‫عمالقة العالم يتبوأون بشكل قاطع مواقعهم على “قمة العشرة الأوائل”، ستيفن سولدز، بلقيس إدهي ويانغي لي، يفوزون بلقب أشخاص العقد

لندن, 29 يناير / كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ —

تم الإعلان عن حكم الدومينو إفكت اليوم، حيث قام بتقسيم عشر صور ظلية شاهقة بإسراف رسخت الصور الصلبة والأوصاف التي لا تضاهى على القماش الكبير للأشخاص المؤثرين في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين.وهؤلاء هم الذين برزوا من 190 دولة بفضل تأثيرهم على العوالم السخية والآفاق الوافرة لفترة العقدين الأولى للقرن الجديد والألفية الجديدة أيضًا. وفقًا لحكم الدومينو إفكت المتعلق بنتائج استطلاع الرأي الدولي IH© international ؛ ستيفن سولدز، عالِم الأخلاقيات المستقيم من الولايات المتحدة، والسيدة بلقيس إدهي، وهي شخصية إنسانية لا مثيل لها من باكستان، والبروفيسور يانغي لي، مقرر حقوق الإنسان الأسطوري غير المسبوق في الأمم المتحدة، من الواضح أنهم وسعوا وتقاسموا قمة بصمات تأثير العقد، والثلاثة الذين فازوا في نتائج استطلاع الرأي. وهكذا، من الآن فصاعدًا، وبفضل قراراتهم الحازمة، واستقامتهم المستحقة وثوابتهم الإنسانية، وكذلك على أساس حكم الجمهور العالمي – يبرز هؤلاء الثلاثة جميعًا بشكل واضح وتميز قاطع في الوصول إلى “قمة العشرة الأوائل” على الكوكب.

إلى جانب هؤلاء العمالقة، هناك سبعة رعاة حقيقيين آخرين للتغيير، وحاملي أعلام الحق ومهندسي الدومينو في “العشرة الأوائل” في “التسلسل الهرمي للتأثير” لهذا العقد هم أولئك الذين على الرغم من أنهم لم يكونوا في رأس جولة التصويت، ولكنهم مع ذلك يستحقون لقب المؤثرين بكل الوسائل والتدابير في اللوحة القماشية المثبتة بالإضافة إلى القيمة المرجعية التي يتم التعامل معها. أولئك الذين تم تجنيدهم ضمن العشرة الأوائل هم:

الدكتور موانغ زارني – ناشط في مجال حقوق الإنسان (ميانمار)

غراسا ماشيل – مناصرة لحقوق المرأة والطفل (موزمبيق)

غريتا تونبيرغ – أصغر ناشطة مناخية (السويد)

جاسيندا أرديرن – رئيسة الوزراء الأربعون لنيوزيلندا (نيوزيلندا)

ماغي دوين – مؤسسة بلينكناو (نيبال)

البروفيسور أورنجزيب هافي – مثقف، واسع الاطلاع، مكتشف (باكستان)

باوشبا باسنيت – أخصائي اجتماعي (نيبال)

العشرة المتبقون من أصل 20 متأهلاً للتصفيات النهائية المصنفين كوصيفين لدومينو إفيكت يشملون:

بان كي مون – الأمين العام السابق للأمم المتحدة (كوريا الجنوبية)

الدكتور فرانسوا إنغليرت – عالم، مكتشف (بلجيكا)

الدكتور نيل توروك – عالم فيزيائي ومنظر (جنوب إفريقيا)

الدكتور بيتر هيغز – عالم، مكتشف (المملكة المتحدة)

إنجين ألتان دوزياتان – ممثل تلفزيوني ومشهور عالمي (تركيا)

كوفي عنان – الأمين العام السابق للأمم المتحدة. (غانا)

نيتش جانغير – طالب، مخترع (الهند)

رايفون ستيوارت – طالب، مخترع (جامايكا)

ستيف براكمان – صحفي (الولايات المتحدة)

في فئة الأعمال الأدبية، الأعمال الفائزة الثلاثة هي:

نظرة فاحصة على نشأة الإبادة الجماعية في ميانمار

بحر السراب دار غشم اياب

تأثير الحرب على الأطفال

تم إجراء استطلاع للرأي عبر الإنترنت قائم على منظور الجمهور العالمي في مؤسسات وتخصصات متنوعة للتصويت لصالح “شخصية العقد”، بناءً على قيمة التأثير للشخص. تم التعامل مع المتسابقين بشكل عادل، والتوزيع الحكيم، والمعاملة المنصفة – بغض النظر عن اللون أو الأمة أو الجغرافيا أو الموقع، تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من بين أكثر من 1.6 مليون من المشهورين ذوي الخلفيات المتنوعة ومن أكثر من 190 دولة. بعد ذلك، تم تقديم المتأهلين للتصفيات النهائية إلى الجمهور العالمي لاختيار الشخص الذي يختارونه من خلال التصويت على www.impacthallmarks.org في أقسام وفئات مختلفة، والتي استندت إلى 20 موضوعًا وقيم التأثير المقابلة الخاصة بهم والتي تم تصنيفها بواسطة مجلة Bi-Decadal Impacts Gazette© و ‘Impact Hallmarks© [IH] اللتين تسجلان المجندين الفئويين للأول لغازيت الـ 21st في لندن، المملكة المتحدة.

بأقصى درجات الحياد والكفاءة المعقولة وأفضل تعامل موضوعي، تم إجراء الفحص الأولي على شبكة الإنترنت مع شعار أخلاقيات الـ IH©، “تقدير قيمة التأثير”. غطت عملية وضع القائمة المختصرة بعض الشخصيات والأشياء والمساهمات والأحداث والقرارات والحركات والأحداث، بعد اعتبارات حذرة ودقيقة مدمجة مع مراجعات مؤسسية وأكاديمية مكثفة للقيمة المرجعية لدومينو إفكت التي تستند أساسًا إلى الموضوعات المصنفة. بعد ذلك، تم تقديم النتائج بدقة بدلاً من استطلاع رأي للجمهور العالمي من أجل أن يكون لهم رأيهم الخاص حول “من فعل ماذا” – “كيف أثر ذلك على الآخرين”؟ بالإضافة إلى ذلك، كان الاعتبار الأساسي الذي لا غنى عنه هو المدى الذي يحدد النطاق والحجم الذي أثر به الشخص أو الكائن قيد الدراسة على حياة الناس في كل مناحي الحياة.

كان الحديث بأكمله، في الواقع، تقدمًا نحو أول سجل ثنائي العقد في القرن الحادي والعشرين – من أجل التأكد من إبراز الجدارة للأشخاص والأعمال ذات الأهمية – وهم مجموعة تضم مشهورين لديهم أصول وجذور عبر الحدود الجغرافية والثقافية.

يجب ذكر النتائج المتتالية في المراجع الموسوعية العالمية وكذلك محفوظات التاريخ الدولي مثل أولئك الذين أثروا على العالم أكثر من غيرهم خلال العقدين الأولين من القرن الجديد والألفية الجديدة أيضًا.

تم اختيار المتأهلين العشرين النهائيين في فئة شخصية العقد وأصحاب المركز الثاني من بين 1.6 مليون متنافس من جميع أنحاء العالم. كشفت القائمة المختصرة واستطلاع العقد عن عمالقة العالم، الذين هم المهندسون الحقيقيون للتغيير والبصمات الحقيقية للتأثيرات الممتدة على مدى عقد.

سيتم نشر بروفايلات الفائزين النهائيين الأسطوريين قريبا على www.topwenty2020.global معشعار أخلاقيات “دعونا نقدر الجديرين بالتأثير.”

ومن المقرر أن يتم بث تفاصيل الحكم والجريدة في غضون فترة زمنية تتراوح من 10 إلى 15 يومًا.