد التقييم الخارجي للجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (IEEA) من ISQua في عام 2019.

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عن </1592 بانكوك سمايل دنتال (سوخومفيت 5)عيادة <

تأسست في العام 2003 كعيادة أسنان صغيرة على يد الدكتور سيرمساكول وونغتيرابوم في منطقة بلوينشيت في بانكوك مقابل مبنى السفارة البريطانية القديم. وأصبح عيادة بانكوك سمايل دنتال الآن مركزًا دوليًا رائدًا لطب الأسنان في تايلاند مع 8 مواقع، وما يقرب من 70 متخصصًا في طب الأسنان، وهي أيضا جزء من الشبكة الدولية تابعة للدكتور باولو مالو التي تحتفظ بأعمال في 62 مدينة و 21 مدينة حول العالم. قامت الشركة ببناء مختبرات طب الأسنان الحائزة على شهادة ISO-9001 الخاصة بها وتقدم للمرضى أحدث تقنيات طب الأسنان مثل الأشعة السينية ثلاثية الأبعاد المخروطية، وصور الليزر للأسنان، والتيجان الرقمية السيريك المقعدية وماسحات تصوير الأسنان آيتيرو. أحدث إضافة إلى مجموعة بانكوك سمايل دينتال كلينيك هو فرع بانكوك سمايل دينتال كلينيك سوخومفيت 5، الذي يقع داخل مبنى مجمع ميد آسيا للرعاية الصحية على طول شارع سوي 5 سوخومفيت في منطقة نانا، مركز المرح والترفيه في قلب مدينة بانكوك.

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