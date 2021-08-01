‫عيادات Aviv Clinics “أفيف كلينيكس” تحدث ثورة لعلاج الألم العضلي الليفي

Posted on 9 hours ago by tngadmin

تم التوصل من خلال الاكتشافات الحديثة التي أجريت في مركز ساجول إلى أن العلاج بالأكسجين عالِ الضغط (HBOT) لمتلازمة الألم العضلي الليفي (FMS) يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العامة للناس ونوعية الحياة. أثبتت الأبحاث أن العلاج بالأكسجين عالِ الضغط ساعد في تحسين أعراض متلازمة الألم العضلي الليفي لدى 70٪ من المرضى.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/ —

عيادات أفيف كلينيكس متحمسة لتقديم خطة علاجية للمساعدة في تخفيف آلام مرضى الفيبرومالغيا.  أثبتت الدراسات الحديثة أن العلاج بالأكسجين عالِ الضغط ناجح لأولئك الذين يعانون من متلازمة الألم العضلي الليفي. وهي حالة طويلة المدى تسبب ألمًا شديدًا في جميع أنحاء الجسم. لا يوجد سبب معروف لها أو تفسير لماذا يعاني الناس من هذه المتلازمة. تم توثيق أنه قد يكون هناك علاقة بين الإجهاد العاطفي، أو إصابة الدماغ، أو المرض الفيروسي لدى أولئك الذين يعانون من متلازمة الألم العضلي الليفي.

الهدف الطبي الفريد لعيادات أفيف هو علاج أنسجة المخ التالفة التي تسبب الألم الذي يشعر به مرضى متلازمة الألم العضلي الليفي في جميع أنحاء أجسادهم. لا يوجد حاليًا علاج دقيق لمن يعانون من الألم العضلي الليفي.  تقدم أفيف الأمل لمرضى متلازمة الألم العضلي الليفي بظهور علاج له نتائج واعدة.

كجزء من برنامج العلاج المتقدم في عيادات أفيف، يتم تحديد جميع الأنظمة الشخصية بحيث تناسب المريض واحتياجاته الخاصة على أفضل وجه. يقوم فريق عيادات أفيف كلينكس أولاً بتشخيص شدة التلف لأنسجة المخ باستخدام أحدث الاختبارات. ثم يقوم الفريق الطبي بها بعد ذلك بتصميم خطة علاج فردية مناسبة باستخدام الاختبارات الجسدية والعصبية. يقوم طاقم العمل المدربين تدريبًا عاليًا بتقديم المشورة لكل مريض بشأن خطة العلاج بالأكسجين عالِ الضغط التي تم إنشاؤها من أجلهم.

توصلت الدراسات السريرية أن العلاج بالأكسجين عالِ الضغط يحسن بشكل كبير أعراض الألم العضلي الليفي بما في ذلك الألم والسهاد والضعف الإدراكي. هناك فوائد كبيرة على المستوى المَسَامِّيّ والعقلي والجسمي عند استخدام العلاج بالأكسجين عالِ الضغط للتحكم في الألم. يركز برنامج أفيف الطبي على فوائد العلاج بالأكسجين عالٍ الضغط لتحسين وظائف المخ والذي يؤدي مباشرة إلى تحسين الصحة العامة للمرضى وهدفهم النهائي المتمثل في حياة أكثر سعادة.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ:

داخل الإمارات العربية المتحدة: 800-2848 (أفيف)

خارج الإمارات العربية المتحدة: +971 (0)4 437 1000

info@aviv-clinics.ae

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