‫علامات تجارية بارزة ترعى JWA Dubai 2022

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach – 22 فبراير 2022 – لقد عقدت JWA Dubai 2022 التي تعتبر أول جائزة في مجال الأعمال تُكرِّم الأفراد والشركات من الشرق الأوسط في مجال تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة سريع النمو، وقد كوَّنت JWA Dubai 2022 فريقًا مع مجموعة من الرعاة المرموقين لمراسم حفل افتتاحها. من بينهم الشريك الرسمي مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، ومجموعة تشاو تاي فوك للمجوهرات ومجوهرات جوهرة رعاة اللقب، والشريك اللوجستي مجموعة فيراري.

وقد رحب ليتيتيا تشاو مؤسس ورئيس JWA بالرعاة في Informa Markets Jewellery قائلًا: أنا مسرور للغاية بالعمل مع هؤلاء الشركاء المرموقين – فجميعهم يحتون نماذج الإبداع والابتكار والقيادة الحكيمة التي نقر بها في JWA Dubai 2022 الأول.

وقد امتدح تطوير الشريك الرسمي مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) الشركة التي تقف خلف واحدة من أكثر المناطق الحرة ربطًا للعالم مجتمعات مستدامة توازن بين العمل والترفيه. ومن بين مشروعاتها البارزة أبراج بحيرات جميرا و Uptown Dubai التي انتظرها الكثيرون.

على الجانب الآخر تشتهر مجموعة تشاو تاي فوك للمجوهرات على نطاق واسع بالتزامها بالجودة العالية والأصالة كما هو واضح من نجاح علامتها التجارية الرئيسية التي هي اسم على مسمى وكذلك العلامات التجارية Hearts on Fire و Enzo وعلاماتها التجارية الفرعية الأخرى.

من ناحيةٍ أخرى تواصل شركة جوهرة راعي اللقب تعزيز تراث وثقافة المجوهرات في الشرق الأوسط بمجموعتها الشاملة من الألماس ومجوهرات الذهب التي توجد بها في 240 منفذ بيع في جميع أنحاء العالم.

وأخيرًا وليس آخرًا، يُقدِّم الشريك اللوجستي Ferrari Group خبرته في نقل السلع القيِّمة والفخمة إلى JWA Dubai 2022 من خلال شبكته التي تتجاوز 102 فرع في أكثر من 68 دولة.

سوف يساعد هؤلاء الشركاء معًا في تكريم الحاصلين على الجوائز في حفل توزيع الجوائز وحفل عشاء في JGT Dubai يوم الاثنين 21 فبراير 2022. كما سيكون الحفل أيضَا بمثابة أحد أبرز الأحداث في النسخة الافتتاحية من معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا (JGT Dubai) المقام في الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC).

معرض JGT Dubai الحدث الدولي الأول لهذا العام في هذا المجال للتعاون بين الشركات والأفراد منظم بالتعاون بين Informa Markets Jewellery و Italian Exhibition Group. وقد حظي المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام والذي يجمع الموردين من مختلف البلدان معًا تحت سقفٍ واحدٍ بدعم هائل من الأعضاء في المجال من بينهم الراعي الرسمي مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) والشريك الصناعي مجموعة دبي للذهب والمجوهرات وعددًا من جمعيات التجارة المعنية.

معرض JGT Dubai الذي تنظمه Informa Markets Jewellery بالتعاون مع Italian Exhibition Group

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