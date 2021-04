‫علامة ®Levi’s تطلق حملة Buy Better, Wear Longer

يمكنك الاطّلاع على فيلم حملة ®LEVI’S بعنوان BUY BETTER, WEAR LONGER هنا .

يمكنك تحميل فيلم حملة ®LEVI’S بعنوان BUY BETTER, WEAR LONGER هنا

يمكنك الاطّلاع على صور حملة ®LEVI’S بعنوان BUY BETTER, WEAR LONGER هنا .

في 19 أبريل، ستسدل علامة ®Levi’s الستار على حملتها الجديدة لموسم الربيع بعنوان “Buy Better, Wear Longer” التي سترفع الوعي بشأن مسؤوليتنا المشتركة في الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الملابس واستهلاكها. وتضم هذه الحملة مجموعة من المؤثّرين وصانعي التغيير بدءاً من جيدن سميث، شي باستيدا، ميلاتي ويجسن وصولاً إلى شوتيزكاتل، إيما شامبرلين، ماركوس راشفورد الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية. ستظهر هذه الحملة الإعلانية العالمية على منصات متعددة وستروّج لالتزام ®Levi’s الطويل الأمد بصنع ملابس عالية الجودة تدوم لأجيال متعددة بمساعدة هؤلاء المؤثّرين والناشطين الستة الذين يعملون على قضايا بمنتهى الأهمية من أجل مستقبل كوكبنا.

وفي هذا الإطار، تُعبّر جينيفر سي، رئيسة العلامة التجارية قائلةً: “في نهاية المطاف، نصنع جينزات ®Levi’s ليرتيدها جيل تلو الآخر وليس لتدوم بضعة مواسم فحسب. لذلك نستفيد من هذه الحملة أيضاً لتشجيع المستهلكين على أن يحددوا معايير واعية عند اختيارهم للملابس، كارتداء القطعة لفترة أطول. يمكنهم على سبيل المثال أيضاً شراء ملابس مستعملة أو الاستفادة من مشاغل الخياطة في متجرنا لتصليح ملابسهم ليتمكّنوا من ارتدائها مجدداً ولوقت أطول. وبصفتنا شركة تشجّع الرواد وتطمح إلى تقديم حلول بيئية مبتكرة إلى السوق، وجدنا أنّ رؤيتنا تتمثّل بهؤلاء القادة الشباب، إذ لن نتمكّن من تحقيق تغيير حقيقي ما لم نتكاتف. ويسعدنا أن نتشارك معهم لنحدّ معأً من تأثيرنا البيئي الجماعي على الكوكب.”

تترجم حملة “Buy Better, Wear Longer” الجهود الجبّارة التي تبذلها علامة ®Levi’s لتشجيع ممارسات أكثر استدامة من خلال تنفيذ إجراءات طموحة للحفاظ على المناخ والمياه وعن طريق الاستثمار في المواد والتقنيات مثل القنب المغطى بالقطن والقطن العضوي واستخدام تقنية ®Water<Less في عملية التصنيع. ومن خلال كلّ الخطوات السابقة، تعمل ®Levi’s على الحدّ من استهلاك مواردنا الطبيعية ودعم قطاع ملابس يراعي بيئتنا قدر الإمكان. ثمة أمثلة حيّة على كلّ هذه الجهود! في الواقع، يتمّ ابتكار 76% من كل منتجات Levi Strauss & Co و70% من سراويل ®Levi’s باستخدام تقنية ®Water<Less القائمة على سلسلة من تقنيات الابتكار وإعادة تدوير المياه التي وفرت أكثر من 4 مليارات لتر من المياه وأدت إلى إعادة تدوير ما يقرب من 10 مليارات لتر من المياه منذ أن تم إطلاقها للمرة الأولى. وتجدر الإشارة إلى أنّه يُسمح للشركات في هذا المجال باستخدام هذه الابتكارات ومشاركتها لتشجيع الجميع على تبني هذه الممارسات الرامية إلى توفير المياه.

نحن ندرك أنّ إنتاج الأزياء واستهلاكها قد وصل إلى مستويات غير مستدامة، إذ تضاعف الاستهلاك العالمي للملابس بين عامَي 2005 و2020. زاد عدد القطع في خزانتنا، إلّا أننا بتنا نلبس كلّ قطعة بوتيرة أقلّ بكثير. وبعد استهلاكها نسارع إلى التخلص منها، ونحتفظ بالملابس لما يقرب من نصف المدة التي كنّا نحتفظ بها قبل 15 عاماً. لهذا السبب نجتمع معاً للدعوة إلى شراء نوعية أفضل، وارتداء الملابس لوقت أطول في إطار حملة “Buy Better, Wear Longer”، ونقرّ في الوقت عينه بأنه على كلّ فرد منّا أن يساهم شخصياً لتحقيق ذلك.

“تشعر بالفرق عندما تملك جينزاً رافقك لسنوات عديدة، أو عندما ترتدي جينزاً مستعملاً. يدوم جينز ®Levi’s لوقت أطول محافظاً على قيمته العالية. نحن نسعى جاهدين لتقديم قيمة مادية ومعنوية على حدّ سواء للمستهلكين من خلال الاستثمار في الجودة وتصميم منتجاتنا بقيمة عالية تدوم طويلاً”. – بول ديلينجر، نائب رئيس قسم ابتكار المنتجات.

ونتشارك مع شركائنا في الحملة الشغف نفسه وحسّنا الكبير بالمسؤولية لبذل هذا الجهد الأخلاقي. تُعدّ إيما شامبرلين شخصية رائدة بين أبناء جيلها، فهي تعشق الموضة وتفضّل شراء القطع المستعملة وتحويل منتج قديم إلى قطعة جديدة. أمّا جيدن سميث فهو شريك العلامة التجارية منذ فترة طويلة ويتشارك معها نفس المبادئ، وقد ساهم اهتمامه الكبير في الحفاظ على المياه إلى زيادة الوعي حول الموارد المحدودة في كوكبنا. ومن جهته، يُعدّ ماركوس راشفورد، لاعب كرة القدم الإنجليزي، فاعلَ خير ومدافعاً شرساً عن الشباب في المجتمعات المهمّشة.

“يحثّنا العالم الذي نعيش فيه على شراء المنتجات باستمرار لندخل بالتالي في حلقة مفرغة. لذا يسعدني أن أرى علامة ®Levi’s تُغيّر هذا التفكير من خلال الترويج لشراء الملابس والقطع المستعملة، فالقطع المفضلة لدي في خزانتي كانت مستعملة. كما يسعدني أن أرى علامة ®Levi’s تدعم هذه الأصوات الشابة المذهلة التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة.” – جيدن سميث

بالإضافة إلى هذه الشخصيات البارزة، سيعمل ثلاثة ناشطين على تنفيذ أحلامهم على أرض الواقع مثل ميلاتي ويجسن، رائدة الأعمال الاجتماعية الإندونيسية التي تبلغ من العمر 20 عاماً، وقد شاركت في تأسيس منظمة غير ربحية أطلقت حملة ناجحة لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في بالي عام 2019 وهي تركز حالياً على تمكين الشباب. ولدت شي باستيدا وترعرعت في سان بيدرو تولتيبيك بالمكسيك، وهي بلدة تعاني من الجفاف والفيضانات. تعي باستيدا جيّداً الأضرار التي قد يسببها التغير المناخي، لذا تناضل في الشارع من أجل مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. أنتجت الناشطة في مجال التغير المناخي وفنانة الهيب هوب شوتيزكاتل مقطوعات دمجت فيها الموسيقى مع مفهوم الحفاظ على البيئة مثل “What the Frack” و”Speak for the Trees”.

“تُشكّل أزمة المناخ أكبر تهديد اليوم ولكنها أيضاً أكبر فرصة متاحة أمامنا للعمل والمضي قدماً.” – شي باستيدا

سيتم نشر حملة Buy Better, Wear Longer على جميع منصات ®Levi’s الرقمية والاجتماعية وعبر البث الإذاعي حول العالم بهدف مشاركة هذه الرسالة على أوسع نطاق، ولتذكير الجميع بأنّ المستقبل المستدام يتطلّب أن تتآزر الشركات مع المستهلكين حول العالم لإعادة صياغة مبادئ الموضة. وسنقوم بمشاركة قصص هؤلاء الشباب في الأشهر العديدة القادمة وسنواصل تسليط الضوء على صانعي التغيير الذين يعملون على تحقيق مستقبل أكثر شمولاً ومراعاة للبيئة من أجلنا جميعاً.

نبذة عن علامة ®Levi’s:

تجسّد علامة ®Levi’s التجارية الأسلوب الأميركي الكلاسيكي الذي يفيض بساطة. أطلقت شركة Levi Strauss & Co هذه العلامة عام 1873، وما لبثت قطعُها أن نالت شهرة واسعة حول العالم وأسرت قلوب الجيل تلو الآخر بحيث اكتسبت قاعدة لا يُستهان بها من العملاء الأوفياء. تدأب هذه العلامة حتى يومنا هذا على توسيع محفظتها التجارية إذ تعكس تصاميمها روحاً مبتكرة ورائدة لا تضاهى في صناعة الملابس. تتوافر مجموعتنا من الجينزات والأكسسوارات الاستثنائية في أكثر من 110 بلداً، مما يسمح لجميع الأشخاص حول العالم بالتعبير عن أسلوبهم الخاص. لمزيد من المعلومات حول علامة ®Levi’s ومنتجاتها ومتاجرها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني levi.com.

نبذة عن Levi Strauss & Co.:

تعدّ شركة Levi Strauss & Co. واحدة من كبرى شركات تصنيع الملابس وشركة رائدة عالمياً في مجال صناعة ملابس الجينز. تتولى الشركة تصميم وتسويق الجينزات والملابس الكاجوال والأكسسوارات للرجال والنساء والأطفال تحت راية العلامات التجارية التالية ®Levi’s و®Dockers وSignature by Levi Strauss & Co و®Denizen. كما تُباع منتجاتها في أكثر من 110 بلدان وفي جميع أنحاء العالم من خلال شبكة تضمّ سلاسل البيع بالتجزئة والمتاجر متعددة الأقسام والمواقع الإلكترونية وفي ما يقارب 3100 متجر بيع بالتجزئة ومركز بيع داخل متاجر كبيرة حول العالم. في العام 2020، حققت Levi Strauss & Co. إيرادات صافية بلغت 4.5 مليار دولار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://levistrauss.com

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1494258/Levis_Buy_ Better_Wear_Longer.jpg